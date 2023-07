Articol susținut de MedLife Miercuri, 26 Iulie 2023, 15:59

Reușita unei proceduri de fertilizare în vitro (FIV) depinde de un număr mare de factori, iar dacă pe unii nu-i putem modifica, alții pot fi influențați de alegerile pe care le facem. O echipă medicală cu experiență poate soluționa cu succes chiar și cele mai complicate cazuri de infertilitate, spune dr. Dragoș Albu, medic de excelență în tehnicile de reproducere asistată și coordonator al Centrului de Medicină Materno-Fetală și Reproducere Asistată MedLife.

Dr. Dragoș Albu Foto: MedLife

Fertilitatea cuplurilor scade într-un ritm accelerat în România și în lume, iar fenomenul este atât de alarmant încât specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) apreciază că a devenit o problemă globală de sănătate. Între 8% și 12% dintre persoanele de vârstă reproductivă se confruntă astăzi cu infertilitatea, arată statisticile OMS.

„Progresul societății este asociat cu accesul crescut al femeilor la educație de înalt nivel și cariere profesionale de succes, amânând astfel momentul maternității. Apa, aerul, solul și alimentele noastre sunt din ce în ce mai poluate cu substanțe chimice și metale grele. Acești factori de mediu au influențat negativ parametrii reproductivi, atât feminini, cât și masculini”, a explicat pentru HotNews dr. Dragoș Albu, coordonatorul Centrului de Medicină Materno-Fetală și Reproducere Umană Asistată MedLife.

Medicina le oferă astăzi cuplurilor soluții moderne care cresc șansele de a avea copii. Fertilizarea in vitro (FIV) poate fi cea mai bună opțiune atunci când nu reușesc să conceapă pe cale naturală. Rata de succes a procedurii este influențată, însă, de numeroși factori.

„Caracteristicile spermatozoizilor și ovulelor cuplului, vârsta, indicele de masă corporală, factorii genetici și de mediu, factorii psihologici și nivelurile serice ale unor hormoni afectează toate rata de succes a FIV”, spune dr. Dragoș Albu, doctor în medicină și medic de excelență în tehnicile de reproducere asistată.

Cât de importantă este vârsta femeii

Reușita procedurilor de fertilizare in vitro este influențată într-o mare măsură de vârsta femeii. De altfel, ea reprezintă principalul criteriu în funcție de care se stabilește strategia terapeutică. „În cazul femeilor cu vârsta până în 35 ani, evaluarea și tratamentul infertilității pot fi inițiate după 12 luni de încercări nereușite și după 6 luni în cazul femeilor cu vârsta de peste 35 ani. Pentru femeile cu vârsta peste 40 de ani, pot fi justificate o evaluare și un tratament mult mai rapid”, recomandă dr. Dragoș Albu.

Fertilizarea in vitro are cele mai mari șanse de reușită la femeile cu vârsta sub 35 de ani, în cazul cărora se poate recolta un număr optim de ovocite pentru procedură. De partea cealaltă, rata de succes a procedurilor FIV este mult mai redusă după vârsta de 40 de ani, când calitatea ovocitelor scade.

Rata de succes a centrului FIV, un criteriu important

Reușita unei fertilizări in vitro depinde de mulți factori individuali, ce țin de starea de sănătate a cuplului, dar ea este influențată și de profesionalismul centrelor medicale. El se reflectă în rata generală de succes a procedurilor FIV - numărul de sarcini obținute din totalul procedurilor efectuate - și reprezintă un criteriu important în alegerea clinicii pentru tratarea problemelor de fertilitate.

„Experiența și profesionalismul echipei medicale, împreună cu tehnologia avansată, au un rol foarte important. În echipă, găsim soluții chiar și pentru cele mai complicate cazuri de infertilitate. Din acest considerent, Centrul MedLife colaborează cu experți embriologi de talie mondială, care lucrează cu clinici de prestigiu din Marea Britanie, Europa și Australia. Echipa internațională de embriologi deține o vastă experiență în cazurile complexe de infertilitate și permite îmbunătățirea permanentă a calității și gradului de dificultate a procedurilor care se realizează în laboratorul de fertilizare in vitro, precum și menținerea acestuia la un standard competitiv internațional”, spune dr. Dragoș Albu.

Endometrioza nu mai este sinonimă cu infertilitatea

Endometrioza este o boală cronică întâlnită la 25-50% dintre femeile cu infertilitate. Ea reprezintă, așadar, una dintre cauzele importante de infertilitate, însă femeile afectate de această boală au astăzi toate șansele de a deveni mame datorită tehnicilor moderne de reproducere umană asistată.

Endometrioza nu trebuie considerată o barieră pentru paciente în încercarea de a deveni mame, spune medicul Dragoș Albu. „Cazurile de paciente cu endometrioză care ajung la fertilizare in vitro sunt numeroase. O analiză efectuată de echipa noastră, care a cuprins 188 de paciente cu endometrioză tratate în clinică a arătat că, în endometrioza ușoară sau medie, rata de sarcini după fertilizarea in vitro este aceeași ca în celelalte cazuri de fertilizare in vitro, nefiind influențată de prezența endometriozei. Au fost, de asemenea, multe cazuri de paciente cu endometrioză care au reușit obținerea de sarcini succesive, după FIV, chiar la vârste avansate”, potrivit specialistului.

