VIDEO Malaezia: Cel puţin 7 persoane au murit şi peste 50.000 au fost evacuate din cauza celor mai grave inundații din ultimii ani

Ploile torenţiale care s-au abătut asupra ţării la sfârşitul săptămânii trecute au provocat inundaţii în mai multe oraşe şi sate şi au întrerupt circulaţia pe axe rutiere majore, pasagerii rămânând blocaţi în vehicule ore întregi.Numărul peroanelor evacuate a crescut luni la 51.000, potrivit unui bilanţ oficial, dintre care aproximativ 32.000 în statul Pahang, din estul Malaeziei.Cel mai bogat şi mai populat stat, Selangor, care înconjoară capitala Kuala Lumpur, a fost şi el grav afectat, în condiţiile în care, în general, el este mai puţin afectat de cele mai grave efecte ale musonului.Şapte persoane şi-au pierdut viaţa, potrivit echipelor de salvare citate de ziarul The Star, însă bilanţul deceselor ar putea creşte.Premierul Ismail Sabri Yaakob a declarat că statul Selangor a primit într-o singură zi o cantitate de precipitaţii înregistrată în mod normal într-o lună.Câteva zeci de mii de soldaţi şi salvatori sunt desfăşuraţi în zonele afectate, a mai spus el. Ploaia s-a oprit luni, permiţând locuitorilor să se întoarcă la casele lor devastate şi să-şi recupereze bunurile.Ţara din Asia de Sud-Est este afectată în fiecare an de inundaţii în timpul sezonului ploios, însă amploarea pagubelor este extrem de gravă în acest an.