Dr. Claudia Ciobanu trăiește intens poveștile pacienților săi, iar unii dintre ei i-au devenit prieteni în timp. Se pune în pielea lor și le explică întotdeauna, cu răbdare, limbajul medical complex. Una dintre marile ei satisfacții este aceea că, în cadrul Centrului de Excelență DermaLife, unde își desfășoară activitatea din 2011, are posibilitatea să diagnosticheze și să trateze afecțiuni ale pielii dintre cele mai complexe, cu aparatură de ultimă generație.

Dr. Claudia Ciobanu Foto: MedLife

Dr. Claudia Ciobanu a absolvit Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Apoi, timp de șase ani, a parcurs stagiul de rezidențiat în dermatovenerologie la Spitalul Universitar de Urgență Elias, sub îndrumarea profesorului doctor Călin Giurcăneanu, ulterior alăturându-se pentru alți patru ani echipei medicului dermatolog Mihaela Leventer. Două nume care au fost definitorii pentru perfecționarea profesională, dar mai ales pentru calitățile umane ale unui medic bun, după cum subliniază dr. Ciobanu. „Am avut norocul să am doi mentori extraordinari cărora le port recunoștință.“

„Medicina fără suflet nu există!”

Când a ajuns pe picioarele ei, în calitate de medic specialist, dr. Claudia Ciobanu a înlăturat, cel puțin mental, biroul dintre ea și pacient și a reușit să se pună tot timpul în locul celui aflat în fața ei. Astfel, mereu cu zâmbetul pe buze, practică o medicină a relațiilor de prietenie, a comunicării deschise, a înțelegerii și empatiei. Pentru că, de fapt, dr. Ciobanu consideră că „medicină fără suflet nu există”, de la prima întâlnire cu pacientul până la ultima, și mai ales în momentele de cumpănă ale primului șoc în cazul unui diagnostic mai puțin optimist.

„Cu bunătate, cu o vorbă bună, cu multă empatie și înțelegere. Întotdeauna mă transpun în locul pacientului și mă întreb cum aș vrea să se poarte medicul cu mine sau cu părinții mei”. Acesta este modul prin care dr. Claudia Ciobanu încearcă să fie alături de pacienții săi mai ales în clipele grele, un fel de crez al profesiei sale. Iar comunicarea rămâne, poate, cea mai importantă pentru că, așa cum spune și medicul, este esențial ca fiecare pacient să înțeleagă condiția medicală pentru care s-a adresat medicului.

Poveștile care o emoționează

Dr. Claudia Ciobanu trăiește intens poveștile pacienților săi, asta și pentru că a fost dintotdeauna, încă de când era copil, extrem de empatică. Apoi, capacitatea de a înțelege nevoile oamenilor s-a amplificat natural, cu fiecare an de experiență. Când povestește despre cazurile mai dificile, se abține cu greu să nu plângă: „O parte din sufletul unui medic rămâne mereu cu poveștile pacienților săi.”

Iar momentele acelea când trebuie să transmită mai departe un diagnostic cumplit, ce poate amenința viața pacientului său, precum cancerul de piele, pot fi copleșitoare chiar și pentru un medic cu mii de ore de experiență.

„Nu am să uit, era într-o luni dimineață, în urmă cu 5-6 ani, o doamnă în jur de 30 de ani, fină, frumoasă, am admirat-o de cum a pășit pragul cabinetului. Avea nevoie de o monitorizare a alunițelor, suferea de o boală autoimună încă din adolescență și miercuri era programată pentru fertilizare in vitro. I-am descoperit un melanom. Mă gândeam, în calitate de mamă, de prietenă, de femeie, cum pot să îi spun acestei femei frumoase care are viața înainte, deja suferind de o boală autoimună și cu o insuficiență ovariană, cum să îi spun că are și cancer de piele?!”

Acesta a fost unul dintre cazurile cu final fericit. La câțiva ani după excizarea aluniței, pacienta a revenit recent să o anunțe pe dr. Claudia Ciobanu, medicul care a ajutat-o să înfrunte cancerul de piele, că are un băiețel.

„Dermatologia salvează vieți, dar salvează și suflete”

Ori de câte ori intră un pacient în cabinetul său, chiar și dacă acesta este foarte stresat, dr. Ciobanu îl analizează și încearcă să îl ducă într-o stare pozitivă, printr-o vorbă bună, „mă asigur că pleacă cu zâmbetul pe buze”. Încrederea pacienților este esențială în medicină, cu atât mai mult în dermatologie unde numeroase afecțiuni, deși aparent banale, pot afecta stima de sine și pot crea puternice dezechilibre emoționale.

„Sunt multe afecțiuni în dermatologie care se văd - vitiligo, acnee – care pentru medici par banale, însă pacientului îi aduc un prejudiciu psiho-emoțional foarte important. Dermatologia salvează vieți, dacă ne referim la dermatologia oncologică, dar salvează și suflete. Până la urmă, acneea nu amenință viața, dar pentru pacientul respectiv este foarte importantă.”

Tocmai de aceea, factorul psihologic, comunicarea și apropierea de pacient pot face diferențe majore în viața acestuia. „Atunci când nu mai pot controla eu lucrurile, îndrum pacienții către un tratament de specialitate psihologic.”

Menținerea echilibrului între timpul dedicat pacienților și familiei

Într-o profesie atât de dificilă și vastă precum este medicina, echilibrul între viața profesională și cea personală este, de multe ori, o provocare greu de gestionat. Mai ales că medicina presupune o continuă învățare, „nu este un sprint, este un maraton, noi, medicii, trebuie să învățăm continuu”, așa cum spune și medicul.

Conștientizând cât de important este echilibrul pentru a-și practica profesia în cele mai bune condiții, dr. Claudia Ciobanu a devenit, mai ales în ultima perioadă, foarte atentă la timpul său: „Timpul meu liber sau cel petrecut cu familia trebuie să fie în egală măsură cu timpul petrecut la clinică. Mă încarc foarte mult din încurajările și susținerea familiei.”

Un medic bun este disponibil și accesibil

Sunt multe calități pe care un medic ar trebui să le dezvolte ca să fie „bun“, însă atunci când este pusă în postura de a recomanda unul, îi vin imediat în minte câteva nume pentru că au, pe de o parte, competențe profesionale excelente, pe de altă parte, calități umane care îi diferențiază, cum sunt empatia și respectul: „Un medic bun îți explică pe înțelesul tău, are o relație bună cu tine, este disponibil și accesibil”, subliniază medicul dermatolog.

Deși ar fi putut să profeseze cu ușurință în străinătate, Dr. Claudia Ciobanu spune că nu există nimic ce ar putea să o facă se plece din România. În primul rând pentru că are aici familia, părinții și totodată, pentru că are un mediu profesional „extrem de fain”, în care se poate baza pe sprijinul întregii echipe, de la personal auxiliar până la asistenți și medici. Toate acestea o fac să se simtă împlinită personal și profesional.

