Joe Biden anunță întărirea politicii „Made in America”, unul dintre proiectele fanion ale predecesorului său, Donald Trump

Noua cerință a fost anunțată înainte de comentariile făcute miercuri de Biden cu privire la importanța industriei americane, cumpărării de produse fabricate în SUA și susținerii locurilor de muncă bine plătite ale muncitorilor americani.Ea ar crește imediat pragul de la care produsele cumpărate de guvernul federal vor fi considerate ca „made in the USA”.În prezent 55% din valoarea componentelor unui produs trebuie să fie produse în SUA pentru a intra sub incidența regulii respective însă noua cerință va crește acest prag la 60%.Pragul ar urma să fie de asemenea majorat la 65% până în 2024 și 75% până în 2029, potrivit noii propunerii. În plus, ea ar urma să introducă preferințe legate de preț în cazul unor produse critice cu scopul de a susține dezvoltarea și extinderea lanțurilor de aprovizionare americane.„[Noua cerință] marchează primul set de reforme propuse în politicile de achiziție de către administrația Biden-Harris pentru a asigura că banii contribuabililor americani ajută afacerile americane să concureze în industrii strategice și ajută muncitorii Americii să prospere”, a declarat un oficial de la Casa Albă.La scurt timp după preluarea mandatului în luna ianuarie, Biden a semnat un ordin executiv pentru lansarea unei inițative guvernamentale care să crească achizițiile federale ale produselor fabricate în SUA.Administrația Biden încearcă astfel să consolideze politica „Made în America”, unul dintre proiectele fanion ale fostului președinte republican Donald Trump, care a dorit consolidarea industriei americane în fața concurenței venite din partea Chinei și oprirea exodului de locuri de muncă în favoarea Mexicului și a altor state.