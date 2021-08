India: Mii de tinere și-au pierdut viața după o tradiție veche care refuză să dispară: ZESTREA

Legea permite să fie aduse acuzații împotriva oamenilor pentru provocarea morții sau sinuciderii unei femei în primii șapte ani de căsătorie în care familia promisese o zestre - cadouri date familiei unui mire când un cuplu se căsătorește.

Harshita Attaluri, inspector general al poliției din Kerala, a declarat că anchetatorii nu au stabilit încă dacă Nair s-a sinucis sau a fost ucisă. Poliția l-a arestat pe soțul lui Nair, Kiran Kumar, în temeiul legii Indiei cu privire la ”moarte dinc auza zestrei”. El rămâne în arest, dar nu a fost acuzat.

Avocatul lui Kumar, B. A. Aloor, a spus că Kumar nu a comis nicio infracțiune legată de zestre. „Nu există nimic înregistrat care să arate că acest domn fie a comis o crimă, fie o crimă determinată zestre”, a spus el.

În mod tradițional, o zestre se referea la cadouri sub formă de bani sau bunuri pe care părinții le-au dat fiicei lor pentru a-i oferi mai multă siguranță financiară în căsătoria ei. Dar acum experții spun că familiile transferă numerar, aur, mașini, proprietăți imobiliare sau alte active către familia mirelui ca o condiție a căsătoriei. Și unele familii sunt profund nemulțumite de afacere.

Zestrea, o practică ilegală

Sistemul de zestre din India datează într-o anumită formă de mii de ani, când femeilor care nu au putut moșteni proprietăți conform legilor hinduse li s-a oferit o zestre înregistrată sub numele ei în timpul căsătoriei. De-a lungul timpului, practica a devenit asociată cu violența împotriva femeilor legată de constrângerea zestrei din partea familiei sale.

Infracțiunile au inclus abuzuri fizice și hărțuire, precum și decese legate de nemulțumirea din partea mirelui și a familiei sale față de cantitatea de zestre primită. Deci, a fost incriminată în temeiul Legii de interzicere a zestrei din 1961, cu o amendă și o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin cinci ani. Dar legea a fost ineficientă, spun experții, astfel încât în ​​anii 1980 parlamentarii au introdus secțiuni în codul penal al Indiei, permițând autorităților să acuze bărbații sau membrii familiei lor cu o „moarte de zestre”. Acuzația duce la pedeapsa cu închisoarea de la șapte ani până la închisoare pe viață.

Dar, în ciuda pedepselor mai dure, practica zestrei rămâne încă adânc înrădăcinată în societate ca parte integrantă a căsătoriei. Potrivit Băncii Mondiale, o zestre a fost acordată în 95% din cele 40.000 de căsătorii care au avut loc în India rurală între 1960 și 2008. Informațiile s-au bazat pe sondajul economic și demografic rural din 2006 - cea mai recentă sursă de date despre zestre care acoperă 17 state majore.

Cifrele recente ale criminalității sugerează că zestrele sunt încă plătite. În 2019, țara a înregistrat peste 13.000 de plângeri legate de zestre și peste 7.100 de ”decese de zestre”, potrivit Biroului Național de Evidență a Criminalității din India. Din cele 3.516 decese de zestre care au fost judecate în instanță în 2019, doar 35,6% au condus la o condamnare penală.

Experții spun că poate fi dificil pentru familii să demonstreze că hărțuirea din cauza unei zestre a dus la moartea unei femei. Mii de cazuri încă își desfășoară activitatea prin instanțe; la sfârșitul anului 2019, mai mult de 46.000 de cazuri erau încă de judecat. Activiștii spun că numărul mare de cazuri arată că legile în vigoare sunt extrem de ineficiente și au fost de mult timp. "Din punct de vedere legal este interzis, dar este o practică acceptată social", a spus Sandhya Pillai, administrator al Sakhi Women's Resource Center din Kerala. "Nimeni nu simte că nu este bine să dai sau să iei zestre, indiferent de lege."

„I-a plăcut să danseze. Era o persoană foarte activă”

„Îi plăcea să danseze, îi plăcea să călătorească și să zboare”. Asta s-a schimbat după ce s-a căsătorit, a spus el. „A fost restricționată să folosească rețelele de socializare, să nu-și cheme părinții, să zboare, din cauza acestui lucru - zestrea asta”.

