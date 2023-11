Articol susținut de Portland Trust și Ubisoft România Luni, 20 Noiembrie 2023, 08:38

În nord-vestul Bucureștiului, o zonă mai puțin aglomerată, se află J8 Office Park, două clădiri de birouri care oferă rezidenților acces în maxim 8 minute la facilități de sănătate și wellbeing, activități sportive și cumpărături de zi cu zi, parcuri, restaurante și cafenele. M-am mutat pentru o zi la J8, în birourile studioului de jocuri video Ubisoft România și am văzut cum e să lucrezi într-o clădire în care, având în vedere toate beneficiile, ajungi să faci de plăcere tranziția de la remote la office, de câteva ori pe săptămână.

​Am lucrat o zi la Ubisoft din J8 Office Park Foto: J8 Office Park

Pentru Ubisoft România, cu peste 1.700 de angajați pe plan local, J8 Office Park este acasă de peste 2 ani. Studioul din București se întinde pe 23.000 metri pătrați într-o clădire modernă, care pune accent pe work-life balance și wellbeing și care facilitează accesul tuturor angajaților, indiferent din ce zonă a orașului vin, la ce oră sau în ce zi a săptămânii.

Am plecat de dimineață din zona Universității, cu metroul, spre stația de metrou Jiului care se află la doar câteva minute distanță de J8. Pentru cei care vor să folosească mașina, J8 are o parcare generoasă, păzită, cu stații de încărcare auto electrice, iar fanii mobilității alternative au la dispoziție o parcare de biciclete și dușuri, disponibile în caz de nevoie, la subsolul clădirii.

După primii pași în zonă am și observat un loc bun de a începe ziua: pe o bancă din plaza J8 Office Park, alături de o cafea de la Coffee Island și un croissant de la Pain Plaisir, ambele aflate la parterul corpului B.

Ușor, ușor, tot mai mulți oameni au început să apară în curtea amenajată între cele două corpuri de clădire ale J8, care s-a transformat încet într-un furnicar: unii cu același plan ca și mine - cu o cafea în mână, iar alții mai matinali ieșeau de la sala World Class (abonamentul Bronze fiind un beneficiu inclus în pachetul Ubisoft pentru toți angajații companiei).

Pregătit de treabă, am urcat la birou. Încă din lobby am observat ADN-ul Ubisoft prezent prin clădire: decorații cu motive din jocuri video, mese de ping-pong și multiple zone de relaxare pentru angajați.

Din holul de intrare am sărit direct în lift, spre unul din etajele cu birouri și săli de discuții. Nu am menționat fără rost de lift: ascensorul este dotat cu lumină UVC pentru curățarea în profunzime a suprafețelor și aerului atunci când cabina este goală și ventilator cu lumină UVC care oferă aer curat la înălțimea capului în cabină.

Pe lângă asta, proiectul J8 Office Park a atins un nou nivel de performanță în ceea ce privește normele ESG (adică acel set de criterii care ține cont de factori de mediu, sociali și de guvernanță corporativă) cu o calitate excelentă a aerului și standarde de igienă aproape de exigențele standardelor medicale, oferind cele mai bune condiții în ceea ce privește mediul de lucru.

Pe lângă dezinfectarea cu ultraviolete din lift, clădirile J8 sunt dotate cu un sistem de ventilație care introduce 100% aer proaspăt în clădire (aerul nu este recirculat), filtre HEPA H14 care captează până la 99,995% din contaminanții microscopici și lămpi UV-C/UVGI în unitățile de tratare a aerului reprezentând o barieră suplimentară pentru viruși și bacterii.

Toate aceste sisteme se bazează pe energie curată, clădirea fiind alimentată 100% cu energie “verde” și dispune de panouri solare pentru încălzirea apei.

J8 Office Park a fost prima clădire de birouri care a înglobat cele mai noi tehnologii în materie de sănătate și reducerea emisiilor de carbon, fiind certificată BREEAM Outstanding și Well Health and Safety.

