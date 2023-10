Articol susținut de MedLife Vineri, 06 Octombrie 2023, 08:20

„Când am început eu rezidențiatul la Spitalul Județean din Craiova exista un singur tomograf foarte vechi, care era mai mult stricat”, își amintește dr. Georgeta Nedelcu, medic primar radiologie-imagistică medicală specializat în tomografia computerizată și imagistica prin rezonanță magnetică la Centrul de Imagistică MedLife PrimaMedical Craiova. De atunci, lucrurile au evoluat enorm de mult și, odată cu ele, și expertiza doctorului care nu a încetat niciodată să învețe și să se perfecționeze. Accesul la aparatură de înaltă performanță, posibilitatea de a colabora cu profesioniști foarte buni, precum și cu alte clinici din țară o ajută zi de zi pe dr. Nedelcu să pună diagnostice corecte și, astfel, să le ofere șansa la vindecare cât mai multor pacienți.

Dr. Georgeta Nedelcu Foto: MedLife

Născută și crescută într-o familie de ingineri și economiști, dr. Georgeta Nedelcu a urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, creând o premieră prin a fi primul medic din familie – nu însă și ultimul: „între timp fiul meu a devenit și el medic”, ne-a spus dr. Nedelcu.

Medicina, o alegere firească

Cu o imagine aproape idilică despre ce înseamnă să fii medic, coroborată cu dorința de a ajuta oamenii, dr. Georgeta Nedelcu a știut încă din copilărie că își dorește să fie medic.

„Mi s-a părut o alegere firească. Cred că m-am decis încă din copilărie când le făceam injecții și le dădeam medicamente păpușilor. Apoi, de-a lungul școlii am început să mă educ în direcția aceasta mergând la diferite concursuri precum Sanitarii Pricepuți (n.r. - program de educație în sănătate și prim ajutor pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal din România).”

De la medicină de famillie la imagistică

Mai mereu pusă în fața unor drumuri noi, dr. Nedelcu a experimentat, înainte a deveni medic specialist în tomografia computerizată și imagistică prin rezonanță magnetică, tot ce implică să fii medic de familie. Drum care a ajutat-o să poată avea astăzi o înțelegere profundă și holistică asupra relației cu pacientul, a diagnosticării și a evoluției medicale a unei persoane. Astfel, absolvirea Universității de Medicină și Farmacie din Craiova (și a unui an de stagiatură) s-a suprapus cu explorarea la nivel de societate a medicinei de familie și, implicit, cu direcționarea studenților către această specialitate.

„Atunci, în 1993, exista un număr destul de mic de locuri la rezidențiat, practic erau disponibile 800 de locuri, dintre care 400 de locuri doar pe medicină generală adulți, actuala medicină de familie. Ni s-a spus că pregătirea în rezidențiat pe medicină generală adulți ne va oferi statutul medicului de familie din afara țării, un statut aparte. Mulți dintre noi am fost încântați să alegem acel rezidențiat.”

Dr. Georgeta Nedelcu a lucrat aproape doi ani ca medic de familie, făcând naveta între orașul Craiova și comunitatea Sadova din județul Dolj.

Deși la finalul celor doi ani a hotărât să schimbe într-o oarecare măsură traseul profesional, în primul rând pentru a putea fi mai aproape de fiul său care începea școala în Craiova, dr. Nedelcu a realizat că experiența medicinei de familie a fost una definitorie pentru ceea ce urma. „Cu timpul, am constatat că a fi medic de familie mă ajută foarte mult în specialitatea pe care o practic azi. Imagistica medicală este o specialitate unde ai nevoie să corelezi semnele clinice, partea clinică cu ce vezi tu din punct de vedere imagistic. De aceea, faptul că am ales inițial rezidențiatul în medicină de familie a fost o alegere foarte bună.”