Soțul, nemulțumit de mașina primită

Avocatul lui Kumar a declarat că acuzațiile privind o dispută de zestre erau „false și nefondate”.

Rușine, stigmatizare și tăcere





Experții spun că este greu să înfrânezi controversatul obicei, deoarece acesta s-a împletit cu reputația și poziția socială a cuiva. „Oamenii se tem că vor fi priviți de sus dacă nu vor arăta bogăție în căsătoria fiicei lor”, a spus Pillai.





Obiceiul a fost, de asemenea, normalizat sub masca „oferirii de cadouri” - estompând linia dintre ceea ce este considerat în mod tradițional „zestre” și ceea ce ar putea fi clasificat drept cadou oferit voluntar familiei mirelui de la mireasă.





Shahida Kamal, membru al Comisiei pentru femei din Kerala, descrie acest lucru ca o „lacună” în Legea de interzicere a zestrei din 1961. Ea spune că toate cadourile precum aurul, terenurile sau mașinile oferite de familii nu intră sub incidența actului. "Aici începe dilema de a pretinde (a fi) o familie bogată și (satisfacerea) familiei mirelui prin orice mijloace financiare", a spus ea.





Praveena Kodoth, profesor care cercetează genul, migrația și dezvoltarea umană la Centrul pentru Studii de Dezvoltare din Kerala, a declarat că multe femei din căsătorii în care zestre provoacă dispute nu spun nimic din cauza „rușinii și umilințelor”.





Nair a spus că sora sa a fost abuzată fizic și verbal de soțul ei pe tot parcursul căsătoriei. Când familia ei a aflat, „am adus-o înapoi acasă și nu am vrut niciodată (să o trimitem) înapoi acasă la soțul ei”, a spus el. Nair a spus că l-a convins să nu raporteze abuzul poliției.





Ea își dădea examenele practice la școală când soțul ei a găsit-o, și-a cerut scuze și i-a cerut să se întoarcă acasă, a spus fratele ei. Ea a fost de acord.





"După aceea, ea ne-a ascuns toate lucrurile. Am crezut că este bine", a spus Nair. El crede că sora lui nu a mai vrut să mai provoace durere familiei sale sau să le aducă vreo povară sau rușine.





Pillai spune că sentimentul de vinovăție este comun la femei - mai ales dacă părinții femeii sunt în vârstă sau au luptat să ofere o zestre suficient de mare.





Avocatul lui Kumar spune că acesta neagă acuzațiile de abuz, adăugând că nu au existat abuzuri fizice sau rele tratamente cauzate de Kumar pe parcursul căsătoriei.

Zestrea a fost interzisă în India de mai bine de 60 de ani, dar practica persistă - și nu numai în zonele rurale și mai tradiționale ale țării. Kerala - unde a murit Nair - se mândrește cu una dintre cele mai ridicate rate de alfabetizare atât pentru bărbați, cât și pentru femei din India și este în general considerat un stat progresist - dar încă „prezintă o prezențăe puternică și persistentă a zestrei pentru femei din anii 1970 și are cea mai mare medie a practicii în ultimii ani", potrivit unui raport al Băncii Mondiale publicat în iunie.Fratele lui Nair, Vijith Nair, a spus că sora lui a fost odată o „fată strălucitoare, îndrăzneață și activă”. „Era o femeie foarte activă, nu numai că studia medicina, dar și făcea parte din Corpul Național al Cadetilor și reprezenta statul în taberele naționale”, a spus el, referindu-se la implicarea ei în aripa de tineret a Armatei Indiene.El a spus că soțul ei, Kumar, nu părea mulțumit de mașina pe care i-a oferit-o familia sa. „I-am dat o mașină bună, dar nu a încetat să ceară o mașină mai mare și mai scumpă”, a spus Nair.Inspectorul de poliție Attaluri a spus că Kumar a fost jenat de marca și modelul mașinii pe care a primit-o și nu este mulțumit de zestrea soției sale, care a inclus o cantitate de aur. Nair a spus că familia sa dorea ca sora lui să fie sigură din punct de vedere financiar. „Am dat atât de mult pentru ea - ceea ce am câștigat lucrând, economiile de o viață ale tatălui meu de peste 20 de ani de muncă, am dat totul pentru securitatea vieții ei”, a spus el. „Și a trecut doar un an (după căsătoria ei) și am pierdut-o”.