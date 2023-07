[Medici buni] - susținut de MedLife Vineri, 07 Iulie 2023, 09:43

​Dr. Gabriel Mitroi este medic primar specializat în obstetrică-ginecologie și supraspecializat în tratamentul chirurgical al endometriozei și al oncologiei ginecologice. Spre finalul rezidențiatului a cochetat cu ideea de a pleca din țară, dar e bucuros că nu a făcut-o pentru că aici, în România, are șansa să facă lucruri la care colegi de-ai lui plecați în alte țări nici nu visează. A înființat Bucharest Endometriosis Center, care își desfășoară activitatea în cadrul celui mai mare spital MedLife din București, și e mândru de medicina românească, pe care o consideră de top. Ce face un medic să fie bun? În opinia lui, plăcerea pentru profesie și curajul – ambele îmbinate cu știință.

Dr. Gabriel Mitroi Foto: MedLife

Dr. Gabriel Mitroi este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, promoţia 2003. A intrat primul la Facultatea de Medicină în generația lui, dar își păstrează modestia: „din întâmplare, a fost poziția întâi”. Tot dintr-o întâmplare, a intrat primul și la rezidențiat, pe care l-a urmat la Spitalul de Urgenţă Floreasca şi la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Să fii primul la unele dintre cele mai dificile examene cu care se confruntă un viitor medic nu e simplu. E, de fapt, un gest care te responsabilizează și pe viitor: „Faptul că am ocupat poziția întâi la cele două examene probabil că m-a ambiționat și m-a făcut să lupt tot timpul pentru prima poziție. Adică să încerc să fiu întotdeauna cât de bun pot”.

În liceu, fusese olimpic național la chimie, la fel ca fratele său, și, la fel ca el, a ales medicina fără să clipească. Tot atât de hotărât a fost și în ceea ce privește chirurgia, asupra căreia s-a hotărât încă din anul întâi de facultate.

„Opțiunea legată de chirurgie a venit din anul întâi de facultate, dar opțiunea să fac chirurgie ginecologică a apărut în anul cinci-șase de facultate. Știam că vreau să fac chirurgie, iar ginecologie mi-am ales tot pentru partea de chirurgie, neștiind în ce loc al țării sau din afara țării voi ajunge. Știam că acest tip de chirurgie nu necesită un spital extraordinar de mare. Adică poți să faci chirurgie ginecologică de performanță și într-un spital de provincie”, spune dr. Mitroi.

„Cred că medicina din România chiar e o medicină de top”

O singură dată, în anul al patrulea de rezidențiat, dr. Mitroi și soția lui – tot medic – s-au gândit să plece din țară. Din nou, întâmplarea a făcut ca atunci, în 2007, MedLife să deschidă cel mai mare spital din București, Life Memorial Hospital, fapt pe care dr. Gabriel Mitroi l-a văzut ca pe o oportunitate. Una pe care a știut cum să o valorifice.

„Am colegi care sunt plecați în alte țări, pe specialitatea mea, și nici nu visează să facă ce fac eu. Dacă aș fi plecat în altă țară, nu știu dacă aș fi ajuns să fac ce fac acum. Probabil că șansele erau foarte mici. Însă, dacă rămâneam într-un spital public, cu siguranță că acum eram plecat. Dar, așa, când îți faci treaba și când profesezi într-un spital privat care vrea să faci performanță, e simplu”, spune medicul.

Pe de altă parte, adaugă dr. Mitroi, medicina românească își demonstrează performanțele și în afara țării, atunci când medicii români plecați de aici ajung șefi de departamente: „Cred că medicina din România chiar e o medicină de top. Avem talentul și ambiția”, mai spune el.

De altfel, pentru că întotdeauna a fost preocupat de performanță și de binele suprem al pacientelor sale, dr. Mitroi a acordat un interes deosebit precedurilor chirurgicale moderne, în special în chirurgia endometriozei profunde, așa că, în 2018, a fondat un centru dedicat acestei patologii, unde se tratează multidisciplinar această afecțiune, oferind soluții de diagnostic și tratament complete.

