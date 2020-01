Comemorarea Holocaustului - cum, 75 de ani mai târziu, un vânător de nazişti îi urmăreşte încă pe criminalii de război

În iunie 2013, fostul ofiţer de poliţie Laszlo Csatary a fost acuzat că a contribuit la moartea a 15.000 de evrei, care au fost trimişi în 1944 în lagărul de exterminare de la Auschwitz. După cel de-al Doilea Război Mondial, Laszlo Csatary, ajuns la 98 de ani, şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă în Canada, unde a activat ca vânzător de obiecte de artă. Laszlo Csatary nu s-a confruntat niciodată cu un proces pentru crimele comise, potrivit Euronews, citat de Rador.Pe 12 august, în 2013, Laszlo Csatary a murit de pneumonie într-un spital din Budapesta, în Ungaria. Cheia pentru localizarea şi punerea sub acuzare a lui Laszlo Csatary a fost Centrul Simon Wiesenthal şi vânătorul-şef de nazişti al acestuia, Efraim Zuroff. Într-un interviu acordat Euronews înaintea Zilei de Comemorare a Holocaustului, Efraim Zuroff a vorbit despre cazul Csatary ca fiind una din frustrările activităţii sale."Au fost doar câteva zeci împotriva cărora s-a acţionat legal. Să fiu cinstit, de fapt au fost pedepsiţi extrem de puţini, dar mă gândesc că expunerea acestora este cu mult mai dureroasă decât dacă i-am băga la închisoare", a declarat Efraim Zuroff. În ultimele patru decenii, Efraim Zuroff a urmărit personal şi a adus în faţa justiţiei zeci de foşti nazişti şi colaboratori ai naziştilor, de la ofiţeri de rang superior şi gardieni de lagăr până la comandanţi de lagăr, care au început o viaţă nouă după 1945.Mulţi dintre aceştia au minţit autorităţile din Statele Unite şi Canada pentru a se stabili în America de Nord, în timp ce alţii au rămas în Europa. În cazul unora, guvernele ţărilor au sprijinit acţiunile de localizare şi condamnare a foştilor nazişti şi criminali de război, dar în alte cazuri autorităţile nu au acţionat suficient de rapid. În ianuarie 2020, americanul Michael Karkoc a încetat din viaţă la vârsta de 100 de ani, în timp ce se afla sub investigaţii pentru implicare în masacrul evreilor din Chlanlow, în Polonia, în 1944.În acest caz, autorităţile americane şi poloneze au acţionat "cu lentoare", subliniază Efraim Zuroff. Dar, în timp ce bătrâneţea multor făptaşi ai Holocaustului împiedică dreptatea care ar trebui să se facă victimelor Holocaustului, speranţa de viaţă mai mare a făcut posibilă şi găsirea şi aducerea în faţa justiţiei a celor care au luat parte la uciderea evreilor în urmă cu şapte decenii. "Când am început să investighez nazişti criminali de război, am crezut că va fi un efort de scurtă durată.Cum e posibil să fiu născut în 1948 şi încă să vânez nazişti? E absolut năucitor, dintr-un anumit punct de vedere. Creşterea speranţei de viaţă ne-a oferit ocazia de a localiza persoane la începutul anilor 1990, persoane care au o stare bună de sănătate şi care pot să fie trimişi în judecată", a declarat pentru Euronews Efraim Zuroff. Printre aceste cazuri se numără şi cel al lui Bruno Dey, în vârstă de 93 de ani, fost gardian SS în lagărul de concentrare Stutthof, lângă Danzig, care a fost acuzat de sprijinire şi participare la masacrul a 5.230 de persoane. Bruno Dey avea 17 şi 18 ani când a comis crimele pentru care este acuzat şi judecat.