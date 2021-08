Ultimele zile de dinaintea colapsului. Povestea șirului de erori care au dus la căderea Afganistanului

Vineri, 13 august, Kabulul era în panică. Bancomatele au rămas fără numerar. Cartierul elegant Shahr-e-Naw era plin de oameni care fugiseră din calea talibanilor. Soldații umpleau cafenelele de pe marginea drumului, savurând suc de mango și înghețată și discutând despre trădare și înfrângere. „Talibanii sunt frații noștri. Aș fi fericit dacă s-ar alătura armatei ”, a spus Gul Mohammad, un ofițer de 25 de ani sosit recent de la Kunduz.





Ambasadele din Zona Verde a Kabulului au început să-și facă bagajele. Pe strada pe care locuia ministrul de externe, domnul Atmar, între ambasadele britanice și canadiene, personalul diplomatic căra cu roabele vesela și articolele de uz casnic către zona de aterizare a elicopterelor.





În aparițiile sale publice de la începutul a ceea ce urma să fie ultima săptămână a Republicii afgane, domnul Ghani a vorbit într-un mesaj video de două minute, spunând că prioritatea guvernului este reconstruirea forțelor de securitate naționale pentru a păstra ultimii 20 de ani de realizări.





„Speram că, poate, o să mai prind câteva băi acolo”, a spus Zara.





După ce a înotat, Zara a mers la o cafenea din centrul orașului, un loc de întâlnire popular pentru tinerii afgani. A întâlnit un tânăr, care dorea să fie ajutat la o lucrare de economie. Au comandat două cappuccino. Conversația lor s-a îndreptat spre soarta Kabulului. Au plănuit să se revadă, sperând că orașul va rezista încă câteva zile.





Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John F. Kirby, declara într-un briefing din acea noapte: „Kabulul nu se află, în acest moment, într-un mediu cu amenințări iminente”.





Sâmbătă, 14 august, talibanii au atacat orașul Jalalabad din est. Domnul Mohib, consilierul pentru securitate națională al Afganistanului, i-a întrebat pe oficialii americani dacă vor putea să-i garanteze trecerea în siguranță. I s-a spus că soția sa, cetățeană americană, ar trebui să depună o cerere în numele său, iar cererea ei va fi evaluată prompt, a spus persoana respectivă.





Domnul Ghani a continuat să rămână optimist. El a postat imagini în care apărea vizitând orașul, alături de ministrul apărării. În spatele ușilor închise, domnul Ghani se declarase de acord să demisioneze și să cedeze puterea unui guvern de tranziție. Deși, având în vedere victoriile talibanilor, era clar pentru toți că un astfel de guvern va fi controlat de mișcarea islamistă.





Mai târziu în acea zi, domnul Ghani a transmis același mesaj într-un apel telefonic cu domnul Blinken. Acesta din urmă a promis că va colabora cu domnul Ghani pentru a încheia un acord cu negociatorii talibani. Ghani i-a mai spus domnului Blinken că nu intenționează să părăsească Afganistanul.









În acea sâmbătă, în jurul prânzului, doi bărbați îmbrăcați în stil taliban și îmbrăcați cu adidași ultimul tip au mers cu motocicleta până la intrarea Zonei Verzi din Kabul. Bărbatul care stătea în spate filma pe telefonul său. Polițiștii de la punctul de control fie nu i-au văzut, fie nu le-a păsat. „Talibanii sunt aici, sunt la Kabul”, i-a spus un vecin, Zarei. Zara s-a îmbrăcat și s-a grăbit să ajungă la bancă. „M-am gândit că trebuie să retrag bani. Dar nu mai erau bani în bancă ”, a spus ea.





Până seara, orașul Mazar-e-Sharif căzuse. Domnii Atta și Dostum au fugit peste podul peste râul Amu Darya în Uzbekistan, lăsând un convoi lung de SUV-uri, Ford Rangers și Humvees în urma lor. Mașinile au fost preluate de talibani.







Peste noapte, zumzetul elicopterelor care transporta oameni și echipamente de la ambasada americană la aeroportul controlat de SUA a continuat fără pauză. Companiile aeriene comerciale zburau încă.





La 4 dimineața, Zara a fost trezită de vești bune. Un prieten obținuse un loc la zborul spre Turcia de la 8:30 dimineața. Trebuia să arate doar un test Covid-19 negativ. Până când a obținut certificatul, era prea târziu.





Duminica dimineața a fost soare. Oamenii au format o coadă lungă în fața Băncii Centrale, ultimul loc unde se zvonea că ar mai fi cash. „Guvernul a trădat poporul”, a spus Mirwais, un profesor din Kabul. „Acesta este motivul pentru care stau astăzi aici.”





