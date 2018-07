"Unde vă sunt manierele, dl președinte?", îl întreabă un ministru adjunct britanic pe Donald Trump

Trump a declarat pentru The Sun că planul premierului May pentru Brexit a ucis probabil șansa unui acord comercial între Marea Britanie și Statele Unite, afirmând totodată că rivalul lui May, Boris Johnson, ar fi "un mare prim ministru".Aceste declarații au dominat agenda știrilor în prima zi a vizitei lui Trump în Regat.Sam Gyimah, ministru adjunct pentru Universități și știință, a făcut acest comentariu pe contul său de Twitter.