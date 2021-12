Un alpinist a predat o comoară de bijuterii indiene pe care le-a descoperit la 50 de ani după prăbușirea unui avion pe Mont Blanc

Alpinistul a descoperit bijuteriile în 2013, acestea rămânând ascunse într-o cutie de metal care s-a aflat la bordul unui avion indian ce s-a prăbușit într-o zonă izolată în urmă cu 50 de ani.„Pietrele prețioase au fost predate săptămâna aceasta” în două loturi evaluate la 150.000 de euro fiecare, a anunțat Eric Fournier, primarul orășelului Chamonix, acesta declarându-se „foarte fericit” că problema a fost în sfârșit soluționată.Oficialul a lăudat „integritatea” alpinistului după ce acesta a predat comoara poliției, după cum prevede legea franceză.În ceea ce-l privește pe alpinist, acesta a declarat pentru cotidianul Le Parisien că nu regretă că a fost cinstit după ce a fost informat mai devreme în cursul acestui an că i se va permite să păstreze o parte a bijuteriilor.Două avioane ale companiei aeriene Air India s-au prăbușit pe Mont Blanc, unul în 1950 și celălalt în 1966. De-a lungul anilor alpiniștii au descoperit cu regularitate bucăți ale epavelor, bagaje și rămășițe umane.Autoritățile cred că bijuteriile provin cel mai probabil de la zborul din 1966 care decolase de la Mumbai cu destinația New York. Avionul Boeing 707 s-a prăbușit pe Mont Blanc pe data de 26 ianuarie a acelui an, ucigând toți cei 117 pasageri și membri ai echipajului de la bord.Printre aceștia s-a numărat și Homi Jehangir Bhabha , considerat părintele programului nuclear indian.