Domnul Ghani a postat un scurt mesaj video scurt, spunând că forțele de securitate se coordonează.





Șeful de cabinet al domnului Ghani și un alt înalt oficial s-au întâlnit cu președintele în jurul prânzului în palat, domnul Ghani spunând că e obosit și că va merge la reședința sa de lângă palat pentru prânz și odihnă. Domnul Mohib a apărut curând la reședință, spunându-i președintelui că o echipă de asasini ai talibanilor se afla pe terenul palatului, în spatele clădirii. Nu au fost raportate ulterior dovezi ale unei astfel de echipe.





Un convoi prezidențial i-a transportat apoi pe dl Ghani, dl Mohib și o mână de apropiați către Ministerul Apărării. Convoiul s-a împărțit în două grupuri. Domnul Atmar, ministrul de externe, care ajunsese mai devreme la palat cu pașaportul domnului Ghani, n-a mai găsit pe nimeni. Și-a dat seama că a fost abandonat. Domnul Ghani și colaboratorii săi apropiați se îmbarcaseră deja în trei elicoptere blindate și ieșeau deja din Afganistan.







Statul afgan și orice posibilitate de încheiere negociată a războiului se prăbușiseră. Dl Blinken, într-o apariție TV, a spus că prăbușirea forțelor de securitate afgane „s-a produs mai repede decât am anticipat”.





După ce s-a răspândit vestea despre plecarea domnului Ghani, mii de oameni s-au repezit la aeroport. Luptatorii talibani au intrat în oraș, ridicând steagurile albe ale Emiratului lor islamic. Republica afgană se terminase.





