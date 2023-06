Articol susținut de MedLife Vineri, 16 Iunie 2023, 13:31

Smile Media

0

„Copiii nu sunt adulți în miniatură“, spune Dr. Victoria Istrate, medic specialist pediatrie și cardiologie pediatrică la Spitalul de Pediatrie MedLife din Bucuresți. Ca să le câștigi încrederea, să fii un medic bun pentru ei, au nevoie de mângâiere și de sinceritate, consideră medicul. Răsplata vine înzecit, la scurt timp după administrarea tratamentului corect, odată cu țopăitul și zâmbetele celor mici. Și poate chiar și o îmbrățișare la plecare. Iar satisfacția cea mai mare pentru medic este atunci când îi vede, peste ani, cum au crescut, gândindu-se că poate a contribuit și ea puțin la dezvoltarea copiilor.

Dr. Victoria Istrate Foto: MedLife

Sunt copii care merg la medic cu teamă și sunt copii care ajung să înțeleagă că la medicul pediatru se pot simți în siguranță pentru că, au parte de empatie, de mângâiere și de tratamentul potrivit, astfel încât să revină rapid la activitățile lor favorite: jocurile. Dr. Victoria Istrate este unul dintre acei medici care consideră că relația de încredere și de prietenie cu cel mic, dar și cu întreaga familie, e parte esențială a meseriei de medic pediatru.

A avut profesori buni de la care a învățat calitățile unui medic bun. Prima pe listă și, poate, cea mai importantă, este să iubești oamenii, crede dr. Istrate. „În al doilea rând, medicul bun trebuie să fie curios și empatic. Și, nu în ultimul rând, competența profesională este foarte importantă: să știe să îmbine toată teoria, toate cursurile pe care le-a făcut, cu partea practică pe care a făcut-o ani de zile.”

Medicul întregii familii

Dr. Victoria Istrate și-a ales o meserie și o specialitate dintre cele mai provocatoare și, cu toate acestea, consideră că decizia de a trata copii este „norocul vieții ei“.

Norocul este că meseria îi oferă satisfacții, astfel încât, oricât de obosită s-ar simți după o zi întreagă la spital, tot cu ajutorul copiilor pe care-i tratează se remontează: „Noi, pediatrii, ne luăm energia și ne refacem echilibrul chiar de la copii. Sunt foarte veseli, jucăuși și, când îi vezi, nu ai cum să nu te simți mai bine“.

Provocarea meseriei este că medicul pediatru e, de fapt, un medic pentru întreaga familie. „Mai ales în primele luni, până la primul an de viață, când copilul comunică numai prin semne și nu poate spune deloc unde-l doare, trebuie să consulți cu foarte mare atenție, trebuie să comunici cu mama și cu tatăl și să ții cont nu numai de contextul simptomelor, ci și de contextul social, de cum e acasă, de echilibrul familial. Din cauza asta, specialitatea poate fi grea.“

Cum gestionează teama de durere a copiilor

Teama de durere și cea de necunoscut sunt inevitabile la copii, dar nu numai. În cabinetul medicului Victoria Istrate, însă, există un mecanism bine pus la punct de gestionare a acestor temeri. Atât medicul, cât și asistentele îi liniștesc, îi mângâie și chiar le cântă micilor pacienți.

Iar pentru copiii mai mari, strategia diferă. „Cu ei trebuie să fii foarte sincer. Dacă vrei să-i rămâi prieten copilului și să ai o relație foarte bună cu el, e bine să-l pregătești înainte de orice procedură medicală.“ Sinceritatea atrage încredere, iar încrederea este baza relației pe termen lung cu copilul și cu familia lui.

Tot despre încredere este vorba și în relația cu părinții copilului, astfel încât aceștia să renunțe la Dr. Google și să urmeze recomandările medicului. O astfel de relație nu se consolidează, însă, într-o consultație de câteva minute. „N-ai cum să câștigi încrederea mamei și să obții o comunicare bună cu părinții în câteva minute. Trebuie să discuți cu mama și s-o asculți și pe urmă să încerci să o convingi. Noi, medicii, suntem avocații copilului. Părinții decid pentru copil, sigur! Dar trebuie să explicăm, în termeni medicali și în termeni înțeleși de mamă ce este mai bine pentru copil.“

Cazurile grele și cazurile fericite

Dr. Victoria Istrate își aduce aminte fiecare caz al celor pe care-i tratează mult timp după ce i-a văzut. „Când eram la început, în cariera de specialist, am lucrat într-o secție de oncologie pediatrică și recunosc că acolo ne atașam foarte mult de copiii bolnavi și luptam pentru ei zile întregi. Și acum, după 20 și ceva de ani, eu o am în față pe o fetiță superbă, cu ochi albaștri, care avea o leucemie limfoblastică. M-am atașat de ea. Dar, a doua zi când am venit, a făcut o aplazie și s-a prăpădit. Mi-au rămas imprimate în minte și copilul, și ochii, și fața și toată experiența.“

Totuși, cele mai multe cazuri sunt încărcate de emoții pozitive, pentru că în general, capacitatea de recuperare a copiilor este foarte mare. „Partea bună este că, dacă acum avem un copil cu boală acută, cu febră mare, care zace, e apatic, după ce-i administrăm un tratament corect, la 24 de ore, poți să vezi un copil țopăind prin cameră, îmbrățișându-te, zâmbind.“

„Omul poate schimba locul și-l poate înfrumuseța“

Cursurile de specializare în afara țării, în Italia și în Franța, i-au permis medicului Victoria Istrate să observe și avantajele, dar și dezavantajele sistemelor medicale din străinătate, astfel că nu a fost tentată niciodată să rămână afară.

„Îmi doresc să existe și în România acea deschidere ca în Occident de tehnologie, aparatură, protocoale, ghiduri. Dar poate că medicina din România este, de multe ori, mai prietenoasă decât cea din alte țări pentru omul de rând.“ Acest lucru se datorează, în bună măsură, calității umane a medicilor din România. „În general, consider că omul poate schimba locul și-l poate înfrumuseța“, încheie ea.

***

Articolul face parte din campania ”Stii un medic bun”, un demers MedLife care își propune să portretizeze medicii care fac zi de zi România bine, construind un mâine mai bun. Sunt mii sau poate zeci de mii de medici buni în România, care, dincolo de talent, vocație, experiență, intuiție și abilități, sunt în primul rând OAMENI.

Medicii MedLife nu sunt doar buni profesioniști, ci și oameni buni, cărora le pasă și care iubesc, la rândul lor, oamenii. Medici pentru care îngrijirea sănătății tale e mai mult decât o profesie, e o chemare.

„Știi un medic bun?”, o campanie MedLife de redescoperire a Încrederii în România.

Articol susținut de MedLife