ESENTIAL Marți, 19 Martie 2024, 17:17

Ana Maria Obreja, fosta șefă de cabinet a lui Dumitru Buzatu, președintele suspendat al Consiliului Județean Vaslui, și-a publicat declarația de averea la șase luni de la arestarea fostului lider PSD Vaslui, după ce și-a redobândit calitatea de funcționar public. Obreja a continuat să conducă cabinetul lui Buzatu și după arestarea acestuia, până la finalul lunii ianuarie. Amintim că Dumitru Buzatu a fost prins în flagrant de DNA în septembrie 2023, când primea mită 1,25 de milioane de lei de la un om de afaceri.

Dumitru Buzatu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Presa locală a relatat despre Ana Maria Obreja că s-ar fi ocupat, din umbră, de afacerile lui Dumitru Buzatu și că acesta și-ar fi trecut o parte din avere pe numele ei.

Ana Maria Obreja este martor cheie în dosarul în care Dumitru Buzatu este acuzat de DNA că a primit mită 1,25 milioane de lei. „Ai mai primit o geantă!”, a exclamat aceasta cu câteva momente înainte de flagrantul DNA.

Contactată de HotNews.ro, Obreja a refuzat dialogul.

În 22 septembrie, când ofițerii anticorupție au organizat flagrantul în urma căruia Dumitru Buzatu, la acea vreme președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui și al organizației județene a PSD, a fost prins cu o geantă de 1,25 milioane de lei, la partida de pescuit organizată pe Valea Prutului a participat și Ana Maria Obreja.

„V-a mai adus unul o geantă!”

Șefa de cabinet a lui Dumitru Buzatu era nelipsită de la întâlnirile publice sau private ale politicianului. Fostă secretară la o școală sătească, Obreja lucrează în Consiliul Județean Vaslui de aproape 10 ani. După ultimele alegeri locale, Dumitru Buzatu a desemnat-o șefă de cabinet.

După arestarea liderului PSD Vaslui, presa locală a relatat că Dumitru Buzatu și-ar fi trecut parte din avere pe numele Anei Maria Obreja. În documentele publice de la acea vremne, aceasta figura ca administrator la societatea deținută de Dumitru Buzatu, SC Acip Perla SRL Vaslui.

În rechizitoriul prin care au dispus trimiterea în judecată a președintelui CJ Vaslui, procurorii DNA arătau că Ana Maria Obreja nu ar fi fost străină de faptele de corupție ale șefului său, dată fiind și reacția pe care ea a avut-o atunci când a văzut în portbagaj geanta în care se aflau banii.

Interceptarea surprinsă înaintea flagrantului:

Ana Maria Obreja : „A cui e geanta aceea, Nelu (Ioan Buruiană, fost director economic al DGASPC Vaslui, participant la partida de pescuit - n.r.)? Ăh?

Dumitru Buzatu: E geanta mea!(neinteligibil)

Ana Maria Obreja: - (neinteligibil)

Dumitru Buzatu: .. te doare capul?

Ana MariaObreja: Și ce țipați așa? V-a mai adus unul o geantă!”

Ana Maria Obreja a continuat să fie șefă de cabinet și după arestarea lui Buzatu

În cei trei ani în care a fost șefa cabinetului lui Dumitru Buzatu, Obreja nu și-a făcut publică niciodată declarația de avere. Fiind încadrată în rândul personalului contractual din instituție, nu avea o obligație în acest sens.

Atât Ana Maria Obreja, cât și ceilalți cinci consilieri personali ai lui Dumitru Buzatu au continuat să lucreze în cadrul cabinetului președintelui CJ Vaslui timp de patru luni după arestarea acestuia. Oficialii instituției au invocat lipsa unui cadru legal, precizând că mandatele consilierilor încetează odată că mandatul președintelui, iar mandatul lui Dumitru Buzatu a fost suspendat, și nu încheiat.

Totuși, pe fondul criticilor apărute în spațiul public local, în ianuarie, Consiliul Județean Vaslui a inclus pe ordinea de zi a ședinței din 29 ianuarie dizolvarea cabinetului.

Cum Ana Maria Obreja avea rezervat postul în cadrul Serviciului de achiziții al CJ Vaslui, la începutul lunii februarie și-a reluat activitatea de consilier de achiziții. Având statut de funcționar public, a trebuit să își publice declarația de avere și a făcut-o o lună mai târziu.