Numărul districtelor aflate sub controlul guvernului scădea cu fiecare oră. Kunduz, cel mai mare oraș din nord-est, a căzut în noaptea următoare. După 24 de ore, au urmat alte capitale de provincie, multe cedând fără luptă. Luptatorii talibani au capturat bazele pline de armament furnizat de SUA și au îndreptat armamentul capturat înspre armata afgană demoralizată, incapabilă să se aprovizioneze cu arme, alimente sau apă.Președintele Biden se afla acasă la Wilmington, unde juca golf, după care s-a întâlnit online cu membrii echipei olimpice a SUA pentru a-i felicita pentru performanța lor la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Oficiali ai Casei Albe spun că între cele două activități, Biden a fost informat despre situația din Afganistan.Duminică, 8 august, Ambasada SUA a transmis că americanii ar trebui să părăsească Afganistanul cu primul zbor disponibil. Ideea era că insurgenții nu vor ataca Kabulul înainte ca retragerea armatei americane să aibă loc (31 august).La Kabul, Zara, o profesoară de engleză în vârstă de 25 de ani, se gândea să plece, dar a respectat rutina zilnică. „Totul era normal”, a spus ea. „Am crezut că va dura trei-patru luni.”Luptătorii locali împotriva talibanilor înainte de invazia condusă de SUA din 2001 și-au mobilizat milițiile, completând trupele și inspirând încredere în rândul multor afgani. Numai că au apărut fisuri.Marți, 10 august, ministrul finanțelor, Khalid Payenda, a renunțat la slujbă și a zburat din țară, scriind pe Twitter că „a venit timpul să demisionăm pentru a ne respecta prioritățile personale”. Alarmat de riscul unui exod masiv, domnul Ghani a instruit oficialii Aeroportului să nu permită înalților oficiali să părăsească Afganistanul. El a transmis Biroului de Pașapoarte să nu mai reînnoiască sau să eliberezedocumente noi timp de 20 de zile.În acea după-amiază, ministrul afgan de externe Haneef Atmar s-a consultat cu însărcinatul de afaceri american, Ross Wilson. Într-un interviu acordat The Wall Street Journal după întâlnire, domnul Atmar a recunoscut că Kabulul a fost surprins de viteza avansului talibanilor. El s-a plâns de „starea de panică în rândul unor actori”, atunci când a fost întrebat despre pregătirile de evacuare și recomandările misiunilor străine ca cetățenii lor să părăsească țara.La Washington, domnul Biden a sărbătorit adoptarea proiectului de lege privind infrastructura de către Senat. Întrebat despre Afganistan, el a spus: „Liderii afgani trebuie să se reunească” și a adăugat că nu regretă decizia sa din primăvară de a retrage toate forțele SUA.Până miercuri, 11 august, Mazar-e-Sharif era o insulă izolată într-o mare de talibani, accesibilă doar pe calea aerului. Comandantul corpului armatei locale a cerut să fie eliberat din funcție. Domnul Ghani, împreună cu câțiva oficiali au zburat acolo pentru a discuta cu el.În scurt timp talibanii au ajuns în orașul Ghazni, la sud de Kabul. Fără chef de luptă, guvernatorul Daud Laghmani, și-a negociat predarea, așteptându-i pe talibani cu flori. Luptătorii talibani au escortat convoiul de SUV-uri al dlui Laghmani la granița provinciei vecine, unde acesta a fost arestat pentru trădare.Căderea orașului Ghazni a deschis flancul către Kabul și a marcat un punct de cotitură în avansul talibanilor. „După căderea lui Ghazni, chiar nu am mai putut face nimic”, a spus un oficial al palatului.Mulți afgani au văzut că talibanii erau nerăbdători și că nu vor aștepta plecarea americanilor. Oricum, bilete nu mai găseai, iar prețurile de pe piața neagră pentru a cumpăra o viză au explodat. Mii de oameni au luat cu asalt biroul de pașapoarte din Kabul, în ciuda ordinului domnului Ghani de a nu mai emite sau reînnoi documente de călătorie.La Washington se dădeau în continuare mesaje optimiste. Forțele de securitate afgane „au echipamentele și pregătirea pentru a se lupta”, le- a declarat reporterilor secretarul de presă de la Casa Albă, Jen Psaki, miercuri după-amiază. Până atunci, Departamentul de Stat ceruse ambasadei americane să distrugă documentele „sensibile” pentru a nu fi capturate de talibani.Promisiunile talibanilorDe la încheierea acordului din februarie 2020 pentru retragerea trupelor americane, liderii talibani l-au asigurat pe negociatorul american Zalmay Khalilzad că nu vorintra în Kabul cu forța. I-au spus domnului Khalilzad, unul dintre puținii oficiali ai administrației Trump care a rămas și sub domnul Biden, că vor căuta un acord deîmpărțire a puterii cu celelalte forțe politice din Kabul.Principala lor condiție era ca domnul Ghani să demisioneze. Domnul Ghani a cerut mai întâi încetarea focului.Până joi, 12 august, apărarea Heratului căzuse. Luptatorii talibani, ascunși în oraș, s-au răspândit prin cartiere. Domnul Khan, care se ocupa de protecția Heratului, a fost capturat de militanți și pus să vorbească în fața unei camere pentru a-i îndemna pe soldați să depună armele. În orașul sudic Kandahar, locul de naștere spiritual al talibanilor, forțele guvernamentale au disăpărut peste noapte.La Kabul, domnul Ghani a convocat o întâlnire cu liderii politici, inclusiv negociatorul-șef Abdullah Abdullah, care tocmai se întorsese de la discuțiile cu talibanii de la Doha. Domnul Ghani i-a cerut pașaportului ministerului de externe, speculându-se că președintele afgan ar demisiona.Domnul Biden a discutat joi cu echipa sa de intelligence, iar după amiază devreme s-a întors la casa sa din Wilmington. La scurt timp după plecarea președintelui, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a anunțat că SUA își vor reduce drastic personalul ambasadei din Kabul și vcă vor trimite 3.000 de soldați pentru a ajuta personalul diplomatic. Ambasada, a spus el, va continua să opereze în zona verde a capitalei afgane.În spatele declarațiilor oficiale, echipa Administrației Biden era de fapt devastată de haosul din Afganistan și de pericolul pe care talibanii îl reprezentau pentru afganii care lucraseră alături de soldați și diplomați americani ca traducători, sau șoferi.Într-o discuție telefonică cu domnul Ghani, secretarul de stat Antony Blinken și secretarul apărării Lloyd Austin i-au spus acestuia să se miște rapid în discuțiile cu talibanii. Aceștia oferiseră o tranziție de două săptămâni spre un nou guvern, după demisia președintelui afgan.Zara a făcut o baie lungă în acea zi de vineri după-amiază pentru a se relaxa. Voia să profite la maximum de piscina ce era încă deschisă. „Să înotăm puțin mai mult astăzi, pentru că talibanii ar putea fi aici în orice moment”, i-a spus un alt client al bazinului.Liderii talibani au indicat căsunt pregătiți pentru o încetare a focului (pentru două săptămâni) ca să permite unei adunări tradiționale cunoscută sub numele de Loya Jirga, să aleagă noua administrație, a spus un negociator guvernamental superior.Zara s-a dus la magazinul alimentar pentru a cumpăra orez, brânză și cereale pentru a-și face provizii. Când a ajuns la magazin, a văzut că nici legume nu mai erau. Universitatea din Kabul, unde era înscrisă sora Zara, a anunțat că se închide ”până la o nouă notificare”O persoană apropiată domnului Ghani a spus că decizia de evacuare a președintelui a fost luată de șeful Gărzii prezidențiale..Câteva zile mai târziu, domnul Ghani a apărut în Emiratele Arabe Unite. Zara a rămas la Kabul.