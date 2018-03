Ucraina cere UE sa impuna sanctiuni fostului cancelar german Gerhard Schroder

"Este important ca exista sanctiuni impotriva celor care promoveaza proiectele lui Putin in strainatate", a spus Pavlo Klimkin, pentru cotidianul german Bild."Gerhard Schroder este cel mai important lobbyist al lui Putin in lume. De aceea UE trebuie sa vada aici ce poate face", a adaugat el.Dupa infrangerea electorala din 2005 in fata lui Angela Merkel, Schroder, care este foarte apropiat de presedintele rus, si-a multiplicat pozitiile in care reprezinta si apara interesele Rusiei.In toamna lui 2017, acesta a fost ales presedintele consiliului de administratie al gigantului petrolier semipublic Rosneft, o companie vizata de sanctiunile occidentale adoptate impotriva Moscovei din cauza conflictului din Ucraina.Schroder este si in serviciul celuilalt mare gigant energetic, Gazprom, in calitate de presedinte al consiliului de supraveghere al Nord Stream, gazoductul care leaga Rusia de Europa prin Marea Baltica.