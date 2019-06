25 de scurtmetraje românești și internaționale în Competiția ANONIMUL 2019

Cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL se va desfășura în perioada 5-11 august 2019, la Sfântu-Gheorghe, în Delta Dunării.Peste 550 de scurtmetraje din 46 de țări au fost înscrise pentru Competiția de Scurtmetraj Internațional și Scurtmetraj Românesc ANONIMUL 16, selecția acestora aparținând criticului de film Ionuț Mareș:“Competiția de scurtmetraje românești este destul de diversă, dar are un numitor comun: sunt filmele pe care le-am considerat a fi cele mai bune și cele mai potrivite pentru ANONIMUL dintre zecile de titluri înscrise. E îmbucurătoare această vitalitate. Selecția propune atât filme ale unor regizori consacrați, cât și filme ale unor studenți la cinema. Ficțiuni, dar și animații (chiar 3!) și filme-eseu. Unele au fost deja în mari festivaluri din străinătate (amintesc doar Cannes, Locarno și Sundance), altele vor avea premiera absolută la ANONIMUL, fapt care mă bucură foarte mult. Toate au potențialul de a surprinde și de a oferi o experiență plăcută de cinema.A fost greu să aleg cele 12 titluri din competiția internațională de scurtmetraje, pentru că oferta a fost una foarte consistentă – sute și sute de filme, din toată lumea. În final, m-am oprit la acele filme care mi-au propus cea mai puternică /neașteptată /emoționantă /originală experiență.”WASHINGTON, regia Gabriel AchimCHRONOCHINEZIA SAU CAZUL TÂNĂRULUI SĂRITOR ÎN TIMP |CHRONOCHINESIA OR THE CASE OF THE YOUNG TIME HOPPER, regia Radu BărbulescuTELEFONUL | THE CALL, regia Anca DamianPATUL LUI PROCUST | THE BED OF PROCRUSTES, regia Andrian ÎmpărăţelALBASTRU ȘI ROȘU ÎN PROPORȚII EGALE | EQUALLY RED AND BLUE, regia Georgiana MoldoveanuCEVA, regia Paul MureşanTROFEUL TINEREȚII | THE TROPHY OF YOUTH, regia Răzvan OprescuMONSTRUL | MONSTER, regia Laura PopMISS SUENO, regia Radu PotcoavăAFGANISTANII | THE AFGHANISTANS, regia Adrian SilişteanuNECUNOSCUȚI | UNKNOWN, regia Ioachim StroeDACĂ NU EȘTI SIGUR, NU LUA | IF NOT SURE, DON’T, regia Vera SurățelULTIMUL DRUM SPRE MARE | THE LAST TRIP TO THE SEASIDE, regia Adi VoicuTHE SUMMER AND ALL THE REST | L’ÉTÉ ET TOUT LE RESTE, regia Sven Bresser, OlandaPORNSTAR, regia Maxime Caperan și Thomas Finkielkraut, FranțaCOMMUNITY GARDENS, regia Vytautas Katkus, LituaniaSCLERODERMA DOMESTICUS, regia Mattia Lunardi, ItaliaTHE IMMINENT IMMANENT, regia Carlo Francisco Manatad, Filipine- Sigapore-ItaliaTHE BEAST | LA BÊTE, regia Filippo Meneghetti, FranțaAS UP TO NOW | AHOGY EDDIG, regia Katalin Moldovai, UngariaIN OUR SINAGOGUE | У нашій синагозі, regia Ivan Orlenko, Ucraina-FranțaPIGGY | CERDITA, regia Carlota Pereda, SpaniaCOLAHOLIC, regia Marcin Podolec, PoloniaTHE ROLE, regia Farnoosh Samadi, IranMOTH, regia Shu Zu, S.U.A.