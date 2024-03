ESENTIAL Miercuri, 13 Martie 2024, 14:55

Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse amenință Biserica Ortodoxă Română cu „urmări grave” după întoarcerea mai multor preoți moldoveni la Mitropolia Basarabiei și după crearea Bisericii Ortodoxe Române în Ucraina. Declarația a fost făcută de președintele departamentului sinodal al Patriarhiei Moscovei, Vladimir Legoida, citat de RIA Novosti, conform deschide.md.

Patriarhul Daniel Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Biserica Ortodoxă Română a decis, în ședința de la sfârșitul lui februarie a Sfântului Sinod, să susţină înfiinţarea Bisericii Ortodoxe Române din Ucraina, care să fie subordonată Patriarhiei Române.

Sinodul Patriarhiei Moscovei a acuzat că deciziile Patriarhiei Române încalcă sfintele canoane.

„Membrii Sfântului Sinod au exprimat dezacordul hotărât cu deciziile (Patriarhiei Române - n.r.), care, în cazul realizării lor ulterioare, vor duce la urmări grave atât pentru relațiile bilaterale ale Bisericilor Ortodoxe Rusă și Română, cât și pentru unitatea Bisericii Ortodoxe în general”, spune președintele departamentului sinodal al Patriarhiei Moscovei, Vladimir Legoida, potrivit deschide.md.

Săptămâna trecută, mitropolitul Vladimir i-a trimis o scrisoare Patriarhului Daniel, în care susține că preoții pleacă de la Mitropolia Moldovei din considerente financiare și în interesele politicului, acuzând totodată Mitropolia Basarabiei că seamănă „zâzanie și discordie”.

Deschide.md amintește că de la începutul invaziei ruse în Ucraina, zeci de preoți au părăsit Mitropolia Moldovei pentru subordonarea sa față de Moscova și au trecut la Mitropolia Basarabiei a Patriarhiei Române. Drept răspuns, Mitropolia Moldovei a anunțat că acești preoți sunt „opriți de a săvârși cele sfinte” și vor fi caterisiți.

Aproximativ 92% din cei 2,5 milioane de locuitori ai R. Moldova sunt creștini ortodocși. Dar niciuna dintre biserici nu este autocefală sau independentă: una răspunde în fața Moscovei, cealaltă în fața Bucureștiului.

În 14 septembrie 1992, Adunarea Eparhială constituită la Chişinău a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei, care a existat din 1925. Preasfinţitul Petru Păduraru, episcop de Bălţi, a fost ales locţiitor de mitropolit al Mitropoliei Autonome a Basarabiei de stil vechi.

În timpul ocupaţiei sovietice din 1940-1941, şi mai apoi sub regim sovietic din 1944 până în 1992, Mitropolia Basarabiei şi-a încetat activitatea, fiind înlocuită cu structură necanonică – Eparhia Chişinăului, sub autoritatea Patriarhiei Moscovei şi a întregii Rusii. Biserica Ortodoxă Română (BOR) nu a recunoscut niciodată trecerea Basarabiei sub autoritatea canonică Patriarhiei Ruse.

Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată oficial de guvernul Republicii Moldova la 30 iulie 2002 după zece ani de prigoană din partea autorităţilor de stat şi a clericilor din jurisdicţia Patriarhiei Ruse. Mitropolia Basarabiei s-a judecat cu statul Republica Moldova în toate instanţele, ajungând la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg.

La Strasbourg, Mitropolia Basarabiei s-a judecat cu statul Republica Moldova şi cu Mitropolia Moldovei, structura locală a Patriarhiei Moscovei. Republica Moldova şi Mitropolia Moldovei au pierdut în faţa Mitropoliei Basarabiei, mai scrie deschide.md.

