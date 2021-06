SUA: Parlamentari republicani cer demiterea consilierului medical Anthony Fauci

Congresmani republicani au cerut marţi demiterea consilierului medical al Casei Albe, Anthony Fauci, în dizgraţia lui Donald Trump, pentru gestionarea pandemiei de COVID-19, notează AFP și Agerpres. "Dr. Fauci nu a fost ales de americani. El nu a fost ales să conducă economia noastră. El nu a fost ales să decidă cu privire la educaţia copiilor ignorând părinţii şi, totuşi, dr. Fauci ne controlează practic viaţa de un an", a acuzat parlamentara trumpistă Marjorie Taylor Green, prezentând un proiect de lege care solicită demiterea acestuia."Fauci a minţit. Au murit oameni", a proclamat o pancartă decorată cu o fotografie a respectatului imunolog, care a servit sub şapte preşedinţi din ambele partide, dar a devenit coşmarul lui Donald Trump la sfârşitul mandatului său.Acest text nu are nicio şansă să fie aprobat într-un Congres controlat de democraţi, dar o jumătate de duzină de membri republicani ai Camerei Reprezentanţilor au profitat de prezentarea lui pentru a scoate la iveală faptul că omul de ştiinţă a înşelat ţara, sprijinindu-se pe o serie de e-mailuri publicate recent."Dr. Fauci a minţit luni întregi despre originile virusului din Wuhan", l-a acuzat Paul Gosar, vorbind despre uriaşul oraş Wuhan, în China, unde virusul a apărut pentru prima dată la sfârşitul anului 2019.El "a dat recomandări contradictorii cu privire la sursa virusului, transmiterea virusului, virulenţa virusului, eficacitatea măştilor şi vaccinurilor, eficacitatea distanţării sociale", a continuat republicanul.Pandemia a apărut în Statele Unite în ultimul an de mandat al lui Donald Trump, a cărui gestionare a fost aspru criticată. Bilanţul a depăşit marţi 600.000 de morţi din cauza COVID-19 în această ţară, cea mai îndoliată din lume.Succesorul său democrat, Joe Biden, şi Casa Albă au reiterat încrederea lor în dr. Fauci după publicarea e-mailurilor sale.Grupul de conservatori a repetat, de asemenea, acuzaţiile împotriva Institutului de Virusologie din Wuhan, vizând în special aşa-numitele cercetări "câştig de funcţie" (gain-of-function, în engleză) care constau în modificarea deliberată a codului genetic al unei molecule.Directoarea unuia dintre laboratoarele acestui institut, Shi Zhengli, a respins aceste acuzaţii de manipulare genetică periculoasă, într-un interviu publicat luni de jurnalul New York Times."Există un cuvânt pentru asta: o armă biologică", a subliniat Marjorie Taylor Greene. "Am fost cu toţii victime ale unei arme biologice? Cerem răspunsuri şi dr. Fauci trebuie să le dea", a mai spus parlamentara, o susţinătoare a teoriilor conspiraţioniste