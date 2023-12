EUROPA ÎMPREUNĂ Marți, 12 Decembrie 2023, 13:01

Consiliul European (CE) de la finalul acestei săptămâni este așteptat să ia o decizie în privința începerii negocierilor de aderarea a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Cu o zi înaintea Consiliului, Parlamentul European va vota o nouă rezoluție prin care cere CE să aprobe, la reuniunea din 14 - 15 decembrie, începerea negocierilor de aderare cu cele două state.

Maia Sandu și Volodimir Zelenski Foto: Andreea Alexandru / AP / Profimedia

„Noi, Parlamentul European, avem o poziție clară, unită, de susținere a începerii negocierilor de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Am fost prima instituție europeană care a solicitat începerea negocierilor de aderare cu cele două țări până la finalul acestui an. Am reiterat această solicitare în mai multe rânduri pe parcursului acestui an. Cel mai recent, într-o rezoluție inițiată de mine și votată cu largă majoritate de plenul Parlamentul European în luna octombrie (448 voturi „pentru”, 45 „împotrivă” și 43 abțineri), am cerut Consiliului European să adopte până la finalul anului o decizie privind începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. De asemenea, săptămâna aceasta, miercuri, în sesiunea plenară a Parlamentului European de la Strasbourg, vom vota o nouă rezoluție prin care cerem, din nou, Consiliului European să aprobe, la reuniunea din 14 - 15 decembrie, începerea negocierilor de aderare cu cele două state”, a declarat pentru HotNews.ro, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

Mureșan, care este și președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, susține că autoritățile de la Chișinău „au reușit progrese impresionante în ultimii doi ani în ceea ce privește reformele necesare integrării europene”.

„La sfârșitul lunii noiembrie, ne-am întâlnit, la Chișinău, cu președinta Maia Sandu, cu prim-ministrul Dorin Recean, cu miniștri și colegi din Parlamentului Republicii Moldova. Am întâlnit o majoritate politică proeuropeană, solidă, unită, cu un plan foarte bine pus la punct în vederea începerii negocierilor de aderare. De aceea, spun: este un moment oportun în ceea ce privește extinderea și întărirea Uniunii Europene pe care nu trebuie să-l ratăm”, a declarat Siegfried Mureșan.

Eurodeputatul român susține că „cu cât Moldova și Ucraina sunt mai stabile și mai reformate, cu atât mai în siguranță suntem și noi, în interiorul UE, iar procesul de aderare la Uniunea Europeană este cel mai bun instrument prin care un stat din vecinătatea UE poate fi reformat și modernizat”.

„O decizie pozitivă a Consiliului European la finalul acestei săptămâni ar transmite și un semnal clar că viitorul european al Republicii Moldova și Ucrainei este garantat și că influența Federației Ruse în regiune este tot mai mică”, a mai declarat Siegfried Mureșan pentru HotNews.ro.