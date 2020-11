Comandantul armatelor britanice: Incertitudinea globală riscă să declanșeze Al Treilea Război Mondial

Într-un interviu difuzat cu ocazia Duminicii Pomenirii (Remembrance Sunday), comemorarea anuală a celor care au fost uciși sau răniți în conflict, Nick Carter, Chief of Defence Staff al Marii Britanii, a spus că escaladarea tensiunilor regionale și judecățile greșite ar putea să ducă în cele din urmă la un conflict extins.„Cred că trăim într-o vreme în care lumea este un loc foarte nesigur și îngrijorător, dinamica competiției globale este cu siguranță și ea un aspect al vieților noastre și cred că riscul real, cu atâtea conflicte regionale care au loc în acest moment, este că am putea vedea escaladarea ducând la pași greșiți”, a spus Carter pentru SkyNews.Întrebat dacă acestea înseamnă o amenințare veritabilă cu un alt război mondial, Carter a răspuns: „Spun că există un risc și trebuie să fim conștienți de acele riscuri”.Carter, care a devenit comandantul militar britanic în 2018, a spus că este important să ne amintim de cei care au murit în războaiele precedente ca o avertizare pentru aceia care ar putea repeta greșelile trecutului.„Trebuie să ne amintim că istoria ar putea să nu se repete de la sine, dar are un ritm, iar dacă privim înapoi la secolul trecut cred că este indiscutabil că înainte de ambele războaie mondiale au existat escaladări care în cele din urmă au dus la un război la o scară pe care sperăm să n-o mai vedem din nou”.