„Dintre toate specialitățile pe care le-aș fi putut alege, aceasta s-a dovedit cea mai potrivită pentru mine“

„Nu o să vă spun acum că am avut o revelație bruscă și m-am hotărât dintr-o dată că am o mare pasiune pentru imagistică, pur și simplu am văzut în asta posibilitatea de a reveni în Craiova, posibilitatea de a fi acasă lângă copilul meu. Ca medic de familie făceam naveta și era destul de greu. Așa că am hotărât să fac al doilea rezidențiat și am început pregătirea pentru imagistică medicală”, ne-a mărturisit dr. Georgeta Nedelcu.

O soluție aparent rațională s-a dovedit a deveni vocația și pasiunea medicului și specialitatea care consideră, cu modestie, că i se potrivește cel mai bine. „Se pliază perfect pe felul meu de a fi. Deși e greu să vorbesc despre mine, aș putea să spun că sunt o fire meticuloasă, am răbdare, nu renunț la primul obstacol, sunt o fire perseverentă. Dintre toate specialitățile pe care le-aș fi putut alege, aceasta s-a dovedit cea mai potrivită pentru mine.”

De ce e nevoie de perseverență în imagistica medicală

A fi perseverent și a nu renunța în fața primului obstacol sunt trăsături esențiale pentru un medic specializat în imagistică medicală. „În imagistică există un lucru de care ne temem toți: mirajul primei leziuni. Descoperi ceva, pui diagnosticul și ai terminat. Ideea e să mergi mai departe, să cauți, să nu te oprești până nu ai căutat tot ce puteai căuta și până când nu ești sigur că nu există nimic altceva în plus față de acea primă leziune pe care ai descoperit-o.”

Mai mult, în 2001-2002, când dr. Georgeta Nedelcu a început să practice imagistica medicală, în România acest vast domeniu era încă la început de drum: „Nu ajunseseră lucrurile atât de departe. Aparatura făcea parte din pregătirea noastră, dar nu oriunde aveai acces la ea. În timpul rezidențiatului au fost instalate la Spitalul Județean din Craiova un nou tomograf și RMN-ul, și așa am avut șansa să învăț. Începând cu promoția mea, am putut învăța lucruri pe care azi toți rezidenții le accesează mult mai ușor”.

„Sistemul privat mi-a oferit șansa să am acces la aparatură la care nici nu speram”

În orașele și în centrele universitare ceva mai mici, viitorul pentru un medic specializat în imagistică medicală era unul destul de limitat, care implica speranța că vei practica radiologie clasică, cel mult ecografie. „Atunci când am început eu rezidențiatul, nici nu puteai visa să ajungi să practici imagistică de înaltă performanță.”

Apoi, totul a evoluat rapid, atât tehnica, cât și informațiile necesare. În această ecuație, sistemul medical privat a reușit să schimbe complet paradigma prin accesul facil la tehnologie. Șansă de care a beneficiat și dr. Nedelcu.

„Lucram radiologie clasică și ecografie. Îmi doream să fac mai mult, așa că mi-am dat competențele pe CT și RMN și am avut marea șansă să se deschidă primul centru privat de imagistică din Craiova, unde am venit în 2007 și unde sunt medic și azi. Aici am avut posibilitatea de a lucra ceea ce nici nu îmi imaginam, am avut șansa de a avea acces la lucruri la care nu sperasem atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al posibilității de a mă dezvolta profesional.”

Apoi, când primul centru de imagistică cu aparatură de înaltă performanță din Craiova, PrimaMedical, a început fuziunea cu MedLife România, a însemnat pentru dr. Georgeta Nedelcu o nouă etapă foarte importantă: „Pe lângă liniștea pe care mi-a oferit-o din perspectiva stabilității, a însemnat un acces și mai facil la aparatură de înaltă performanță, posibilitatea de a colabora cu profesioniști foarte buni, posibilitatea de a colabora cu alte clinici din țară si de a mă dezvolta profesional”.

Modele profesionale și morale

Pe tot parcursul său profesional, dr. Nedelcu s-a bucurat de ghidajul și instruirea unor modele, mentori de care își amintește cu multă considerație, cu unii dintre ei rămânând chiar „prieteni pe viață”.

