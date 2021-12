Economistul şef al FMI: Băncile centrale nu au spaţiu de manevră pentru a menţine politica monetară relaxată şi dobânzile scăzute

Băncile centrale nu au spaţiu de manevră pentru a menţine politica monetară relaxată şi ratele dobânzilor scăzute, a declarat joi economistul-şef al Fondului Monetar Internaţional, Gita Gopinath, avertizând, de asemenea, că pandemia s-ar putea dovedi mult mai costisitoare decât se estima, transmit Reuters și news.ro. Gita Gopinath estimează că o variantă mai transmisibilă a SARS-CoV-2, cum ar fi omicron, ar putea costa economia globală încă 5.300 de miliarde de dolari, în plus faţă de pierderea actuală estimată de 12.500 de miliarde de dolari.Ea a vorbit la un eveniment organizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care caută 23,4 miliarde de dolari pentru vaccinuri şi alte instrumente împotriva pandemiei de Covid-19 prin Acceleratorul ACT (Access to COVID Tools), în coordonare cu GAVI Vaccine Alliance.”Acum suntem în faza în care ţările din întreaga lume pur şi simplu nu au spaţiu pentru a menţine politica monetară foarte relaxată, pentru a menţine ratele dobânzilor extrem de scăzute. Asistăm la creşterea presiunilor inflaţioniste în întreaga lume. Şi, aşadar, gândiţi-vă la o situaţie în care această pandemie ar putea dura mai mult, aveţi întreruperi mai lungi de aprovizionare care pun presiuni inflaţioniste şi atunci avem riscul real de ceva ce am evitat până acum, respectiv preocupările stagflaţioniste”, a spus ea.Preocupările legate de varianta omicron, despre care OMS spune că a fost raportată de 57 de ţări de când a fost detectată pentru prima dată luna trecută în sudul Africii şi Hong Kong, au avut ”un impact evident asupra recuperărilor peste tot în lume”, a mai arătat Gopinath.FMI a simulat ce s-ar întâmpla dacă ar exista o variantă mai transmisibilă decât delta, a spus Gopinath, referindu-se la tulpina dominantă actuală.Proiecţiile noastre sunt că aceasta ar adăuga o altă pierdere de aproximativ 5.300 sede miliarde de dolari pentru economia globală. Deci, aceasta se adaugă la pierderea actuală estimată de 12.500 de miliarde de dolari”, a spus ea.