Averea declarată

Zilele trecute, documentul a fost publicat pe site-ul CJ Vaslui. O primă declarație de avere a fost completată de Ana Maria Obreja în 6 martie, însă în acceași zi fosta șefa de cabinet a publicat o declarație rectificativă, în care au fost completate mai multe date omise prima dată.

Potrivit celor două documente, Obreja are mai multe proprietăți în județele Vaslui și Suceava, în aceleași localități unde deține imobile și terenuri și Dumitru Buzatu. Astfel, Obreja are un teren de 6500 metri pătrați în municipiul Vaslui, 2.500 de metri pătrați în localitatea Zăpodeni și alți 6.700 de metri pătrați în Șaru Dornei, la Suceava.

În ultima declarație de avere (din iunie 2022), Dumitru Buzatu menționa peste 100.000 de metri pătrați de teren agricol și păduri în Șaru Dornei și 33.000 de metri pătrați teren agricol la Zăpodeni, acolo unde are o fermă și unde locuia înainte de arestare.

La capitolul imobile, Ana Maria Obreja a declarat că deține o casă în localitatea Zăpodeni, plus alte două construcții în aceeași localitate și un apartament în municipiul Vaslui. Obreja are un autoturism Mercedes Benz și aproape 40.000 de lei economii în conturi. Are un credit la bancă, pe care l-a contractat anul trecut, în valoare de 40.500 de lei. Veniturile salariale ale fostei șefe de cabinet a lui Dumitru Buzatu s-au ridicat la 107.162 de lei în 2023.

Greșeala din declarația de interese

În declarația de interese, pe lângă calitatea de membru de sindicat Ana Maria Obreja a consemnat că are legături cu două entități juridice. Este secretarul unei fundații caritabile- Empatic Vaslui și menționează că deține alte calități la SC ACIPPRRLA SRL Vaslui.

Denumirea societății indicată de Obreja în documentul oficial nu există. În realitate, ea este administrator la societatea Acip Perla SRL, unde este acționar Dumitru Buzatu.

Contactată de Hotnews, Ana Maria Obreja, a refuat să răspundă întrebărilor: „Nu pot să răspund, momentan”.

Dosarul mita la portbagaj

Dumitru Buzatu, unul dintre cei mai longevivi lideri județeni ai PSD, a fost arestat preventiv în 23 septembrie, fiind acuzat de luare de mită. Politicianul a fost prins în flagrant după o partidă de pescuit organizată la baza piscicolă a omului de afaceri Emil Savin. Acesta denunțase la DNA că Buzatu a condiționat deblocarea finanțării la lucrările efectuate pentru un drum strategic de plata unui comision de 10% din valoarea contractului. Întâlnirea de pe Valea Prutului a fost monitorizată video de DNA. După ce a primit geanta cu bani de la Emil Savin, Buzatu i-a mulțumit, spunându-i că era „pe drojdie”.

La ieșirea din fermă, mașina CJ Vaslui, în care se aflau Buzatu și Ana Maria Obreja, a fost oprită de ofițerii anticorupție. La percheziție. în portbagajul autoturismului a fost identificată o geantă de culoare maro, în care se aflau 1.250.000 de lei - 2.500 de bancnote cu cupiura de 500 de lei fiecare.

„Această geantă și suma de bani din interior îmi aparține, sunt bani din economiile mele”, a răspuns Dumitru Buzatu ofițerului care l-a întrebat despre proveniența sumei.

Ulterior, însă, la audierile de la sediul DNA, Buzatu a susținut că, de fapt, îi ceruse lui Savin un împrumut de 125.000 de lei și că nu știa că în geantă se aflau 1.250.000 de lei.

Trimis în judecată pentru luare de mită, dosarul se află în camera preliminară Tribunalului Vaslui, unde în 21 martie magistrații vor judeca excepțiile invocate de avocați. Tot atunci, instanța va decide dacă Dumitru Buzatu va fi judecat în continuare în stare de arest sau va dispune o măsură mai blândă. DNA insistă ca Buzatu să fie menținut în arest preventiv, motivând că, dată fiind influența pe care o are în județul pe care l-a condus vreme de aproape 30 de ani, ar putea influența martorii din dosar sau s-ar putea sustrage procesului.

De altfel, Buzatu a fost interceptat în arest în timp ce îi spunea Anei Maria Obreja că vor pleca în Ecuador, dacă va fi pus în libertate, și că va afla cine „a montat această șmecherie”. Procurorii acuză că Dumitru Buzatu continuă să conducă județul și din spatele gratiilor, trasând telefonic, prin intermediul Anei Maria Obreja, „sarcini martorilor și factorilor decidenți din administrația locală a județului Vaslui”.

