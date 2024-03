ESENTIAL Luni, 11 Martie 2024, 14:49

Noi modificări în privința taxei pentru folosirea rețelei de autostrăzi și drumuri naționale - rovinieta - au intrat în vigoare de luni și implică schimbări legte de prețuri, dar și de intervalele pentru care va putea fi emisă, în funcție de categorie. Rovinieta de o zi va fi valabilă pentru toate categoriile, apare intervalul de 10 zile pentru unele categorii, iar intervalul de 90 de zile va fi înlocuit cu unul de 60 de zile pentru anumite categorii.

Aglomerație pe Valea Prahovei Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

De asemenea, există și unele restricții în ceea ce privește procurarea noilor roviniete până la adaptarea sistemului informatic la noile caracteristici.

Taxa pentru folosirea rețelei de autostrăzi și drumuri naționale - rovinieta - a fost modificată începând de astăzi, 11 martie. Mai exact, au apărut noi perioade de valabilitate și noi prețuri.

Cea mai mare schimbare pe care o pot constata șoferii este introducerea rovinietei pentru o zi. Pentru 24 de ore un șofer de autoturism va plăti echivalentul a 2,5 euro, față de cei 3 euro pe care îi plătea până acum pentru o rovinietă de o săptămână.

În schimbul rovinietei de o săptămână este introdusă cea de 10 zile, care va costa echivalentul a 3,3 euro.

O altă schimbare este renunțarea la rovinieta de 3 luni (90 de zile) și introducerea rovinietei de 2 luni (60 de zile) pentru echivalentul a 8,4 euro.

În prezent, în România putem cumpăra roviniete pentru o săptămână, o lună, 3 luni sau un an. Începând de astăzi, durata rovinietei va fi de o zi, 10 zile, o lună, 2 luni sau un an. Pentru rovinieta cu valabilitate de un an, tarifele nu vor fi modificate.

Rovinieta pentru un an va rămâne în continuare 28 de euro pentru autoturisme, 96 de euro pentru vehicule de marfă sub 3,5 tone și 320 de euro pentru vehicule de transport cu 9-23 locuri.

Cea mai scumpă rovinietă este de 1.210 euro pentru vehiculele de transport marfă cu masa mai mare de 12 tone.

Mai jos un tabel cu noile tarife de rovinietă și perioadele de valabilitate. Sursă foto: DRDP Timișoara

Restricții privind achiziționarea rovinietei, luni, 11 martie

De asemenea, de luni, emiterea rovinietei prin intermediul serviciului de mesaje scurte (SMS) va fi suspendată până în 21 martie, ca urmare a modificărilor ce trebuie realizate la nivelul fluxului de emitere de către dezvoltatorul aplicaţiei.

Pentru evitarea aplicării unor sancţiuni contravenţionale, utilizatorii reţelei de drumuri naţionale au posibilitatea de a achita în avans rovinieta cu valabilitate pentru data de 11.03.2024, precizează CNAIR.