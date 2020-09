CNN: Deși Xi are un discurs peste Trump la ONU, să nu uităm că el este adevăratul lider autoritar

Într-un discurs adresat marți Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (UNGA), președintele chinez Xi Jinping a cerut lumii să facă eforturi în ”susținerea valorilor păcii, dezvoltării, echității, justiției, democrației și libertății împărtășite de noi toți”, potrivit CNN După ce a salutat răspunsul Chinei la pandemia de coronavirus, Xi a spus că Beijingul dorește „să lucreze în continuare ca un constructor al păcii globale, un contribuitor la dezvoltarea globală și un apărător al ordinii internaționale”.A fost o continuare a unui rol pe care Xi l-a jucat la reuniunile internaționale anterioare de profil, ca apărător al comerțului liber, spre deosebire de Statele Unite care au devenit din ce în ce mai izolaționiste sub președintele Donald Trump.Diferența de discurs dintre cei doi lideri a fost accentuată de Trump însuși, care a preferat să atace China, pe care a învinuit-o pentru că a „dezlănțuit această ciumă asupra lumii”.Aceasta este o dihotomie care a existat de mult, mai ales că Xi a încercat să profite de politica externă „America First” a lui Trump pentru a afirma dominația Chinei în fața organismelor internaționale precum ONU.Dar retorica nu se potrivește întotdeauna cu faptele de pe teren: pentru toate discuțiile lui Xi de liber schimb - la Davos și ONU - accesul pe piața chineză rămâne extrem de dificil pentru multe companii străine.Și, riscă să devină hilar când vorbește despre pacea mondială, pentru că sub Xi, China își extinde armata și face mișcări din ce în ce mai agresive în Marea Chinei de Sud, în strâmtoarea Taiwan și de-a lungul frontierei Himalaya cu India.În plus, pentru toate aparentele construcții consensuale ale lui Xi la ONU, liderul chinez a arătat că nu este dispus să tolereze altceva decât loialitatea absolută acasă.De când Trump a intrat în funcție, Xi și-a susținut controlul asupra Partidului Comunist, asigurându-și stăpânirea la nesfârșit și a reprimat toate formele de opoziție - fie în Hong Kong, Xinjiang sau în interiorul Partidului însuși.În această săptămână a fost închis proeminentul critic al lui Xi, Ren Zhiqiang. Magnatul imobiliar în vârstă de 69 de ani și fostul membru senior al partidului a fost condamnat pentru o serie de acuzații de corupție, care au apărut la scurt timp după ce ar fi scris un eseu care îl critica pe Xi și îl numea pe liderul chinez „clovn”.Sentința grea de 18 ani pare să fie concepută pentru a trimite un mesaj celorlalți membri ai elitei chineze: fie să se alinieze, fie să facă față consecințelor.Această discrepanță a lui Xi între personajul arătat pe plan internațional și altul acasă este probabil un memento că diferențele dintre cei doi lideri - și sistemele politice pe care le reprezintă - sunt mai profunde decât simplul stil afișat.Trump se confruntă cu un drum din ce în ce mai dur spre realegere și a petrecut o mare parte din ultimii patru ani luptând cu investigațiile, impeachmentul și opoziția din Congres.Totuși, pentru numeroasele probleme legate de sistemul SUA expuse în mandatul lui Trump, un președinte ales în mod democratic nu are și nu poate deține la fel de multă putere ca omologii săi autoritari.Cu toate că Trump ar putea dori să-și închidă rivalii atunci când îl insultă, el este constrâns instituțional să nu facă acest lucru.Din acest motiv, Xi și-a permis să fie om de stat la ONU, în timp ce Trump a simțit nevoia să meargă la atac. CNN