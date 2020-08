Un nou sezon de Cinema în aer liber, în Parcul Titan din București

Programul evenimentului, informații despre filme și reguli de acces se găsesc pe paginile www.cinemainaerliber.ro www.primarie3.ro și pe pagina www.facebook.com/Cinemainaerliber/

Primăria Sectorului 3 organizează ediția a VIII-a a evenimentului Cinema în aer liber, pe Insula Artelor din Parcul Titan. Iubitorii de film vor avea ocazia de a se delecta cu cele mai bune filme ale anului și o retrospectivă a filmului francez, care vor putea fi vizionate timp de 4 săptămâni, în perioada 18 august - 13 septembrie. Intrarea la proiecții este liberă, în limita celor 200 de locuri amenajate în spațiul de eveniment.Proiecțiile din prima săptămână încep de la ora 21:00, în săptămânile a doua și a treia de la 20:30, iar în ultima săptămână, filmele sunt programate să înceapă la ora 20:00.Evenimentul aduce anul acesta pe marele ecran 21 de filme, dintre care 10 filme noi în Selecția oficială – program care în fiecare an reunește cele mai apreciate filme lansate în ultimul an, laureate la festivalurile de film de la Cannes, Berlin, Veneția sau la premiile Oscar, 10 filme îndrăgite în Retrospectiva Filmului Francez, selecție care adună titluri pe care publicul nu a avut ocazia să le urmărească pe marele ecran și un film clasic american, în închiderea evenimentului.În Selecția oficială, publicul va avea șansa să urmărească PARASITE, în regia lui Bong Joon Ho, marele câștigător al premiilor importante din ultimul an - Premiul Oscar pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun film străin, Cel mai bun scenariu, Globul de Aur pentru Cel mai bun film străin, Palme d’Or la Cannes, MIZERABILII, în regia lui Ladj Ly, nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun film străin, Premiul Juriului la Cannes 2019, nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun film străin într-o limbă străină, câștigător al premiului Descoperirea europeană a anului la Academia Europeană de Film 2019, PORTRETUL UNEI FEMEI ÎN FLĂCĂRI, în regia Celinei Sciamma, ca warm-up al Festivalului Filmului Francez de anul acesta – film câștigător al Premiului pentru Cel mai bun scenariu și al Trofeului Queer Palm la Cannes 2019, nominalizat la Globul de Aur pentru Cel mai bun film străin, cel mai nou film al îndrăgitului regizor britanic Ken Loach – SORRY WE MISSED YOU, aflat în competiție la Cannes anul trecut, DOLOR Y GLORIA, ultimul film semnat de Pedro Almodovar, nominalizat la premiile Oscar și la Globul de Aur pentru Cel mai bun actor într-un rol principal (Antonio Banderas) și câștigător al premiului pentru Cel mai bun actor la Cannes și Academia Europeană de Film. Alte filme care pot fi urmărite în Selecția oficială sunt TRĂDĂTORUL, în regia lui Marco Bellocchio, în competiție la Cannes 2019, nominalizat la Premiile César pentru Cel mai bun film străin, DUMNEZEU EXISTĂ ȘI NUMELE LUI E PETRUNIJA, regizat de Teona Strugar Mitevska, Premiul juriului ecumenic (competiție) și Premiul breslei la Berlinale 2019, laureat al premiului LUX în 2019, PARADISUL, PROBABIL, noul film al regizorului palestinian Elia Suleiman, câștigător al Mențiunii Speciale și al premiului FIPRESCI la Festivalul de Film de la Cannes de anul trecut, COPILUL-PROBLEMĂ, în regia Norei Fingscheidt, distins cu trofeul Alfred Bauer și Premiul cititorilor Berliner Morgenpost la Berlinale 2019 și comedia franceză 10 ZILE FĂRĂ MAMA, în regia lui Ludovic Bernard.Retrospectiva Filmului Francez aduce pe marele ecran de pe Insula Artelor următoarele filme: AMÉLIE, regia Jean-Pierre Jeunet, cu 5 nominalizări la Oscar, o nominalizare la Globul de Aur și 3 premii ale Academiei Europene de Film, SCAFANDRUL ȘI FLUTURELE, regia Julian Schnabel, câștigător al Globului de Aur pentru Cel mai bun film străin și Cel mai bun regizor, Premiul pentru Cel mai bun regizor la Cannes, MARELE ALBASTRU, în regia lui Luc Besson, câștigător al două premii Cesar, GENUNCHIUL LUI CLAIRE, regia Éric Rohmer, nominalizat la Globul de Aur pentru Cel mai bun film străin, animația PERSEPOLIS, în regia Marjanei Satrapi, Premiul Juriului la Cannes, nominalizat la Oscar pentru Cea mai bună animație și la Globul de aur pentru Cel mai bun film străin, LA VIE EN ROSE, îndrăgitul film despre viața cântăreței Edith Piaf, în regia lui Olivier Dahan, Premiul Oscar și Globul de Aur pentru Cea mai bună actriță, câștigător al 3 premii BAFTA, comedia franceză INVINCIBILII, semnată de Olivier Nakache și Éric Toledano, film nominalizat la Globul de Aur și BAFTA pentru Cel mai bun film străin, 4 nominalizări la Academia Europeană de Film, ARTISTUL, în regia lui Michel Hazanavicius, premiat la Oscaruri pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor în rol principal și numeroase alte premii. Publicul tânăr are de asemenea ocazia să urmărească două dintre cele mai iubite animații franceze – REGELE ȘI PASĂREA CÂNTĂTOARE, regia Paul Grimault și ERNEST ȘI CÉLESTINE, regia Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner.În închiderea evenimentului, publicul va avea ocazia să participe la proiecția filmului THE WAY WE WERE/ Cei mai frumoși ani, în regia lui Sydney Pollack, cu Barbra Streisand și Robert Redford în rolurile principale, film câștigător a două premii Oscar pentru Cea mai bună coloană sonoră și Cel mai bun cântec original.Utilizând echipamente performante, un proiector digital mobil de 18.300 de lumeni și un ecran gonflabil de 120 m², Cinema în aer liber oferă o calitate a proiecției întâlnită în marile săli de cinema ale lumii. Evenimentul și-a propus încă de la început să apropie publicul larg de filmul european și de filmul de autor, în general.Deși pe insulă, sub cerul liber, peliculele vor putea fi vizionate în condițiile unei săli de cinema moderne, la standarde europene, în condiții de siguranță și distanțare socială.Informații pentru public:Accesul spectatorilor în spațiul destinat evenimentului se face cu cel mult o oră înainte de începerea proiecțiilor cinematografice, după efectuarea triajului observațional și completarea tichetelor de acces;Fiecare spectator are obligația de a ocupa un loc marcat din spațiul de eveniment;Purtarea măștii de protecție este obligatorie pe tot parcursul evenimentului, de la intrarea în spațiu până la părăsirea acestuia;Accesul minorilor este permis numai la proiecțiile cinematografice cu acces general, și numai cu condiția ca aceștia să fie însoțiți de adulți;În spațiul de eveniment, fumatul și consumul de băuturi alcoolice sunt interzise; este permis consumul de băuturi nonalcoolice, ambalate în recipiente individuale, cu capac, fără pai.