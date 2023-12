FILM Luni, 25 Decembrie 2023, 16:23

​Matei Dima (BRomania) vorbește într-un interviu pentru HotNews.ro despre ce înseamnă în opinia sa să ai succes la publicul românesc. Referitor la cei care au criticat filmul „Miami Bici 2”, actorul și producătorul spune că nimeni nu poate face vreodată „un film care să placă la toată lumea”.

Actorul Matei Dima Foto: Inquam Photos / Stefan Sandu

„Miami Bici 2” a apărut în cinematografe pe 24 noiembrie, iar la două săptămâni de la lansare a devenit cel mai bine vândut film românesc al anului: peste 372.646 de spectatori au fost să-l vadă.

Filmul produs de Matei Dima (BRomania) și regizat de Jesús del Cerro, după un scenariu semnat de Alex Coteț, a prins la public și urmează o rețetă de succes, stabilită deja de „Miami Bici” și „Teambuilding.”

Actorul cunoscut Danny Trejo face parte din distribuția Miami Bici 2

Pe 21 februarie 2020, atunci când „Miami Bici” a fost lansat în cinematografe, înainte de COVID, nimeni nu s-a așteptat să aibă un așa mare impact la public. A rulat în cinematografe timp de trei săptămâni (ultima a fost afectată de carantină) și în tot acest timp a înregistrat un record de 552.000 de spectatori.

Practic, a fost filmul românesc cu cel mai mare succes din ultimii 25 de ani; ulterior, din cauza pandemiei, producția a fost disponibilă pe Netflix și, per total, a avut încasări de milioane de euro.

„Miami Bici” a fost produs de Matei Dima și regizat de Jesús del Cerro, după un scenariu de Alex Coteț (pe care-l cunoaștem dintr-un alt film de succes românesc, „Teambuilding”).

Filmările au avut loc în Miami, Florida, și la București, iar povestea este despre doi tineri Ion Bilă (Matei Dima) și Ilie Piciu (Codin Maticiuc), care provin dintr-un mic oraș obscur din România, ce au plecat în State pentru a-și trăi „visul american” și a face bani rapid.

Producția și-a asumat stereotipuri românești transpuse într-un mod comic, comercial, fără mari pretenții. Practic, a folosit o rețetă de succes în care mulți s-au regăsit, chiar dacă succesul pe care l-a avut a generat controverse în rândul celor mai elitiști, care l-au catalogat de „prost gust”.

În prezent, din 24 noiembrie, „Miami Bici 2” a apărut în cinematografe, iar echipa din primul film a revenit în forță, cu lecții învățate în timpul care a trecut, dar și cu actori surpriză. Cel mai important este Danny Trejo, care joacă personajul negativ din poveste.

Bilă și Piciu își reiau rolurile românașilor care vor să aibă succes fără prea multă muncă, de data asta într-o aventură plină de haos, distracție și situații neprevăzute, de la Miami la Los Angeles.

În doar două săptămâni de la lansare, „Miami Bici 2” a devenit cel mai bine vândut film românesc al anului, asta pe lângă faptul că este cel mai scump film independent românesc făcut vreodată, filmat în Miami, Los Angeles și Las Vegas.

Pe lângă distribuție (Charlotte McKinney, George Piştereanu, Nadia Comăneci, dar și Cristi Borcea), producția are parte și de un soundtrack interesant, unde mai mulți artiști populari români au făcut piese împreună, de la Delia cu Johhny Romano, la Irina Rimes și Theo Rose.

Am stat de vorbă cu Matei Dima despre cât de important este ca oamenii să râdă, în timpuri în care toată lumea pare să aibă nevoie de asta, dar și despre ideea de succes în industria de film, cât și despre cum românii au o slăbiciune pentru satiră. Iată ce a ieșit.

Un producător creativ trebuie să găsească soluții și să fie adaptabil

Ai spus la un moment dat că ai făcut „Miami Bici 2” pentru tine. Ce înseamnă asta mai exact?

Matei Dima: Am putut să filmez în locuri emblematice pentru copilăria mea. De la Dry River, care apare în „Terminator 2” și „In Time”, la Hollywood Sign și Fântâna din Beverly Hills, locuri pe care le-am văzut mereu doar în filme sau în seriale.

Dar cel mai important este că am filmat cu „nentu” Danny Trejo, care la rândul lui a lucrat cu cei mai mari actori de la Hollywood, așa că, practic, am dat mâna cu ei aproape.

De asta am zis că am făcut „Miami Bici 2” pentru mine, deoarece am trăit ceva ce mi-am dorit să experimentez de foarte multă vreme.

Care sunt lucrurile pe care le-ai învățat din primul film și pe care le-ai aplicat în producția de acum?

Am învățat că cea mai mare calitate în rolul de producător creativ este să găsești soluții și să fii adaptabil. Tocmai de asta trebuie să știi foarte bine scenariul, echipa, cât și orice alt element variabil care-ți poate întrerupe procesul, ca tu apoi să vii cu o soluție, fie că-i vorba de o schimbare de replică sau una de locație.

Cât timp au durat filmările și unde au avut loc?

