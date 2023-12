Articol susținut de Iulius Grup Miercuri, 20 Decembrie 2023, 10:21

Iulius își invită publicul într-o călătorie prin lumea fantastică a copilăriei. Proiectele sale sunt o explozie de luminițe, iar brazii de Crăciun se întrec în frumusețe. Iulius Parc din proximitatea Iulius Mall Cluj strălucește în lumina felinarelor, în prima expoziție de acest gen din țară, pe când în grădinile Palas Iași și Iulius Town Timișoara s-au deschis patinoarele în aer liber. Tot la Palas Iași, cele mai îndrăznețe vise sunt împlinite de un Moș Crăciun gigant, de peste 8 metri înălțime, alături de care îți poți face fotografii memorabile, la Iulius Mall Suceava moșul vine cu nava spațială, iar tinerii ieșeni sunt invitați la Iulius Mall Iași să-și aleagă moșul preferat din confruntarea „The Clash of Santas”.

Patinoar Palas Iași Foto: Iulius Grup

Oamenii nu mai vin la mall doar pentru shopping, focusul operatorilor fiind, în ultimii ani, pe a adăuga elemente de entertainment, care să creeze experiențe memorabile. În rețeaua Iulius, luna decembrie este, probabil, cea mai bogată din acest punct de vedere, când o simplă vizită la mall te poartă în lumea fantastică a copilăriei, luminată de mii de beculețe, cu brazi de poveste și întâlniri cu Moș Crăciun și spiriduși. Pentru că, nu-i așa, it’s the most wonderful time of the year?

Fiecare colț este un loc în care lumea are motive să poposească, să se bucure și să facă poze memorabile, instagramabile, iar explozia de lumină îi atrage ca un magnet pe copii și adulți deopotrivă.

Este dovedit științific că lumina ne face să ne simțim mai fericiți și mai relaxați și ne întărește sentimentul de siguranță. Proiectele Iulius au devenit cele mai strălucitoare puncte de pe harta orașelor, fie că vorbim de Iași, Cluj-Napoca, Timișoara sau Suceava.

Spectacolul de lumini se desfășoară nu doar în interior, ci și afară. Iulius Parc, din proximitatea Iulius Mall Cluj, până pe 10 ianuarie 2024 este Grădina strălucitoare (The Glowing Garden), datorită celor 160 de instalații luminoase, care creează o lume fantastică – tigri, delfini, elefanți, flamingo, o livadă cu fructe gigantice și personaje îndrăgite ale copilăriei pot fi admirate de cei mici și cei mari deopotrivă, în prima expoziție de acest gen din România. Atmosfera de poveste este completată de felinare strălucitoare, astfel încât te întrebi dacă nu cumva te afli la New York sau Londra, metropole care găzduiesc anual festivaluri cu tipic chinezesc. Din grijă pentru mediu, figurinele sunt luminate cu becuri LED.

Pentru iubitorii de iarnă și sport, gădinile Palas Iași și Iulius Town Timișoara găzduiesc în această perioadă patinoare imense în aer liber, unde se organizează și cursuri de patinaj. La Timișoara, în parc au fost amenajate și un autodrom și un carusel rotativ, în apropierea cărora vizitatorii au opțiunea de a cumpăra un cadou sau de a gusta ceva bun de la căsuțele amenajate în acest scop.

An de an, mall-urile Iulius se întrec în a propune publicului un adevărat spectacol, decorațiunile tematice fiind, probabil, unul dintre motivele principale pentru care oamenii se relaxează la cumpărături în mall. Oare cine va câștiga anul acesta concursul de frumusețe al brazilor? Iulius Mall Cluj, cu a sa temă Circus Christmas, unde bradul este decorat cu figurine din lumea circului? Sau Palas Iași, care propune un Crăciun clasic, al cărui element central este bradul impozant din Atrium? În competiție este și Iulius Mall Suceava, unde Moș Crăciun călătorește spre copiii de pe Pământ cu o navă intergalactică.

Competiția brazilor

Nicio mișcare nu îi scapă Moșului, asta se știe. La Palas, copiii sunt observați cu atenție de un Moș Crăciun uriaș, care îi urmărește de afară și știe cât de ascultător este fiecare. Este un Moș gigant, de 8 metri înălțime, care a devenit atracția tuturor celor care doresc să capteze emoția Crăciunului într-o fotografie. Un loc „instagramabil”, pentru toate generațiile. De altfel, copiii au zilnic ocazia de a-l întâlni pe Moș Crăciun și la la bradul din Atriumul Palas, care le ascultă cu atenție toate dorințele, iar la Iulius Mall Cluj este de neratat parada Moșului și a spiridușilor săi.

Tinerii ieșeni au de luat o decizie importantă, la provocarea Iulius Mall Iași. Ei au de ales pe cine preferă dintre Moșul modern, nonconformist, reprezentant al generației Z, și Moș Crăciun „old school”. Cei doi se confruntă în filmul „The Clash of Santas”, care poate fi urmărit aici - link. Tot la Iulius Mall Iași, ninge peste brad întreaga lună, spre deliciul copiilor, care se bucură de partide de „bulgareală”.

Concerte de Crăciun ale Filarmonicii de Stat Moldova, în ansamblul Palas

Concertele și târgurile cu specific de Crăciun sunt omniprezente în proiectele Iulius. La Iași, sezonul a fost deschis prin deja tradiționalul concert al Filarmonicii de Stat „Moldova” Iași, care va continua să susțină concerte de colinde și cântece de iarnă pe parcursul lunii decembrie.

Ca în fiecare an, Iulius surprinde cu târgurile sale de Crăciun. La Palas, de exemplu, vizitatorii pot alege cadouri inedite, realizate de artiști locali, la Atelierul Artistului.

Odată intrați în atmosfera Crăciunului, se activează și sentimentul de empatie față de cei din jur. Lumea este, în mod tradițional în această perioadă, mai atentă la problemele celorlați și mai dornică să ajute. Pornind de la această observație, Iulius propune o schimbare a paradigmei, invitând publicul să își manifeste generozitatea tot timpul anului. Acesta este mesajul central al campaniei „Fii bun, nu doar de Crăciun”. O campanie care pornește într-un mod jucăuș, cu recompensarea spriridușilor care îl ajută pe Moș Crăciun să strângă cadourile.

Campania este promovată printr-o serie de materiale video (ce pot fi urmărite aici) care provoacă publicul să fie mai receptiv, zi de zi, la cei din jur.

Poveștile de Crăciun se scriu zilnic în proiectele Iulius, toată luna decembrie, autori fiind toți cei care se bucură de Moș Crăciun, magia din jurul său și timpul petrecut cu cei dragi.

