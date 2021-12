VIDEO Protest al femeilor, autorizat de talibani la Kabul: Câteva zeci de femei au manifestat pentru cariere și libertate

Câteva zeci de femei afgane au mărșăluit joi la Kabul, cerându-și dreptul la educație, muncă și reprezentare politică, în timpul unei demonstrații autorizate de talibani, relatează AFP.

„Mâncare, cariere, libertate!” au scandat unele manifestante, în timp ce altele au fluturat pancarte cerând aderarea femeilor în funcții politice.

Protesting women marched in Kabul with the slogans "Bread, Work, Freedom"#Afghanistan #AfghanWomen pic.twitter.com/m9rYDMMbLF