„Sunt mândru că am reușit să dezvoltăm nișa aceasta a chirugiei endometriozei, că am rămas (n.r. – în țară) și că am reușit să facem aici ceea ce trebuie”, adaugă medicul.

Căutat de către paciente din alte țări

Dr. Gabriel Mitroi are aptitudini în chirurgia ginecologică, oncologică și nononcologică, precum și în uroginecologie, chirurgie robotică și chirurgia laparoscopică. Este cunoscut pe toate grupurile internaționale de endometrioză și are paciente care vin la el din toată lumea.

Cum a ajuns atât de căutat? „Am operat la un moment dat o pacientă româncă, dar care locuia în altă țară, a fost mulțumită și, ulterior, mi s-a propus să intru într-un grup de chirurgie de elită la nivel mondial”, spune medicul. Pe scurt, pentru că i s-a dus vorba că face treabă bună.

Jumătate din pacientele sale sunt din România, iar jumătate vin special la noi în țară pentru ca dr. Mitroi să le trateze. Cele mai multe vin din Canada si Marea Britanie.

„Chirurgia endometriozei e o chirurgie de nișă și e foarte grea. Poți să ai o operație de o oră și jumătate, dar poți să ai și o operație de 10 ore. Chirurgia pe care o facem noi necesită o experiență foarte mare. Și, pentru că e o chirurgie foarte grea, sunt puțini specialiști peste tot în lume, nu numai la noi”, explică dr. Mitroi.

„Să fii medic bun înseamnă ca dimineața, când te trezești, să nu simți că te duci la muncă”

Sigur că studiul îndelungat și concentrat, perseverența și ambiția – de care dr. Mitroi nu duce lipsă – sunt printre calitățile unui medic bun. Dar cel mai important lucru, spune el, e să-ți placă ce faci și să faci cu pasiune.

Ca medic, dedică foarte mult timp profesiei, ceea ce înseamnă că, uneori, alte lucruri din viața personală pot avea de suferit. Însă dr. Gabriel Mitroi se simte bine în pielea lui, ca medic, pentru că face ceea ce-i place: „Să fii medic bun înseamnă ca dimineața, când te trezești, să nu simți că te duci la muncă. Într-adevăr, și ambiția, perseverența, studiul – bineînțeles că astea vin la pachet. Dar cel mai important e să-ți placă. Dacă nu-ți place, n-o să studiezi niciodată”.

Dr. Mitroi mai crede și în puterea comunicării eficiente între medic și pacient, cu atât mai mult cu cât lucrează cu femei. Femei care nu numai că vor să știe cât mai multe detalii despre ceea ce li se întâmplă, dar care și sunt, de multe ori, foarte bine documentate în legătură cu boala și nu de puține ori pun întrebările potrivite.

„Mai ales femeile vor să știe ce li se întâmplă. Comunicarea chiar e foarte importantă. Mai ales în această patologie de care ne ocupăm, în endometrioză, multe paciente știu mai mult decât foarte mulți doctori”, spune el.

E nevoie însă de multă delicatețe în relația cu pacientele, în special când e vorba despre chirurgia oncologică unde, deși operațiile nu sunt la fel de complexe ca în endometrioză, au o miză mult mai mare:

„Chiar dacă chirurgia endometriozei e mult mai complexă decât chirurgia oncologică, totuși nu e cancer. Poți să mai amâni operația luni de zile, ani de zile, poți să te operezi și de mai multe ori, pe când, în chirurgia oncologică, primul gest chirurgical este hotărâtor. Iar acolo nu poți să faci niciun fel de rabat”, explică medicul.

De altfel, în medicină, trebuie să fii și curajos, mai spune dr. Gabriel Mitroi. Dar curajul trebuie să nu depășească știința.

