A murit Anne Rice, autoarea celebrului roman ”Interviu cu un vampir”

Scriitoarea, care s-a bucurat de un imens succes la public reușind să vândă peste 150 de milioane de exemplare, a murit sâmbătă noaptea, înconjurată de familia sa.Anne Rice s-a stins din viață din cauza unor complicații medicale în urma unui accident vascular cerebral, a anunțat fiul său Christopher Rice, pe pagina de Facebook a scriitoarei."În ultimele sale ceasuri, i-am stat alături pe patul de spital, copleșit de admirație pentru curajul ei și realizările sale”, a scris fiul.”Interviu cu un vampir” a fost publicat în 1976 și a devenit apoi bestseller, fiind ecranizat în 1994. Celebra peliculă care păstrează titlul romanului scris de Anne Rice îi are în rolurile principale pe Tom Cruise și Brad Pitt.Anne Rice a continuat povestea într-o serie de romane care alcătuiesc colecția ”Cronicile vampirului” (The Vampire Chronicles). Din această serie, romanul ”Queen of the Damned” (Regina celor blestemați) a fost ecranizat în 2002.Rice a scris însă și ficțiune erotică sub pseudonimul Anne Rampling sau AN Roquelaure, unul dintre titluri fiind ”Exit to Eden”.