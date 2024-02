Articol susținut de Zalando Marți, 20 Februarie 2024, 12:58

Smile Media

0

Temperaturile prietenoase sunt aici, iar, în sfârșit, itemii de tranziție pot fi integrați în outfituri de primăvară. Este perioada perfectă pentru a-ți revizui garderoba și a încerca cele mai noi tendințe, dar și cele mai variate combinații – de la baggy jeans, rochii din denim și până la fuste midi, acestea fiind ușor de purtat în orice moment al zilei. De aceea, indiferent dacă mergi dimineața la birou sau seara la plimbare cu prietenii, îți prezentăm câțiva itemi care îți vor oferi un look rafinat și pe care îi poți purta tot sezonul.

Outfituri de primăvară Foto: Zalando

Pentru că primăvara vremea imprevizibilă îți dă uneori bătăi de cap, este important să investești în piese vestimentare versatile, care să-ți ofere confort și stil în orice situație, întreg sezonul.

Una dintre cele mai versatile piese pe care le poți avea în garderobă este o pereche de blugi stil bootcut, cu croială lejeră, care vor crea o siluetă relaxată și confortabilă în același timp. Aceștia pot fi ușor asortați cu o varietate de piese vestimentare, iar un top alb sau un tricou simplu pot fi alegerea ideală pentru a completa acest look. Desigur, dacă îți dorești să adaugi o notă de chic casual, poți opta pentru un top sporty, care îți va da un aer cool și trendy.

Only Hope Life - Blugi bootcut

Lacoste - Tricou cu imprimeu

Alătură outfit-ului și o jachetă cu un croi clasic. După ce în anotimpul rece, culorile neutre au dominat printre paltoane și jachete, primăvara aceasta poți alege culori îndrăznețe, cum ar fi roșu, care te vor scoate în evidență.

Mango - Jachetă

Dacă ești in the mood pentru o ținută evergreen și cu un touch ușor nonconformist, poți opta pentru o rochie asimetrică din denim. Este o opțiune versatilă și modernă, perfectă pentru momentele în care vrei să ai un look inedit, dar nu ai destul timp pentru alegerea pieselor.

Sezonul acesta, piesa care se va face remarcată în orice outfit este perechea de loafers. Alege unii confortabili și nu vei da greș, fie că ai o ținută de zi sau de seară. Optează pentru o pereche în culori neutre, cum ar fi negru, alb sau maro, care să se potrivească cu cât mai multe outfituri.

PULL&BEAR - Rochie din denim

L37 - Pantofi

Accesoriile pot fi elementele cheie care vor transforma o ținută simplă într-una chic și plină de stil. Completează outfitul cu o geantă de umăr în nuanțe neutre, ochelari de soare trendy și o pereche de cercei statement, care vor inspira acel vibe sofisticat și modern.

LIU JO - Geantă de mână

Guess - Ochelari de soare

Pilgrim - Cercei

Indiferent de preferințele tale, piesele vestimentare versatile îți vor oferi stil și confort pe tot parcursul sezonului de primăvară. Experimentează și creează-ți ținute ușor de purtat și cu stil, care să te facă să te simți încrezătoare și fermecătoare în fiecare zi.

Inspirația pentru outfituri nelimitate și cea mai variată selecție de fashion, cu circa 1.800 de branduri, o găsești pe platforma Zalando.ro.

Articol susținut de Zalando