Când vorbește despre munca ei, Dr. Caliopia Gavril Parfene, medic primar obstetrică-ginecologie supraspecializat în ecografie ginecologică și obstetricală, reproducere umană asistată – FIV și medicină materno-fetală, face des referire la energie, emoție, privilegiu și responsabilitate: Energia nou-născutului abia venit pe lume, privilegiul unic al obstetricianului de a fi prima persoană care îl atinge, care îl ia în brațe, care îi surprinde primele reacții de adaptare la viața extrauterină, emoția de a face parte din povestea vieții unui nou-născut, dar și de a observa cum apare viața în mediul intrauterin, precum și responsabilitatea pentru sănătatea fătului și a mamei pe parcursul sarcinii și în momentul nașterii.

Dr. Caliopia Gavril Parfene Foto: MedLife

Dr. Gavril Parfene a avut ocazia să crească într-un mediu care valoriza sănătatea și calitatea vieții. Mama ei a lucrat la Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan” din Otopeni, așa că, încă din copilărie a fost impresionată de respectul și admirația cu care se vorbea în familie despre Dr. Ana Aslan. Era fascinată de povestea academicianului român, de performanțele sale medicale, de mecanismele complexe ale organismului uman, dar și de posibilitatea de a-i ajuta pe cei din jur și de a contribui la o societate sănătoasă.

Imediat după ce a terminat Facultatea de Medicină din cadrul UMF "Carol Davila", dr. Gavril Parfene a plecat în 1997 să lucreze în Israel și apoi în Iordania. „Era magia străinătății și dorința de a câștiga experiență în afara țării”, își amintește ea. A dat examenele necesare ca să fie admisă în societățile medicale de profil și a avut ocazia să lucreze în Ierusalim și în Bethleem, într-un spital numit "Holly Family Hospital", coordonat de măicuțe catolice ale Ordinului de Malta. „Rigurozitatea, ordinea, respectul, dăruirea și susținerea lor față de pacientele ce aveau nevoie de ajutor m-au impresionat”, spune Dr. Gavril Parfene.

Pentru că erau doar trei rezidenți în spitalul din Bethlehem și un consultant la domiciliu, rezidenților din spitalul cu grădini pline de portocali înfloriți și măslini seculari le venea rândul să facă o gardă la trei zile. Chiar dacă a doua zi nu-și mai simțea picioarele de oboseală, entuziasmul și dorința de a aprofunda informațiile, de a răspunde prompt solicitărilor din zi și din noapte de la camera de gardă s-au concretizat într-o experiență bogată câștigată, poate într-un ritm diferit decât ar fi făcut-o în țară. În Bethlehem a surprins-o pasiunea și disponibilitatea medicilor consultanți și a profesorilor de a împărtăși din experiența lor celor aflați în proces de formare, de a le da încredere și de a-i învăța tainele obstetricii atât în sala de nașteri, cât și în sala de operație. A lucrat alături de moașe extrem de bine pregătite, formate în Anglia și Irlanda, pentru că acolo cele mai multe nașteri erau asistate de moașe, iar medicul de gardă intervenea doar în cazul apariției unor complicații, a unei suferințe fetale, când se impuneau intervenții asistate instrumental sau operații cezariene de urgență.

„După câteva zile de stagiu, după ce mi-au testat temeinic cunoștințele teoretice, mi-au pus bisturiul în mână, spunandu-mi că este rândul meu să fac operația cezariană pacientei deja anesteziate”, își amintește Dr. Gavril Parfene. „M-a onorat încrederea acordată, am constatat în acel moment că ma pot adapta în situații critice, că îmi place în sala de operații, că îmi doresc să asist nașteri. Astfel, am experimentat aspectul chirurgical al obstetricii și apoi al ginecologiei, probabil mai repede decât aș fi făcut-o în țară.”

Experiența dr. Gavril Parfene s-a îmbogățit și în Iordania, unde a efectuat un masterat în Toxicologie la Universitatea din Amann și a lucrat într-un spital privat de obstetrică și ginecologie. În 2004 s-a întors în țară, unde și-a finalizat rezidențiatul sub îndrumarea Prof. Pelinescu-Onciul, căruia îi poartă un respect deosebit și o mare recunoștință pentru toată experiența câștigată. Și iată că s-au împlinit 15 ani de când medicul Caliopia Gavril Parfene își desfășoară activitatea în clinicile MedLife și în spitalul Life Memorial Hospital din București.

„Mă bucur de fiecare naștere pe care o asist, de fiecare copil pe care îl țin în brațe, de miracolul vieții la care particip zi de zi”

Dr. Gavril Parfene nu a socotit câți copii a adus pe lume, dar cu siguranță sunt mii. Fiecare nou-născut este o poveste, un miracol, nu o cifră. Emoționant și onorant pentru ea este momentul în care viitorii părinți o aleg ca medic ginecolog și le încredințează visul lor împlinit, viitorul copil, pentru a fi îndrumați și consiliați în perioada antenatală, în timpul nașterii și în perioada postnatală.