Femeile tinere, cu vârste sub 35 de ani și cu forme ușoare de endometrioză (stadiile I-II) au șanse mari să rămână gravide spontan sau după proceduri simple, cum sunt stimularea ovariană controlată sau inseminarea intrauterină.

„Pentru pacientele infertile care au endometrioză și vârsta peste 35 de ani, cea mai bună opțiune de a obține sarcina este fertilizarea in vitro. Pacientele aflate în stadii avansate de endometrioză (stadiile III-IV), indiferent de vârstă, pot beneficia de laparoscopie pentru restabilirea anatomiei pelvine, urmată de fertilizare in vitro”, recomandă dr. Albu.

Infertilitatea masculină poate fi o provocare

Infertilitatea nu este o problemă exclusiv feminină. O treime din totalul cazurilor de infertilitate au cauze masculine, o treime au legătură cu sănătatea femeii, iar în celelalte situații, cauzele sunt mixte. O amplă analiză publicată în revista Human Reproduction Update arată că, în ultimele decenii, calitatea materialului seminal al bărbaților din întreaga lume a scăzut dramatic în Europa, America de Nord și Australia. Concentrația de spermatozoizi din probele analizate s-a redus cu 50–60%, ritmul de scădere devenind mult mai accelerat după anii 2000.

Infertilitatea masculină cauzată de lipsa spermatozoizilor (azoospermie) sau de un număr extrem de mic de spermatozoizi este o provocare pentru reușita procedurilor de reproducere umană asistată. În astfel de cazuri, experiența și profesionalismul embriologului din echipă au un rol major.

Succesul obținut de un cuplu de români din diaspora care a revenit în țară pentru o procedură de fertilizare in vitro în Centrul MedLife demonstrează că și cazurile complexe pot fi abordate cu succes. „Soțul nu avea spermatozoizi prezenți în ejaculat, dar, cu toate acestea, medicul urolog, domnul profesor Nicolae Calomfirescu, a reușit recoltarea chirurgicală de spermatozoizi viabili prin biopsie testiculară”, detaliază dr. Dragoș Albu.

Prima procedură de fertilizare in vitro nu a fost un succes, dar cuplul a decis să nu renunțe, în ciuda dificultăților de deplasare. „La a doua procedură de stimulare ovariană, în colaborare cu medicul endocrinolog Alice Albu, am stabilit un protocol de îmbunătățire a microclimatului hormonal ovarian, pentru a obține ovocite de mai bună calitate. Procedura de fertilizare prin ICSI (injectare intracitoplasmică de spermatozoizi) în condiții de biopsie testiculară este o provocare profesională pentru embriolog. În final, s-a reușit obținerea unor embrioni de calitate bună, cuplul respectiv având acum doi copii”, spune specialistul.

Testele genetice cresc reușita procedurilor FIV

Procedurile moderne la care pot apela astăzi cuplurile cu probleme de fertilitate le oferă șanse mai mari de a aduce pe lume copii. Genetica a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimele decenii, iar testele moderne sunt disponibile acum și în unele clinici de fertilitate din România.

„Avem la dispoziție acum posibilitatea testării genetice a embrionilor, cât și testarea genetică a partenerilor cuplului infertil sau a ferestrei de implantare. De altfel, în cadrul Centrului de Medicină Materno-Fetală și Reproducere Umană Asistată MedLife, au fost obținute primele sarcini după testarea genetică a embrionilor”, potrivit medicului Dragoș Albu.

Cu ajutorul testelor genetice care se realizează pe embrioni, se poate evita transmiterea majorității bolilor genetice cunoscute.

Abordarea multidisciplinară poate soluționa cazurile complexe de infertilitate

În cazurile complexe, cum sunt cele care pun probleme de obținere a unor celule reproductive (ovocite, respectiv spermatozoizi) de calitate bună, este foarte importantă abordarea multidisciplinară și experiența echipei formate din ginecolog, endocrinolog, embriolog și urolog.

O abordare multidisciplinară în diagnosticul și tratamentul infertilității crește șansele de reușită ale procedurilor de fertilizare in vitro. Există multe situații care impun o colaborare între mai mulți specialiști.

„Sindromul ovarelor polichistice, bolile tiroidiene sunt cele mai frecvente situații în care este foarte importantă colaborarea cu medicul endocrinolog. Atunci când factorul masculin reprezintă cauza infertilității, este necesară cooperarea cu medicul androlog și urolog. Pentru cuplurile cu antecedente familiale de boli genetice, este importantă colaborarea cu geneticianul. Obezitatea, care este din ce în ce mai frecventă, impune prezența unui nutriționist în echipă”, detaliază dr. Albu.

Unele cazuri de infertilitate sunt o provocare pentru orice echipă medicală, dar, cu o bună colaborare, chiar și aceste situații complexe pot fi soluționate cu succes.

„Un caz interesant, publicat recent de echipa noastră într-o revistă internațională de prestigiu, este cel al unei paciente care prezenta creșteri de progesteron aparent nejustificate încă de la începutul stimulării ovariene pentru fertilizarea in vitro. Pentru că acest lucru ar fi afectat implantarea embrionilor, s-a decis congelarea lor. Medicul endocrinolog Alice Albu a evidențiat că în spatele acestei disfuncții hormonale ovariene a pacientei stătea o afecțiune endocrină, o formă rară de hiperplazie adrenală congenitală”, povestește dr. Dragoș Albu.

Afecțiunea a fost corectată înainte de embriotransfer, iar intervenția s-a dovedit un succes, ducând la nașterea unui bebeluș.

