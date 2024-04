ESENTIAL Luni, 22 Aprilie 2024, 13:38

Ziua Pământului se sărbătorește anual, începând din 1970, pe 22 aprilie. Evenimentul a fost inițiat de Statele Unite cu scopul de atrage atenția privind degradarea mediului și a fost până în prezent preluat de 190 de state, inclusiv România. Google celebrează Ziua Pământului 2024 cu un Doodle special.

Ziua Pâmântului are rolul atât de a atrage atenția asupra eforturile care trebuiesc făcute pentru a proteja mediu, cât și o celebrare a progresului care a fost realizat în eforturile de combatere a schimbărilor climatice. De asemenea, este catalizatorul pentru acțiuni, inclusiv crearea de acorduri internaționale privind clima și agenții de mediu.

Tema din 2024 este „Planeta vs. Plastic”. Ea solicită liderilor guvernamentali, companiilor și oamenilor obișnuiți să reducă producția de plastic cu 60% până în 2040. De asemenea, solicită eliminarea completă a materialelor plastice de unică folosință până la sfârșitul acestui deceniu.

Cu ocazia ediției din acest an, revista Time prezintă zece detalii inedite despre acest eveniment.

Ziua Pământului, creația unui senator

Gaylord Nelson, un senator democrat de Wisconsin, a devenit tot mai preocupat de starea mediului din SUA în anii 1960. După o deversare masivă de petrol în Santa Barbara, California, în ianuarie 1969, i-a venit ideea să lanseze un program de predare la nivel național, axat pe mediu, în campusurile universitare, inspirându-se din mișcările împotriva războiului din Vietnam care aveau loc în campusurile din țara. Nelson l-a recrutat pe Denis Hayes, un tânăr activist, pentru a promova ideea publicului.

Hayes, unul dintre organizatorii din spatele primei Zile a Pământului, a declarat anterior pentru TIME că ideea din spatele sărbătorii a venit în urma unui număr de evenimente care au atras atenția asupra mediului Hayes a spus că, deși existau o serie de grupuri în SUA care lucrau pe diferite probleme de mediu, ele nu au lucrat niciodată împreună.

„Ceea ce am făcut a fost să luăm toate acele nenumărate fire, inclusiv problemele de protecție a faunei sălbatice, și le-am împletit pe toate. Sună ciudat astăzi, dar pe atunci, oamenii implicați în acele cauze nu credeau că au ceva în comun unul cu celălalt”, a declarat el pentru TIME în 2019. „Nimeni nu-și punea această întrebare la sfârșitul anii 1970.”

Peste 20 de milioane de persoane au sărbătorit prima ediție

Milioane de oameni au participat la prima ediție a Zilei Pământului pe 22 aprilie 1970. Evenimentul a închis Fifth Avenue din Manhattan, pe măsură ce oamenii se adunau pentru a cere protejarea mediului.

„Atmosfera de vacanță de pe Fifth Avenue a fost exemplificată de membrii firmei de arhitectură Warner, Burns, Toan & Lunde, care au întins o pilota galbenă și albă pe asfaltul de lângă 57th Street, au deschis o sticlă de vin și s-au bucurat de un picnic la soare. O mulțime care râdea s-a adunat în jurul lor și a cântat «Happy Earth Day to You»”, a relatat New York Times în acea zi.

De ce 22 aprilie?

Data Zilei Pământului a fost dictată în mare măsură de programele studenților pe care Hayes și Nelson sperau să îi atragă. Ziua de 22 aprilie a căzut în 1970 într-o zi lucrătoare în timpul anului școlar, undeva între vacanța de primăvară și examenele finale, când vremea era suficient de blândă pentru a permite oamenilor să stea afară.

Crearea Agenției pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului (EPA), care reglementează mecanismele de protecție a mediului, a fost creată pe 2 decembrie 1970 ca răspuns direct la prima Zi a Pământului. Congresul a înființat agenția după ce a fost martor la numărul mare de participanți de Ziua Pământului din întreaga țară.

„Anul trecut, unii au spus că nu va mai fi niciodată o altă Zi a Pământului. Ei au văzut îngrijorarea pentru mediul nostru ca pe un moft și au susținut că entuziasmul inițial al unei generații de activiști va scădea în curând”, a declarat William D. Ruckelshaus, primul administrator al EPA în timpul celei de-a doua Zile a Pământului din 1971. „Cred că s-au înșelat.

Ziua Pământului, eveniment global din 1990

Milioane de oameni au participat la prima mișcare de Ziua Pământului, care a dus la adoptarea unor legi cheie pentru mediu, inclusiv Legea națională de educație pentru mediu, Legea privind siguranța și sănătatea în muncă și Legea aerului curat în SUA.

„Ziua Pământului 1970 a obținut o aliniere politică rară, obținând sprijin din partea republicanilor și democraților, bogaților și săracilor, locuitorilor din orașe și fermierilor, afaceriștilor și muncitorilor”, potrivit earthday.org.

Dar impactul său se întinde pe mai mult decât o singură țară. Mișcarea a devenit globală în 1990, după ce un grup de lideri ecologiști l-a abordat pe Hayes pentru a organiza o altă campanie majoră pentru planetă, care a mobilizat 200 de milioane de oameni în 141 de țări.

Acordul de la Paris a fost deschis spre semnare de Ziua Pământului

În noul mileniu, mișcarea și-a mutat atenția către campania împotriva încălzirii globale și, recent, în 2020, peste un miliard de oameni din întreaga lume au participat la acțiunile de Ziua Pământului.

Acordul de la Paris, cel mai important acord internațional privind clima din istorie, a fost deschis spre semnare de Ziua Pământului în 2016. Tratatul are peste 190 de semnatari, toți fiind de acord să reducă emisiile de carbon și să întreprindă alte acțiuni pentru reducerea schimbărilor climatice.

Sindicatul United Automobile Workers a jucat un rol în a face posibilă Ziua Pământului

Fostul șef al sindicatului United Automobile Workers (UAW) a fost unul dintre cei mai mari contribuitori la ediția inițială a Zilei Pământului, donând 2.000 de dolari în 1970 (echivalentul a peste 15.500 de dolari în prezent).

„UAW a fost de departe cel mai mare contributor la prima Zi a Pământului, iar sprijinul său a mers dincolo de cel financiar. A tipărit și a trimis prin poștă toate materialele noastre pe cheltuiala sa – chiar și pe cele care criticau mașinile care poluează”, a declarat Hayes lui Grist în 2010. „Organizatorii săi au prezentat lucrători în fiecare oraș în care este prezent. Și, bineînțeles, Walter a susținut apoi Actul Clear Air, pe care cei patru mari făceau tot posibilul să-l omoare sau să evidențieze.

Zeci de milioane de copaci au fost plantați de Ziua Pământului

Aproximativ 18 milioane de acri de pădure se pierd în fiecare an din cauza defrișărilor, conform Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Pentru a combate acest lucru, earthday.org a fondat Proiectul Canopy în 2010 și spune că de atunci a plantat zeci de milioane de copaci în întreaga lume.

Planurile pentru 2024

Pentru a sărbători Ziua Pământului din acest an, earthday.org lucrează cu organizații din Malaezia pentru a găzdui cea mai mare curățare din istoria Zilei Pământului. Insula Penang, insula principală a țării, a fost afectată de poluarea cu plastic din cauza turismului. Cel puțin 100.000 de voluntari vor curăța plajele și pădurile din țară, potrivit organizatorilor. De asemenea, vor planta peste 1 milion de copaci.