„După luni de zile de așteptare, de emoții, de întrebări și răspunsuri, obstetricianul e prima persoană care ține în brațe copilul mult dorit, îi simte energia și tonusul chiar înainte de clamparea cordonului ombilical. Îl vede chiar și înaintea mamei, a familiei și îl evaluează chiar și înaintea neonatologului - este un moment unic!”, mărturiesește medicul.

Iar această bucurie este amplificată de fiecare vizită pe care o primește de la copiii pe care ea i-a ajutat să se nască – și sunt dese astfel de momente – dar și când fostele paciente o aleg tot pe ea pentru a doua sau a treia naștere. (În curând, unei mămici îi va face a cincea operație cezariană – un băiat, după patru fete.)

Dr. Gavril Parfene consideră că marea provocare în obstetrică nu este aceea de a asista o naștere naturală fiziologică sau de a efectua o operație cezariană, ci aceea de a te adapta rapid în condiții atipice, de a manageria cazurile complicate, de a rezolva situații dificile ale nașterilor cu risc – de exemplu, sângerările în obstetrică pot fi uneori fulminante, cu risc vital pentru mamă și pentru copil, de aceea reacția medicului obstetrician trebuie să fie promptă, rapidă și corectă pentru a salva mama și copilul.

În viața unui ginecolog sunt multe nopți albe, situații neprevăzute și pline de emoție. Când medicul supraveghează o pacientă ce urmează să nască, orice modificare a ritmului cardiac fetal este ca un mesaj codificat, pe care obstericianul trebuie să îl interpreteze corect și să acționeze rapid și eficient pentru a proteja fătul de evenimente hipoxice intrauterine și de a se asigura că va fi un copil sănătos, ce se adaptează stresului nașterii și trece cu bine peste proba travalilului. „E un limbaj specific al fătului pe care numai obstetricianul și moașa îl știu”, spune Dr. Gavril Parfene. Totodată, rolul obstetricianului este și de a se asigura că solicitările travaliului și durerile nașterii nu sunt insuportabile pentru viitoarea mamă, medicul având responsabilitatea de a-i oferi pacientei analgezia adecvată pentru a tolera fiecare contracție în parte, de a-i asigura pacientei confort fizic, mental și emoțional, pentru a gestiona și a trece cu bine peste etapele travaliului.

În meseria de ginecolog, nu poți pleca niciodată acasă la sfârșitul zilei cu gândul că ți-ai terminat treaba, mereu este altceva de făcut - operațiile de a doua zi, urmărirea pacientelor deja operate, planul de tratament al pacientelor ce se confruntă cu infertilitatea, monitorizarea sarcinilor. În plus, trebuie să te documentezi mereu, să cauți tratament adaptat și adecvat fiecărei paciente în parte, și nu în ultimul rând, să fii mereu pregătit să răspunzi solicitărilor pacientelor tale, care pot naște și în miez de noapte.

Dr. Gavril Parfene încearcă să fie alături de fiecare pacientă în momentul travaliului și al nașterii, chiar dacă asta înseamnă să vină de acasă în toiul nopții. Știe că pe viitoarea mamă, prezența ei o liniștește, iar ea își dorește să fie acolo ca să evalueze fiecare bătaie a ritmului cardiac fetal, să se asigure că fiecare etapa a travaliului decurge așa cum trebuie. Prima întâlnire a nou-născutului cu mama sa este extrem de emoționantă și este un privilegiu să se bucure și să se emoționeze alături de ei.

„E o satisfacție profesională și umană unică atunci când suntem anunțați de către embriolog că se conturează o viață nouă în laboratorul FIV”

Discuțiile care o sensibilizează cel mai mult sunt cele în care dorința cuplului de a avea un copil nu se conturează. „Timpul nu este în favoarea pacientelor infertile, trec anii, iar rezerva ovariană scade, așa cum scade și calitatea ovocitelor; pacientele îmi transmit anxietatea lor, tristețea lor și de aceea, vreau să încerc, cât este posibil, să le împlinesc acest vis”, spune ea.

Cuplurile infertile ar trebui să se adreseze unui medic specializat în infertilitate dacă nu au obținut o sarcină după un an de contact sexual neprotejat – în cazul femeilor sub 35 de ani – și după aproximativ șase luni – în cazul femeilor cu vârsta de peste 35 ani, conform Organizației Mondiale a Sănătății.

Medicul insistă că nu ar trebui să lase timpul să treacă, conform recomandărilor nedocumentate - „sunteti sănătoși, se va întâmpla, aveți rabdare”. „Cu cât ajutorul e acordat mai devreme, cu atât șansele de a obține o sarcină sunt mai mari”, spune Dr. Gavril Parfene, pentru că atât numărul, cât și calitatea ovocitelor scad semnificativ cu timpul. „În domeniul fertilității, avem șanse diferite față de bărbați, raportat la vârstă: rezerva ovariană începe să scadă încă din viața intrauterină, de la vârsta de 20 de săptămâni intrauterin și continuă să scadă toată viața, de aceea planificarea familială este foarte importantă”, punctează medicul.

