ESENTIAL Luni, 22 Aprilie 2024, 14:03

0

Julius Meinl Living anunță finalizarea achiziției Hotelului Ambasador din Bucuresti (12.600 m.p). În urma unei renovări ample, Hotelul Ambasador se va redeschide sub numele de „The Julius Bucharest” în 2027.

Hotel Ambasador Foto: Inquam Photos / George Calin

Hotelul Ambasador a fost construit cu puțin timp înainte de al Doilea Război Mondial și a fost deschis în 1939. De atunci, a fost o clădire art deco emblematică în centrul Bucureștiului. Operațiunile hoteliere au fost întrerupte în timpul celui de-al doilea război mondial și în primii ani ai comunismului. Cu toate acestea, în 1958 operațiunile hoteliere au fost restabilite.

În urma reamenajării, The Julius Bucharest va păstra esența clădirii existente. Se așteaptă să aibă 158 de camere și apartamente de lux. Facilitățile și serviciile vor urma modelul care a fost stabilit cu succes de The Julius Prague, inclusiv un magazin de alimente și băuturi gourmet cu marca House of Julius Meinl.

Finanțarea pentru achiziție și pentru reamenajare vine din cadrul grupului Julius Meinl Living și prin credit bancar. Ca și în cazul The Julius Prague, se intenționează ca The Julius Bucharest să fie certificat la standardul LEED Gold, a anunțat grupul.

Julius Meinl Living continuă procesul de dezvoltare a portofoliului său de hoteluri de tip „produs de lux/cost de operare redus”, cu marca „The Julius”, care cuprind în principal apartamente situate în marile capitale politice și economice ale Europei.

Pe lângă achiziționarea proprietății Hotel Ambasador din București, Julius Meinl Living continuă negocierile cu o serie de proprietăți interesante și continuă să caute oportunități suplimentare pentru a fi adăugate la portofoliul The Julius.