Am filmat timp de o lună și jumătate în Los Angeles și Las Vegas, iar apoi două, trei zile în România.

„Romanii râd foarte tare la satiră”

Care a fost cea mai mare bucurie de pe platourile de filmare? Dar cea mai mare provocare?

Cea mai mare bucurie am simțit-o în Las Vegas. Am avut o secvență care nu necesita priză audio, deci trebuia doar să ne uităm la fântânile de la Bellagio, care aveau un show cu muzică, lumină și, bineînțeles, apă. Acolo s-a filmat și „Ocean's Eleven”, dacă e să revin la prima întrebare.

În tot haosul de la filmări și toată presiunea pe care o aveam pe noi, a fost un moment de liniște, unde eu și Codin am vărsat o lacrimă de fericire pentru că suntem acolo și facem asta.

Pe de altă parte, cea mai mare provocare a fost să nu sărim bugetul, dar nu am reușit, din păcate. Los Angeles este un oraș prea scump.

„Miami Bici 2” a fost declarat „cel mai bine vândut film românesc al anului” - care crezi că sunt motivele pentru care prinde atât de bine la public?

Este un film ușor de privit, într-o perioadă când cred că este nevoie ȘI de asta, și ajută. Noi ne chinuim tare să fie cât mai frumos filmat și cât mai amuzant jucat.

Crezi că genul ăsta de umor spune ceva despre noi ca români?

Românii râd foarte tare la satiră. Haz de necaz, cred că asta este cea mai bună explicație. Ne ajută mult să ne luăm mai puțin în serios, trăim mai mult.

„E destul succes pentru toată lumea”

Apropo de asta, crezi că rețeta comercială este și rețeta succesului la noi în țară? Cum vezi lucrurile?

Succesul este subiectiv. Dacă vrei să faci un film doar pentru tine și 100 de oameni care-l înțeleg și mișcă ceva în ei, fă-o și o să aibă succes.

Dacă vrei să faci ceva comercial și să ajungă la mai mulți oameni, și se întâmplă, atunci ai succes, de asemenea. E destul succes pentru toată lumea.

Cum te raportezi la comentariile negative și cele care cataloghează filmul drept „unul prost”?

Fiecare are dreptul la o părere, însă cel mai mult depinde cum o exprimi. Nu o să faci niciodată un produs care să placă la toată lumea.

„Teambuilding” a generat multe controverse și opinii în online, „Miami Bici” (1 și 2) la fel - de fapt, de ce crezi că ne place să criticăm astfel de producții, cel puțin la nivel de bulă? Iarăși, depinde, dacă zici că e părerea ta, este ok, foarte bine, fiecare râde la altceva.

Bineînțeles, în multe cazuri este și o frustrare pe care oamenii o refulează asupra noastră. Atâta timp cât este omul care face și încearcă să facă, nu ar trebui să-ți pese de ăla care doar stă și judecă prost.

Ce ți-ar plăcea ca oamenii să înțeleagă despre filmul ăsta?

Nu este un film unde trebuie să înțelegi ceva, este o oportunitate pentru o escapadă din cotidian, în timp ce vezi aventurile a doi proști într-o țară străină, să râzi de ei și cu ei, să uiți de problemele de acasă timp de o oră și jumătate.

Normal, dramaturgic vorbind, personajele noastre sunt puse în fața unor situații din care trebuie să învețe ceva, și chiar reușesc, mai mult sau mai puțin. Însă nu ăsta este scopul, să-i învățăm pe oameni că nu e bine să te ocupi de falsificat carduri, pentru că-i evident.

„Realitatea este că nu o să mulțumești pe toată lumea”

Rolurile pe care ți le alegi și filmele în care joci sunt, în general, comice, iar asta mă face să cred că îți vin și ușor de interpretat, sunt în zona ta de confort. Ce ar însemna să ieși din zona asta, ți-ar plăcea să faci asta?

Caut mereu să cresc și să mă dezvolt, dar cu pași mici și siguri. În următorul film, tot o comedie, de data asta despre o campanie electorală, voi juca personajul negativ, spre exemplu. Prevăd că voi juca și în alte genuri de filme, dar momentan încerc să mă perfecționez la ceea ce știu să fac.

Contează pentru tine cum te percepe lumea ca actor?

Da, normal. Am căutat mereu acceptarea și validarea altora, dar m-a lovit realitatea cruntă la unele proiecte. Realitatea este că nu o să mulțumești pe toată lumea și că este o chestie subiectivă. Cred onest că în „Miami Bici 2” am jucat cel mai bine de până acum, se vede îmbunătățirea și doar atât îmi doresc; să fiu mereu puțin mai bun.

Care ar fi idealurile tale pentru industria cinematografică din România? Unde ți-ar plăcea să ajungi?

Sunt multe de zis aici, dar sper să aduc industria la un nivel la care România să devină un jucător puternic pe piața din Europa, cu filme comerciale de calitate, și de artă, și simple, pentru toată lumea, cu americani care bagă bani pe aici, cu filmări cu vedete internaționale, cu premii, cu de toate.