Rata de reușită a unei proceduri de fertilizare in vitro (FIV) în Centrul de Medicină Materno-Fetală și Reproducere Umană MedLife e de 40-50%. Fertilizarea cu ovocite proprii poate fi o reușită și la 40 de ani, dar, statistic, șansele sunt mult mai scăzute. La vârsta de 40 de ani femeia mai are doar 3% din rezerva ovariană inițială, astfel că șansele de a obține o sarcină pe cale naturală scad la 5%. Și, chiar dacă se obține o sarcină, pot exista anomalii cromozomiale care fac ca aceasta să se oprească din evoluție, și chiar dacă va continua să evolueze, câteodată pot fi diagnosticate anomalii cromozomiale grave. „Și atunci dezamăgirea e și mai mare”, spune medicul. Rata defectelor cromozomiale ovocitare este de aprox. 60% după vârsta de 40 ani. De aceea, sunt clinici în Europa și Israel care nici nu acceptă să facă FIV cu ovocite proprii după 40-43 de ani. Alternativa este obținerea unei sarcini prin FIV cu ovocite donate, pentru că visul de a deveni mamă nu are vârstă, iar progresul în acest domeniu poate împlini acest vis.

Un aspect particular este crioconservarea ovocitelor proprii la vârstă tânără, dacă o femeie nu e încă pregătită pentru un copil, dar ar vrea, în viitor. Se numește „social freezing”, se face și în România, dar trebuie știut că ovocitele obținute pe această cale sunt chiar mai sensibile în momentul decongelării, decât embrionii congelați. Pentru femeile care sunt diagnosticate cu o formă de cancer, social freezing-ul se poate dovedi o soluție salvatoare pentru a obține o sarcină – dacă vor face chimio sau radioterapie, rezerva ovariană e compromisă, așa că, după stimularea ovariană controlată și înainte de începerea tratamentului oncologic, se pot obține ovocite care vor fi congelate până după ce trece furtuna terapeutică, explică Dr. Gavril Parfene.

„E o mare bucurie pe care o trăiesc alături de pacientă, atunci când embriologul îmi spune că ovocitele au fost fecundate, că au început să aibă energia lor, că celulele se multiplică corect și că vom putea face procedura de embrio-transfer după 4-5 zile”, spune Dr. Caliopia Gavril Parfene.

Trăsăturile unui medic bun

Un medic bun este un om bun, empatic, un medic informat, care își iubește meseria și iubește oamenii; un om căruia îi place să ajute și care are disponibilitatea de a asculta activ și de a explica pacientelor ceea ce li se întâmplă; un medic care se documentează în permanență pentru a-i oferi pacientei modalități de tratament adecvate, individualizate.

Sunt zile de consultații, în care medicul obstetrician trece repede de la bucuria primelor bătăi cardiace ale unui embrion mult așteptat, la situația de a pune un diagnostic de patologie malignă, descoperită, câteodată, în stadii avansate. Uneori, chiar în decursul a câtorva minute. Gestionarea acestor emoții se învață cu timpul, dar Dr. Gavril Parfene crede că o ajută și faptul că e femeie și mamă și poate înțelege mai ușor ce e în sufletul altei femei.

Patologiile maligne sunt tot mai frecvente, asta și datorită ratei mai crescute a screening-ului. Chiar și așa, sunt uneori paciente care vin cu patologii mamare sau cancere de col avansate, pentru că au amânat consultul ginecologic de teamă sau din pudoare. Un consult ginecologic poate fi un moment de vulnerabilitate și disconfort pentru o femeie, poate prezenta aspecte ușor intruzive, dar necesitatea efectuării consultului periodic ginecologic ar trebui să fie percepută cu aceeași naturalețe și conștiinciozitate pe care o avem când mergem la un consult stomatologic sau oftalmologic, consideră medicul.

,,Fiecare pacientă care ne intră în cabinet ne spune o poveste, ne permite nouă, medicilor, să facem parte din povestea familiei ei, să o descoperim odată cu primul consult și să o continuăm episodic în următoarele vizite, să ne bucurăm împreună de primul test de sarcină, de prima naștere, de a doua naștere, să primim vizita lor când copiii au crescut sănătoși și curioși să ne cunoască, apoi să evaluăm și să tratăm afecțiuni ginecologice, urmărind pacienta până la menopauză și chiar mai tarziu, fiind martori ai evenimentelor cronologice din sfera ginecologică și obstetricală a fiecarei paciente”, mărturisește Dr. Caliopia Gavril Parfene.

În deciziile terapeutice, dr. Gavril Parfene ține întotdeauna cont și de părerea pacientei, pentru că e vorba de corpul, suferința și implicarea ei. „În 2023, este important să ținem cont de modul în care femeia își dorește să nască. N-o să forțez niciodată o pacientă să nască natural dacă nu dorește acest lucru, dar pot să o informez, să îi aduc la cunoștință beneficiile nașterii naturale”, spune medicul.

Modul acesta de raportare, alături de răbdarea și de toate explicațiile pe care le oferă, reprezintă încă un motiv pentru care pacientele o aleg, se întorc cu încredere la ea și o recomandă mai departe. Iar pentru medicul Caliopia Gavril Parfene fericirea pacientelor ei reprezintă doza de motivație și satisfacție din fiecare zi.

