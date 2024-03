ESENTIAL Luni, 25 Martie 2024, 16:38

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a susținut luni, în Parlament, că afirmaţia sa legată de Nicolae Ceauşescu ar fi fost o ironie, iar cei care nu au înţeles-o o pot considera o „declaraţie neinspirată”. Într-o reacție anterioară, Barbu a dat vina pe oboseală și pe „perioada încărcată” pentru declarațiile în care l-a citat cu admiraţie pe fostul dictator Nicolae Ceauşescu.

Florin Barbu Foto: Inquam Photos / Saul Pop

Camera Deputaţilor dezbate luni moţiununea simplă depusă de USR împotriva ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, votul urmând să fie dat marţi. Moțiunea este intitulată „Odele pentru Ceauşescu nu salvează agricultura românească”.

„Bineînţeles, a fost o glumă, o ironie”

„Această moţiune simplă este chiar simplă, fără conţinut. Bineînţeles, am citit cu atenţie această moţiune, în conţinutul ei nu se vorbeşte de activitatea Ministerului Agriculturii şi de activitatea mea ca ministru.

Înseamnă că au depus o moţiune pur politică, încercând probabil ca la alegerile europarlamentare să facă pragul de 5%, eu aşa o consider.

Doi - nu sunt nostalgic după Nicolae Ceauşescu pentru că aveam 10 ani la Revoluţie. Bineînţeles, a fost o glumă, o ironie şi întotdeauna eu am considerat, dar din păcate se pare că useriştii nu înţeleg, că numai oamenii inteligenţi ştiu de glumă”, a susținut Barbu, la Parlament, înainte de dezbaterea moţiunii împotriva sa, conform Agerpres.

Întrebat, de asemenea, dacă îşi menţine declaraţia că stuful este aurul negru, Barbu a răspuns: „Tot ceea ce este verde în România este aurul verde”.

„Am spus-o: cine nu a înţeles acea glumă şi ironie, îmi asum acest lucru, să o ia ca pe o declaraţie neinspirată. Nu regret nimic în viaţa mea”, a adăugat ministrul Agriculturii.

Cum s-a apărat Barbu în afacerea „stuful din Deltă”: „Președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, spunea că e aurul verde. Nu spunea dacă nu era adevărat”

În 13 martie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și-a justificat, la Euronews, acțiunile în legătură cu afacerea „Stuful din Deltă” printr-un citat din Nicolae Ceaușescu. „Nu vreau sa exagerez, președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, nu spunea degeaba că stuful e aurul verde al României.”, a declarat ministrul.

Întrebat de ce aduce un citat tocmai din fostul dictator, Barbu a continuat pe aceeași linie: „Da, domnul...președintele nostru a spus foarte clar, e aurul verde al României. Nu cred că a spus acest lucru dacă nu era adevărat. Și eu consider că e adevărat și sunt de acord cu el”.

„Poate din oboseală nu am fost aşa inspirat”

În 18 martie, Florin Barbu își explica afirmaţiile în care îl cita cu admiraţie pe Nicolae Ceauşescu dând vina pe oboseală.

„Da, aici cred că nici eu nu am răspuns corect şi nu m-am referit la Ceauşescu. În al doilea rând, am văzut în presă…nu am cum să fiu nostalgic după regimul comunist pentru că eu aveam 10 ani atunci. Mai mult de atât, sunt nostalgic după sistemul de irigaţii din România, care este sistemul de irigaţii al românilor şi mi-aş dori foarte mult să investim în continuare în sistemul de irigaţii, să ajungem să irigăm ca în 1989. Sunt nostalgic şi îmi doresc foarte mult ca toate resursele economice ale României să fie exploatate”, a declarat Florin Barbu, la TVR 1.

Ministrul Agriculturii a adăugat că, „a fost o perioadă foarte, foarte încărcată şi poate din oboseală nu am fost aşa inspirat şi am făcut această declaraţie” şi a explicat că săptămâna trecută a fost una încărcată, deoarece a avut discuţii cu mediul asociativ privind noile depuneri de cereri pentru subvenţiile pe anul 2024, a mers şi în teritoriu să stea de vorbă cu fermierii, atât cu privire la sistemul de irigaţii, cât şi despre domeniul zootehniei şi vegetal.

„Poate că a fost o declaraţie neinspirată a mea. Sigur, săptămâna trecută a fost o săptămână foarte încărcată, am avut discuţii cu mediul asociativ privind noile depuneri de cereri pentru subvenţiile pe anul 2024, am mers şi în teritoriu pentru că foarte mulţi fermieri, atât în sistemul de irigaţii, cât şi în zootehnie şi vegetal solicită prezenţa mea să discutăm despre proiectele pe care le vom lansa începând cu luna iulie. A fost o perioadă foarte, foarte încărcată şi poate din oboseală nu am fost aşa inspirat şi am făcut această declaraţie. Dar nu sunt nostalgic nici după regimul comunist, nici după Ceauşescu”, a mai susținut Barbu.