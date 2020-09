Cea de-a șasea ediție a Bucharest International Dance Film Festival și-a desemnat câștigătorii

Bucharest International Dance Film Festival 2020 și-a desemnat câștigătorii duminică seară, 6 septembrie, după patru zile de competiție, proiecții speciale, ateliere și conferințe cu invitați de renume din industria cinematografiei și a performance-ului.Juriul ediției de anul acesta a fost format din artistul Farid Fairuz (RO), producătorul Patrice Nezan (FR) - specialist în audiovizual, a produs numeroase filme selectate în festivaluri prestigioase, și coregrafa Chrysanthi Badeka (GR) - dansatoare, creatoare de filme, editor, profesor de videodance și manager de proiect la mAPs - migrating Artists Project in Greece.În competiția internațională, unde au fost selectate 21 de scurtmetraje din zece țări, premiul pentru Cel mai bun film, oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim, în valoare de 1.000 de euro, a fost acordat scurtmetrajului Navigation (CA, r. Marlene Millar, c. Sandy Silva).Motivația juriului: „Filmul reușește să transmită un mesaj puternic despre umanitate, care se reflectă în modul în care sunt folosite corpurile, sunetul, camera și spațiul. Este subliniat, cu generozitate, modul în care diferite generații evoluează unele lângă celelalte și modurile diferite de a conviețui, timp în care își găsesc propria voce.”În cadrul aceleiași competiții, juriul a oferit și o mențiune specială peliculei Divided We Scroll (UK, r. Klaas Diersmann, c. Pepa Ubera) pentru limbajul cinematografic puternic și coregrafia unică, în ton cu obiceiurile actuale sociale, ce reușesc să construiască o critică condensată a lumii moderne.Dintre cele șapte filme românești selectate în competiția națională, titlul de Cel mai bun film românesc și un premiu în valoare de 500 euro oferit de ADFR - Asociația de Dezvoltare a Filmului Românesc au fost acordate peliculei Call of Pink (RO, r. Denisa Anastasiu, Maria-Luiza Dimulescu și Cătălin Rugină). Potrivit juriului, filmul a fost premiat pentru „mixul de limbaje și pentru reușita de a introduce procesul de gamificare într-un film de dans. Scurtmetrajul are o abordare proaspătă a formalismului, dar este extrem de atent la tehnici și are o poveste clară.”Juriul a oferit și o mențiune specială, în cadrul competiției naționale, filmului inHabited_The Attic (RO, r. Smaranda Gabudeanu, c. Smaranda Gabudeanu și Svitlana Pashko) care reușește să creeze o lume intimă și personală creând legături între vizual, poezie și tărâmuri simbolice.În cadrul competiției dedicate musicalurilor nu a fost acordat niciun premiu. În schimb, juriul a decis să acorde peliculei Canning Town (UK, r. Fabiola Santana și Will Dickie) un Premiu Special în valoare de 500 de euro oferit de Tangaj Dance pentru felul în care „filmul reflectă tema festivalului, creând o atmosferă puternică care întruchipează o lume distopică în care nimeni nu-și mai poate găsi locul. ”Festivalul s-a încheiat duminică, 6 septembrie, cu proiecția filmului documentar The Euphoria of Being, în regia lui Réka Szabó (HU).Cea de-a șasea ediție a Bucharest International Dance Film Festival a avut loc între 3 și 6 septembrie în București și a inclus proiecții în aer liber la Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului și Mercato Kultur, un atelier de film de dans susținut de artista Chrysanthi Badeka, un masterclass oferit de Maria Tânjală (FilmChain) și două conferințe online cu artistul și filosoful Jassem Hindi și cu artistul pavleheidler.