​În acest an are loc a 2-a ediție de StupFest, o campanie dedicată antreprenorilor din București, care pot accesa soluții non-financiare cu discount, oferite de partenerii Stup in perioada 20 – 26 mai. Soluțiile variază de la înființarea unei firme, servicii de contabilitate, soluție de facturare (care pot fi de ajutor persoanelor care abia acum se gândesc să înceapă o afacere), până la servicii de telefonie mobilă, soft CRM, magazin online.

StupFest

Din campanie fac parte în total 17 servicii: https://stup.bancatransilvania.ro/stupfest/

2 soluții pot fi achizionate direct online, de pe site-ul StupFest (după că persoana interesată și-a făcut cont de membru Stup), iar pentru restul soluțiilor, după aplicare, va fi nevoie de o vizită la Stup, pe Calea Șerban Vodă 206-218, în București. Toți cei care aplică în cadrul campaniei sunt contactați ulterior de echipa Stup.

Aplicarea în campanie este condiționată de crearea unui cont de membru Stup - iar membership-ul în comunitate e gratuit. Printre celelalte beneficii de a fi membru Stup, se numără și:

Consultanța gratuită la tot pasul

Participarea gratuită la evenimentele din Stup

Prețuri discountate la serviciile din Stup

În prezent, din comunitatea Stup fac parte 24.307 membri.

