Pentru dr. Alina Bălăceanu, un act medical de calitate poate fi un apanaj al unui mediu de lucru profesionist, relaxant, unde în primul rând, poți comunica eficient și firesc cu colegii, dar și cu pacienții. Tocmai de aceea se simte norocoasă că face parte din echipa Medici’s din Timișoara, parte din Grupul MedLife, acolo unde are șansa să colaboreze cu „colegi extraordinari” și, ca o consecință, să poată construi cu pacienții săi relații de totală încredere în vederea tratării afecțiunilor alergologice și imunologice.

Dr. Alina Bălăceanu Foto: MedLife

Dr. Alina Bălăceanu este medic specialist alergologie și imunologie și directorul medical al uneia dintre cele mai importante rețele de clinici private din Banat – Clinicile Medici’s din Timișoara, parte din Grupul MedLife. A acceptat cel de-al doilea rol într-un moment de criză, mai precis în mijlocul pandemiei de Coronavirus, ceea ce a făcut din alegerea sa o și mai mare provocare, dar nu a ezitat să accepte în primul rând „de dragul echipei” în mijlocul căreia se simte în familie, așa cum chiar ea ne-a mărturisit.

De fapt, echipa de care povestește este și echipa cu care „a crescut”. Legătura sa cu Medici’s a început încă din perioada rezidențiatului și a continuat neîncetat în calitate de medic specialist deși, inițial, după finalizarea studiilor a luat în considerare și opțiunea de a pleca din țară.

Decizia de a rămâne în România

„Pentru că am rămas la Medici’s, de aceea nu am plecat”, mărturisește dr. Alina Bălăceanu fără ezitări când este întrebată care a fost motivul pentru care nu a părăsit, totuși, România. „Am învățat să lucrez în sistemul medical privat, care te lasă să îți dezvolți și această latură emoțională. Categoric trebuie să fii un profesionist, dar am simțit că grija și respectul pentru om sunt mult mai mari aici comparativ cu ceea ce am trăit eu în anii studenției și rezidențiatului.” Așa, nu numai că a decis să rămână, dar a și acceptat ulterior o poziție de coordonare care implică multă perseverență și tărie de caracter: „Mi-am zis că o să încerc, să văd dacă reușesc. Și este bine, pentru că am colegi extraordinari cu care am o relație de colaborare, mă consider norocoasă.”

Relația medic-medic, medic-pacient

Nu se poate să ai o relație bună cu pacienții tăi dacă nu ai o relație bună și cu colegii tăi, cele două se completează reciproc și creează un mediu propice punerii în practică a unor acte medicale la standarde înalte. În ambele relații pe care le dezvoltă în fiecare zi, cea cu pacienții și cea cu medicii colegi, dr. Alina Bălăceanu investește timp, energie, dar mai ales ascultare activă. „Trebuie să fie o ascultare activă, să fii acolo, să îi arăți omului cu care vorbești că ești acolo pentru el, și este valabil atât pentru pacienți, cât și pentru colegi. Sigur, pentru pacienți este o altfel de comunicare, cu medicii e o comunicare tot spre binele pacientului, dar în termenii noștri.”

Astfel, relația medic-pacient poate fi definitorie și din perspectiva holistică a actului medical, subliniază medicul alergolog și imunolog, pentru că doar printr-o colaborare de acest tip poți să-i oferi pacientului tău îngrijire medicală continuă și poți fi un medic bun pentru el.

Atributele unui medic bun

A fi un medic bun implică mult mai multe aspecte, de la pregătirea profesională – „pregătit cu multă știință” și conștient că o carieră în medicină se poate construi doar prin învățare continuă – la acceptarea că oricât de încărcat ai programul, trebuie să-ți documentezi cazurile. Apoi, intervine nevoia de a avea o inteligență emoțională dezvoltată. „ Pentru asta trebuie să ai: empatie, compasiune, să asculți.”

Iar când vine vorba despre pacienții care își pierd încrederea, care nu sunt puțini, cu atât mai mult trebuie să fii alături de ei: „Nu e suficientă numai știința, cu atât mai mult cu pacienții care și-au pierdut încrederea, ei trebuie să simtă că ești de partea lor, că ești acolo să îi ajuți, cumva trebuie să le restabilești încrederea și asta se face numai prin comunicare. Îi explici pacientului în termenii lui, îl încurajezi să îți spună ce nu îi place, ce îl deranjează”.

Orice feedback negativ este unul constructiv

Dr. Alina Bălăceanu își iubește meseria și asta transpare din modul în care se raportează la părțile mai puțin bune, cum ar fi un feedback negativ sau sacrificiile pe care orice medic trebuie să și le asume. De fapt, medicul nu simte că renunță la anumite aspecte din viața ei, percepe orice feedback negativ ca pe un pas constructiv înainte și rămâne cumva mereu în echilibru. Asta în primul rând datorită credinței pe care o are față de meseria vocațională de a fi medic, aceea că pacientul are nevoie de tine: „Sigur că suntem puși în tot felul de situații delicate, dar întotdeauna trebuie să te gândești că omul care vine la tine are nevoie de tine, este vulnerabil, nu te cunoaște, el trebuie să-ți răspundă la niște întrebări care sunt, până la urmă, intime. E normal să fie reticent. Dacă ești acolo și te uiți la el și îl asculți, simte asta…”

Sistemul medical românesc – pe drumul cel bun

Raportat la percepția generală conform căreia sistemul medical românesc are foarte multe hibe, dr. Alina Bălăceanu este optimistă. Deși încă, uneori, vin la ea pacienți nemulțumiți de spitalele de stat, crede că lucrurile evoluează într-o direcție bună. „Încerc să mă gândesc că nu neapărat medicii sunt problema, ci un sistem care nu funcționează cum am dori. Cred că medicina din România începe să fie la nivelul la care trebuie.”

Articolul face parte din campania „Știi un medic bun”, un demers MedLife care își propune să portretizeze medicii care fac zi de zi România bine, construind un mâine mai bun. Sunt mii sau poate zeci de mii de medici buni în România, care, dincolo de talent, vocație, experiență, intuiție și abilități, sunt în primul rând OAMENI.

Medicii MedLife nu sunt doar buni profesioniști, ci și oameni buni, cărora le pasă și care iubesc, la rândul lor, oamenii. Medici pentru care îngrijirea sănătății tale e mai mult decât o profesie, e o chemare.

Articol susținut de MedLife