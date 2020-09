Primetime Emmy 2020 - Zendaya, desemnată cea mai bună actriţă într-un serial dramatic. Vezi și celelalte premii acordate

Zendaya a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic, graţie interpretării sale din producţia de televiziune '' Euphoria '', în cadrul celei de-a 72-a ediţii a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, desfăşurată duminică seară la Los Angeles, relatează AFP, citată de Agerpres. La această categorie au mai concurat actriţele Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Olivia Colman ("The Crown"), Jodie Comer ("Killing Eve"), Laura Linney ("Ozark") şi Sandra Oh ("Killing Eve"). În 2019, acest trofeu a fost câştigat de actriţa Jodie Comer, graţie interpretării sale din producţia TV "Killing Eve".





Catherine O'Hara a fost desemnată cea mai bună actriţă distribuită în rolul principal într-un serial de comedie pentru interpretarea sa din producţia ''Schitt's Creek'', la gala premiilor Primetime Emmy 2020, desfăşurată duminică seară la Los Angeles, potrivit site-ului oficial al evenimentului. La această categorie au mai concurat actriţele ChristinaApplegate ("Dead to Me"), Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel"), Linda Cardellini ("Dead to Me"), Issa Rae ("Insecure") şi Tracee Ellis Ross ("black-ish"). În 2019, acest trofeu a fost câştigat de Phoebe Waller-Bridge, protagonista serialului "Fleabag". Eugene Levy a primit duminică seară, la Los Angeles, premiul Primetime Emmy pentru cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie pentru interpretarea sa din producţia de televiziune ''Schitt's Creek'', potrivit site-ul oficial al evenimentului. La această categorie au mai concurat actorii Anthony Anderson ("black-ish"), Don Cheadle ("Black Monday"), Ted Danson ("The Good Place"), Michael Douglas ("The Kominsky Method") şi Ramy Yousef ("Ramy"). În 2019, trofeul atribuit în cadrul acestei categorii a fost câştigat de Bill Hader, protagonistul serialului "Barry". ''Schitt's Creek'' a fost desemnat cel mai bun serial de comedie în cadrul celei de-a 72-a ediţii a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, desfăşurată duminică seară la Los Angeles, relatează EFE şi Reuters. La categoria "cel mai bun serial de comedie" au mai fost nominalizate producţiile "Curb Your Enthusiasm" (HBO), "Dead to Me" (Netflix), "The Good Place" (NBC), "Insecure" (HBO), "The Kominsky Method" (Netflix), "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime Video) şi "What We Do in the Shadows" (FX). Creat de Dan şi Eugene Levy, ''Schitt's Creek'' este un serial de comedie canadian, ajuns la cel de-al şaselea sezon, despre o familie privilegiată care se confruntă cu probleme financiare. Actorii Eugene Levy şi Catherine O'Hara interpretează rolurile principale. În 2019, la această categorie s-a impus serialul "Fleabag".

'Succession'' a fost desemnat cel mai bun serial dramatic la cea de-a 72-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, desfăşurată duminică seară la Los Angeles, informează AFP. La această categorie au fost nominalizate serialele "Better Call Saul" (AMC), "The Crown" (Netflix), "The Handmaid's Tale" (Hulu), "Killing Eve" (AMC), "The Mandalorian" (Disney+), "Ozark" (Netflix) şi "Stranger Things" (Netflix). În 2019, la această categorie s-a impus serialul "Game of Thrones".

Actriţa Regina King, protagonista miniseriei ''Watchmen'', a scris istorie la cea de-a 72-a ediţie a galei de decernare a Premiilor Emmy, desfăşurată duminică seară al Los Angeles, informează DPA. Trofeul câştigat de King pentru rolul principal într-o miniserie de televiziune graţie interpretării personajului Angela Abar (Sister Night) din producţia HBO cu supereroi este cel de-al patrulea Emmy din cariera actriţei. Aceasta egalează astfel recordul deţinut de Alfre Woodard pentru cel mai mare număr de premii Emmy obţinute de un interpret de culoare.

Creat de David Lindelof, ''Watchmen'' are la bază seria de benzi desenate semnată de Alan Moore şi Dave Gibbons, fără să fie o adaptare propriu-zisă, ci mai degrabă o continuare cu personaje noi precum Sister Nigh, interpretată de Regina King.

În afara recunoaşterii pentru rolul său din ''Watchmen'', King a mai câştigat un Emmy la categoria cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie în 2018, cu ''Seven Seconds''. În 2015 şi 2016 a fost recompensată la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie pentru interpretările din ''American Crime'' (unde a avut roluri diferite). Până în prezent, King deţine în palmares cinci nominalizări la premiile Emmy. Woodard a fost nominalizată de 17 ori la premiile Emmy şi a fost desemnată câştigătoare în 1984, 1987, 1997 şi 2003 pentru rolurile din serialele ''Hill Street Blues'', ''L.A. Law'', ''Miss Evers' Boys'' şi ''The Practice''.



Au mai obţinut patru trofee Emmy actorii de culoare Chris Rock şi Bill Cosby, dar premiile lor au inclus şi categorii din secţiuni non-interpretative. Recordul celor mai multe premii Emmy pentru un singur actor este deţinut de Cloris Leachman şi Julia Louis-Dreyfus, cu câte opt trofee fiecare.



Cea de-a 72-a gală de decernare a premiilor Primetime Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune, se desfăşoară la Staples Centre din Los Angeles, în cadrul unei ceremonii virtuale, prezentate de Jimmy Kimmel, mai scrie Agerpres.







Știrea se actualizează