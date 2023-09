Parteneriat media Miercuri, 06 Septembrie 2023, 09:50

Azi are loc al doilea concert al Orchestrei Gewandhaus din Leipzig condusă de dirijorul Herbert Blomstedt, de la ora 17:00, în cadrul Seriei Concertelor de la Ateneu. Programul e format din lucrări de Franz Schubert și Franz Berwald. Mai multe detalii sunt disponibile în programul concertului.

Festivalul George Enescu Foto: Festivalul George Enescu

În cadrul Seriei Mari Orchestre ale lumii are loc azi primul concert al Orchestrei Filarmonice din Israel pe scena de la Sala Palatului, de la ora 20:00. Orchestra va fi dirijată de Lahav Shani și îl va avea alături ca solist pe Gil Shaham (vioară). În program vor fi lucrări de Louise Farrenc, Franz Joseph Haydn și Johannes Brahms.Mai multe detalii sunt disponibile în programul concertului.

PROGRAMUL ZILEI

MIERCURI 06.09

17.00 CONCERTELE DE LA ATENEU

Ateneul Român

ORCHESTRA GEWANDHAUS DIN LEIPZIG

HERBERT BLOMSTEDT dirijor

Schubert Simfonia nr. 5 în si bemol major D 485

BerwaldAmintiri despre Alpii norvegieni

Berwald Simfonia nr. 3 în do major, Singulière

20.00 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN ISRAEL

LAHAV SHANI dirijor

GIL SHAHAM vioară

Farrenc Uvertura nr. 2 în mi bemol major op. 24

Haydn Simfonia nr. 104 în re major H. 1/104

Brahms Concertul în re major pentru vioară și orchestră op. 77

EVENIMENTE CONEXE

BUCUREȘTI

27.08 – 24.09

Sala Palatului, Foaier etaj

WOLFGANG – O INSTALAȚIE-PERFORMANCE FILMATĂ ÎN VR, DE GIGI CĂCIULEANU

Art Production Foundation with the support of JTI producători

Gigi Căciuleanu idee, regie, coregrafie

Wolfgang Amadeus Mozart muzica

Corina Boboc-Giorgescu design spațiu/costume

Sică Grădișteanu light designer

Les Ateliers NOMAD post-producție 360VR

Camera 360: 24ore7zile

Lelia Marcu-Vladu Regina Nopții

Lari Giorgescu Visătorul

Ana Iacob ArlecchinA

Bogdan Iacob ColombinO

Concept:

Patru personaje evoluează într-un spațiu mozartian atemporal:

Wolfgang – visătorul trăind printre năluciri și teatrale fantome...

ColombinO & ArlecchinA – o parafrază a celebrului cuplu de commedia dell'arte care se nutrește de certuri și împăcări amoroase...

Regina Nopții – eterna divă mozartiană...

Cine visează pe cine? Toate permutările sunt nu numai posibile, dar și dorite... Fără cuvinte... Numai muzica vorbește ca să înșire fiecăruia a sa poveste...

Un moment de deconectare coregrafică, poetică și imersivă.

27.08 – 24.09

Sala Palatului

MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

George Enescu în Franța

Expoziție foto-documentară ce valorifică documente din arhiva Muzeului Național George Enescu.

CRISTINA ANDREI, ADINA SIBIANU concepție și realizare

OANA CARIANOPOL grafică

1.09 – 24.09

UNMB

MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

George Enescu pe continentul american

Expoziție foto-documentară bazată pe reconstituirea prodigioasei activități muzicale ale lui George Enescu, desfășurată în multiple ipostaze (compozitor, violonist, dirijor, pianist) în perioada 1923-1950.

IRINA NIȚU concepție și realizare

HORIA NIȚU grafică

MIERCURI 6.09

19.30

Sala Auditorium, UNMB

LUMIÈRES D’EUROPE AU FESTIVAL ENESCU

„George Enescu, his masters and his friends”

CONCERT SUSȚINUT DE BURSIERII PROGRAMULUI ALĂTURI DE MUZICIENII INVITAȚI

PHILIPPE CASSARD pian

DAVID GRIMAL vioară

DIEMUT POPPEN violă

ANNE GASTINEL violoncel

Ravel Sonata pentru vioară și violoncel M.73

Enescu Sonata nr. 2 pentru violoncel și pian op. 26

Fauré Trio în re minor pentru pian, vioară și violoncel op. 120

Franck Cvintetul cu pian în fa minor

*Proiect cultural de tip rezidență muzicală aflat sub Înaltul Patronaj al UNESCO, susținut de Ambasada Franței la București, Institutul Francez și Artexim. Director artistic: David Grimal.

CONSTANȚA

MIERCURI 6.09

18.00

Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin

RALUCA PASQUETTIN PESCARU mezzosoprană

ANDREEA BRATU pian

Recital cameral vocal-instrumental – George Enescu și 1001 de nopți în stil francez

Enescu Voix de la steppe op. 18. nr. 2

Enescu Schlaflos

Bizet Ouvre ton cœur

Fauré Les Roses d’Ispahan op. 39 nr. 4

Enescu Pavana pentru pian op. 10 nr. 3

Bizet Adieux de l'hôtesse arabe

Fauré Mandolineop. 58 nr. 1

Enescu Chant indou

Enescu Bourrée op. 10 nr. 4

Ravel Shéhérazade M. 41

FESTIVALUL ENESCU ÎN ȚARĂ

TIMIȘOARA

MIERCURI 6.09**

19.00

Sala Capitol

ROMANIAN CHAMBER ORCHESTRA

GABRIEL BEBEȘELEA dirijor

CRISTINA BOHACIU SÂRBU prezentator

IOANA MĂRCOIU narator

PETRU PANE clarinet

Pinocchio… with „strings” attached

MozartEine Kleine Nachtmusik, partea I

BartókDansuri populare românești (ar. pentru clarinet și orchestră de coarde de Alin Chelărescu)

GandolfiAventurile lui Pinocchio în Funland

PROIECTE CONEXE ÎN STRĂINĂTATE

GIRONA, SPANIA

WEDNESDAY 06.09

8.00 PM

Centrul Cultural La Mercè

ANSAMBLUL IMAGO MUNDI

ADRIAN BUCIU flaute, OANA IVAȘCU oboi, ȘTEFAN BARBU vioară, CĂTĂLIN ȘTEFĂNESCU-PĂTRAȘCU compoziții și aranjamente, chitară, cobză, ANDREEA ŢIMIRAȘ violoncel, DANIEL IVAȘCU percuție, CRISTIAN STĂNOIU proiecții video live

Arrels Musicals

Vasile Barbu Barbu Lăutarul

Dimitrie Cantemir Peşrev în modul bûselik

Dimitrie Cantemir Subh-i sahar (Zori de ziuă) – peşrev în modul hüseynî

Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu Hora

Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu Am un leu

Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu Doina

Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu Pasărea

Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu Coloana

Dimitrie Cantemir Saz semâ’îsi în modul bûselik âšâranî

Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu Drumul spre casă

Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu Gorjienne

*Concertul face parte din turneul „Arrels Musicals - Imago Mundi de Gira per Catalunya”, un proiect organizat de Asociația Culturală ISVOR în colaborare cu Idea Gestion Cultural și cofinanțat de Institutul Cultural Român prin Programul Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică la nivel internațional, organizat începând cu 1958. Cea de-a 26-a ediție a festivalului are loc între 27 august și 24 septembrie, iar tema ediției este “Generozitate prin muzică”|”Generosity through Music”. Programul festivalului include peste 3.500 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 țări, lucrări de operă în primă audiție și concerte educative pentru copii.