Unul dintre ei este dr. Cornelia Amza, în prezent medic de familie în Franța: „Când am început să lucrez ca medic de familie, am trăit un șoc. Eram pregătită profesional, medical, dar nu eram obișnuită să fac față realității dintr-un cabinet medical, dintr-o comună unde nu ne loveam doar de problemele de sănătate ale pacienților, ci și de probleme birocratice, de probleme de cu totul altă natură față de ce fusesem noi învățați să facem. Am avut marele noroc să lucrez acolo cu doctorița Cornelia Amza, care mi-a rămas prietenă pe viață, un om extraordinar care mi-a fost alături și m-a ajutat să trec peste hopul acesta și să învăț tot ce înseamnă relația cu autoritățile și raportările pe care trebuia să le facem.”

Apoi, de-a lungul perioadei celui de-al doilea rezidențiat, dr. Georgeta Nedelcu a avut șansa să o întâlnească pe doctorița Mihaela Vânescu, „un model profesional și uman, care m-a format în ceea ce privește relaționarea cu pacienții, colegii, mi-a insuflat ce înseamnă etica profesională”.

Profesor dr. Andrei Bondari și dr. Aristida Georgescu sunt alte două personalități care i-au marcat evoluția profesională. „Domnul profesor Andrei Bondari, fondatorul Școlii de Radiologie din Craiova și fondatorul clinicii PrimaMedical, a avut un rol foarte important în evoluția mea. Așa cum doamna doctor Aristida Georgescu, care lucrează și în momentul acesta în clinica noastră, este un model profesional și moral pentru foarte mulți dintre noi. A educat foarte multe generații de rezidenți, iar noi avem încă multe de învățat de la dumneaei.”

„Este foarte mare nevoie de colaborare și de echipe interdisciplinare pentru acuratețea diagnosticului“

În specialitatea de imagistică medicală, contactul cu pacientul, deși nu la fel de amplu ca în alte specialități, există și este la fel de important, fie că se materializează prin comunicarea directă sau prin colaborare în scris: elaborarea diagnosticului, cu toate informațiile dobândite în urma investigațiilor și tratamentelor efectuate. Iar calitatea acestei relații depine în mare măsură de relația pe care medicul o are cu ceilalți colegi.

„Dacă eu pot să mă uit pe niște imagini mai bine decât orice neurolog, de exemplu, pentru că e specialitatea mea, niciodată nu o să știu unde să caut la fel cum o poate face un neurolog, în funcție de semnele clinice ale pacientului. De aceea, el mă ghidează cel mai bine unde să caut și unde să insist dacă ceva pare în regulă la prima vedere și totuși el are suspiciuni că acolo ar fi o problemă. Este foarte mare nevoie de colaborare și de echipe interdisciplinare pentru acuratețea diagnosticului și pentru evoluția tratamentului.”

Astfel, dr. Georgeta Nedelcu consideră că meritul nu este niciodată doar al ei, ci al întregii echipe. Iar cea mai mare satisfacție o resimte mai ales în cazul pacienților oncologici.

„Am o mare bucurie să văd cum evoluează pacienții oncologici. Dacă în trecut să ai o boală oncologică era echivalent cu decesul chiar și în câteva luni, acum lucrurile stau cu totul altfel. Îmi amintesc un pacient care a venit cu o multitudine de metastaze cerebrale de la un cancer pulmonar de mici dimensiuni. După mai mult de doi ani revine la noi în clinică la evaluări. Sunt multe astfel de cazuri care îmi oferă satisfacția de a fi contribuit și eu acolo, puțin, la evoluția bună a pacientului. Mă bucur nespus să îi văd bine pe pacienții oncologici, revenind la investigații după mulți ani de la diagnostic.”

Ce înseamnă să fii un medic bun?

Dr. Georgeta Nedelcu nu acceptă superificialitatea, mai ales atunci când ești medic și este imperios necesar să fii foarte bine pregătit profesional, să acorzi atenție maximă pacienților și să fii empatic.

„Asta le-aș recomanda tuturor celor care mi-ar cere un sfat raportat la un medic bun: să meargă acolo unde găsesc înțelegere, răbdare și, bineînțeles, profesionalism.”