Revenind la muncă, am ales un spațiu în care se lucra intens, însă într-o atmosferă relaxată, cu un vibe pozitiv. Zeci de birouri întinse pe laturile etajului erau ocupate de oameni care lucrau la proiectele Ubisoft. Mi-am ales un birou mai aproape de geam, cu multă lumină naturală și priveliște spre nordului Bucureștiului.

Ce mi-a atras atenția a fost numărul mare de dispozitive necesare pentru munca lor de zi cu zi și modul în care Ubisoft a adaptat spațiile și utilitățile J8 pentru asta.

Spre exemplu, am observat pe un birou un PC, două tipuri de console de jocuri video, o tabletă grafică și un telefon lăsat la încărcat. Ca idee, doar acel birou avea nevoie de un minim de patru prize pentru alimentarea cu energie electrică. Spațiile din J8 Office Park pot fi personalizate în funcție de ADN-ul fiecărei companii și de nevoile acesteia.

“Clădirea J8 ne oferă inspirația de care avem nevoie pentru dezvoltarea noilor experiențe de entertainment cu impact la nivel global și reflectă cultura noastră, aceea de a crea un mix de experiențe și beneficii care să răspundă tuturor nevoilor noastre”, mi-a explicat un reprezentant Ubisoft.

Ubisoft a amenjat spațiul astfel încât să îndeplinească nevoile tuturor angajaților, indiferent de personalitățile lor distincte – astfel, pe fiecare etaj am observat o zonă de servit masa, dar și un frigider pentru depozitarea alimentelor, pentru cei care preferă să își aducă prânzul de acasă la birou. Tot aici este prezent și un aparat de vending cu gustări rapide, dar și fructe proaspete, puse la dispoziția angajaților de companie.

Pe mine prânzul m-a prins tot afară, în plaza, după ce mi-am ales ceva din meniul de la restaurantul Stradale de la parter. Foarte aproape este și Parcul Bazilescu, pentru cei care doresc să servească masa în aer liber.

J8 Office Park pune accent pe work-life balance și adună în jurul său facilități de sănătate și well-being pentru rezidenți, precum Medicover, Medy Sportline, Medima, dar și Mobile Vet, cu diverse servicii pentru animăluțele lor de companie.

A doua parte a zilei mi-am continuat-o lucrând din spațiile de relaxare risipite prin toată clădirea, unde se adună oameni din toate departamentele pentru un impuls de creativitate.

“Avem multe spații de recreere, săli de jocuri, spații comune de lucru, birouri individuale, săli de întâlnire și spații generoase pentru luat masa, gen cafeteria”, mi-a amintit una din colege în timp ce îmi căutam un loc nou de încercat.

Am părăsit J8 pe seară și spre stația unde oprește troleul 70 am făcut o scurtă vizită la Mega Image-ul de la parterul corpului A din J8 Office Park, pentru cumpărăturile uzuale. Între timp, pe la raftul de panificație, am schimbat planul și am decis că în drum spre casă aș putea face un ocol prin Băneasa Mall pentru o pereche nouă de căști, că tot sunt în zonă.

J8 Office Park este un proiect realizat de Portland Trust, un dezvoltator activ în România și Republica Cehă de aproape 25 de ani. Compania se concentrează pe dezvoltarea de clădiri comerciale eficiente, folosind cea mai recentă tehnologie și materiale locale, acolo unde este posibil. Portland a finalizat peste 850.000 mp de spații noi, în principal în sectoarele de birouri, industrie ușoară, retail și, mai recent, sectoarele de energie verde.

Ubisoft România este liderul industriei locale de game development, cu o istorie de peste 30 de ani și două studiouri – în București și Craiova. Cu peste 1.700 de angajați, compania reprezintă o treime din totalul forței de muncă din această industrie și este în continuă căutare de talente pentru principalele sale departamente: QC (Controlul Calității sau Testare), Producție și IT – mai multe detalii sunt disponibile aici. Compania locală face parte din grupul Ubisoft, un dezvoltator de jocuri video pentru PC și console fondat în 1986, in Franța.

