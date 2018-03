Evadat prins dupa 23 de ani

Un detinut, evadat dintr-o inchisoare din New Jersey, a fost prins in Florida, la distanta de 23 de ani de cand a inceput viata de fugar si si-a intemeiat o familie cu doi copii, declara autoritatile, relateaza Fox News. Enrique "Kiki" Silva, in varsta de 74 de ani, a fost arestat dupa ce a fost retinut joi de catre autoritatile din Orlando, anunta Departamentul de Corectie din New Jersey luni.Pe data de 16 mai, 1995, Silva a evadat din inchisoarea de stat Riverfront din Camden in timpul orelor de munca, relateaza Philly.com. Silva a fost condamnat pentru acuzatii legate de droguri cu sase ani in urma si executa o pedeapsa de 20 de ani.In timpul anilor de libertate, Silva s-a casatorit si a devenit tatal a doua fiice. Isi folosea numele real si locuia la distanta de doua ore de parcul Disney World din Orlando atunci cand a fost prins, declara Philly.com.