Stilul de viață urban și afecțiunea pentru animalele de companie se intersectează frecvent în orașele din România. Aproximativ jumătate dintre locuitorii urbani au adoptat prieteni cu blană în familiile lor, indicând o creștere semnificativă a relației dintre oameni și animale. Cu toate acestea, viața alături de un câine în mediul urban aduce cu sine provocări distincte, de la densitatea populației până la limitările spațiilor verzi. În efortul de a înțelege experiențele deținătorilor de câini din mediul urban, Mars a inițiat studiul „Orașe prietenoase cu animalele de companie.” Am participat la eveniment pentru a descoperi concluziile studiului și pentru a explora ce înseamnă să ai un cățel în familie.

La evenimentul moderat de Andreea Remețan au fost prezenți Anca Tomescu, fondatorul Adăpostului Speranța, Alexandru Neacșu, medic veterinar Puricel Vet și Mihai Toader Pasti, fondator Între Vecini. Ei ne-au explicat ce însemnă să aduci un nou membru în familie și cu ce te poti confrunta atunci cand trăiești în mediul urban.

Cei care aleg să-și împartă viața cu căței în mediul urban se regăsesc, în cea mai mare parte, în rolul de părinți ai unui singur companion de talie medie. Această decizie reflectă dorința de a găsi echilibrul între agitația urbană și nevoia de a oferi căldură și iubire unui prieten cu blană. Deși densitatea populației și limitările spațiilor verzi pot reprezenta provocări, 79% dintre românii care au participat la studiu susțin că orașele lor sunt prietenoase cu animalele.

„ Eu nu cred că orașele sunt prietenoase cu câinii. Cred că este loc de mai bine. Da, se vede o schimbare, dar este timidă. Probabil pentru că eu sunt de partea cealaltă a baricadei și chiar lucrez cu câinii de pe stradă. Consider că suntem un pic cam departe de ceea ce visăm privind orașele prietenoase cu câinii, dar în același timp consider că am ajuns pe drumul bun. Am găsit cărarea și am luat-o pe cea bună. Acum ar trebui să mărim un pic viteza și să devenim mai prietenoși cu sufletele din jurul nostru.” spune Anca Tomescu, fondatorul Adăpostului Speranța.

Liberi și în siguranță

Un aspect important care îi îngrijorează pe părinții patrupezilor este comportamentul neglijent al stăpânilor, precum și problema câinilor fără adăpost.

În 2017, Anca Tomescu și un grup de prieteni au înființat „Animal Society” cu o misiune clară: continuarea sterilizării câinilor fără stăpân din România. „Împreună cu echipa mea cu care lucrez de 20 de ani, am sterilizat peste 150.000 de câini în România și în străinătate, iar din 2017 mi-am propus să fac asta doar în România.” a povestit Anca Tomescu, fondatorul Adăpostului Speranța.

Conform studiului, 39% dintre participanți consideră că orașele ar deveni mai prietenoase cu animalele de companie dacă ar exista o mai mare diversitate de locuri de joacă destinate cățeilor.

„Așa cum pentru noi, oamenii, exercițiile fizice, mișcarea și interacțiunea cu alți oameni ne scapă de anxietate și ne îmbunătățesc calitatea vieții, același lucru este valabil și la căței. Micii noștri patrupezi simt nevoia să miroasă, să exploreze, să interacționeze cu alte animale, iar asta îi ajută să treacă peste anxietate, plictiseală, iar de multe ori reduce gradul de agresivitate. Este nevoie de mai multe spații pet-friendly tocmai pentru că animalele sunt acum membri ai familiei.” ne-a spusAlexandru Neacșu, Medic Veterinar Puricel Vet

Impactul spațiilor verzi în agitația urbană

Studiul arată că 87% dintre respondenți consideră necesară creearea de zone speciale din parcuri în care câinii să alerge liberi. Această perspectivă este împărtășită atât de părinții de câini, cât și de cei care nu au animale de companie. Mihai Toader Pasti, fondator ÎntreVecini, evidențiază că „Bucureștiul și orașele din România nu sunt încă suficient de prietenoase cu pietonii și cu atât mai puțin cu animalele de companie. Cu cât avem mai multe spații verzi de calitate în proximitate, adecvate accesului cu necuvântătoarele, cu atât oamenii își îmbunătățesc relația cu orașul și sentimentul de apartenență, crescând spiritul civic.”

Câinii din adăposturi

Atunci când luăm în calcul să adoptăm un cățel la familia noastră, este important să privim această decizie ca pe o responsabilitate majoră, mai degrabă decât un simplu moft. Animalul de companie este ca un copil care își croiește drumul prin viață cu ajutorul nostru. Are nevoie de atenție, de dragoste și de plimbări lungi alături de cel care a ales să-i fie părinte.

Anca Tomescu, fondatorul Adăpostului Speranța ne amintește că „Atunci când adoptăm un patruped, în realitate adoptăm un nou membru al familiei. Este esențial să evaluăm cu atenție capacitatea financiară, programul zilnic și mediul nostru de viață pentru a asigura un mediu potrivit și împlinitor pentru noul nostru prieten cu blană. În momentul în care ați adoptat un câine, nu ar trebui să fie pentru o săptămână, două, trei sau pentru Crăciun, ci pentru toată viața. Pe de altă parte, adoptând un câine ți se schimbă viața radical în bine, pentru că socializezi foarte mult cu alți oameni care au câini, începi să faci mișcare. Ești mai vesel, ești mai sănătos, știi ce înseamnă responsabilitate.”

De asemenea, Alexandru Neacșu, Medic Veterinar Puricel Vet punctează un element foarte important pentru stăpânii de patrupezi „ Ideal ar fi să adopți, de acolo e momentul zero, sunt primii pași. În al doilea rand, partea medicală este foarte importantă, trebuie să vii constant cu el la medicul veterinar pentru că este foarte important să previi o boală, nu să o tratezi.

Cu cătelul în spații publice

De cele mai multe ori întâmpinăm această problemă. Fie că vrei să mergi la birou, restaurant, farmacie, mall sau magazin alimentar, accesul nu îți este permis cu prietenul blănos. Inițiativa „Orașe mai Bune pentru Animalele de Companie” își propune să inspire nu doar iubitorii de câini, ci și reprezentanții afacerilor mici și mari să dezvolte medii prietenoase cu animalele de companie, contribuind la un mediu pozitiv pentru toți.

„În ciuda faptului că mulți dintre locuitorii din mediul urban din România au menționat că locuiesc în orașe prietenoase cu animalele, rezultatele studiului au arătat că în continuare că mai avem lucruri de îmbunătățit,” spune Daniela Hlaváčková, Marketing Director Mars pentru regiunea Europa Centrală. „Un exemplu este marcarea restaurantelor sau clădirilor ca spații pet-friendly. Mulți părinți de căței nu își aduc animăluțul în astfel de spații (peste 50%) și 35% își doresc zone speciale unde le pot oferi apă câinilor. La Mars, avem în plan continuarea inițiativei prin care să inspirăm afacerile din orașe să accepte accesul alături de căței.” a adăugat Daniela Hlaváčková, Marketing Director Mars pentru regiunea Europa Centrală.

Drumul către orașe autentic prietenoase cu animalele de companie poate fi considerat un proces în curs de dezvoltare. Cu pasiune, educație și implicare continuă, putem spera la un viitor în care viața urbană să se împlinească cu bucuria și armonia aduse de prezența blănoșilor.

