O sticlă de vin care a orbitat Pământul a fost scoasă la vânzare pentru un preț stratosferic

Sticla de Pétrus 2000 - vin făcut din struguri merlot din regiunea Bordeaux - a petrecut 14 luni pe orbită ca parte a unui studiu finanțat privat despre hrană și agricultură.Casa de licitații Christie's a anunțat marți că vinul va fi scos la vânzare, estimând că va obține un preț situat undeva la un milion de dolari pentru acesta.Tim Triptree, somelierul-șef al casei al Christie's, a declarat pentru BBC că o sticlă obișnuită de Pétrus 2000 va fi vândută alături de sticla învechită în spațiu pentru ca „norocosul cumpărător să le poată compara pe cele două”.Space Cargo Unlimited a trimis 12 sticle de vin la bordul Stației Spațiale Internaționale în noiembrie 2019.După peste 400 de zile în spațiu și o călătorie de 300 de milioane de kilometri în gravitație zero, vinul s-a întors în siguranță pe Pământ în luna ianuarie a acestui an.Oamenii de știință l-au analizat și un grup de degustători a încercat un lot la institutul vinului al Universității Bordeaux în luna martie, comparându-l cu sticle de vin învechit pe Pământ.Jane Anson, jurnalistă și autoare a cărții „Inside Bordeaux: The Châteaux, Their Wines and the Terroir”, a fost una dintre norocoșii care au avut ocazia să-l deguste.„Mi-este greu să spun dacă a fost mai bun sau mai prost. Dar a fost cu siguranță diferit”, a declarat aceasta pentru BBC despre vinul spațial.„Aroma a fost mai florală și mai afumată - lucruri care se întâmplă oricum cu Pétrus pe măsură ce se învechește”, a relatat aceasta.Sticlele au fost trimise în spațiu ca parte a misiunii WISE, un program de cercetare finanțat privat și derulat de Space Cargo Unlimited.Nicolas Gaume, cofondatorul și CEO-ul companiei, a declarat că scopul misiunii a fost de a „ajuta la inventarea agriculturii și hranei de care avem nevoie pentru Pământul de mâine” prin examinarea efectelor gravitației zero și a spațiului asupra acestora.