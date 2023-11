Articol susținut de BAT Joi, 16 Noiembrie 2023, 09:51

​51% dintre români au auzit vorbindu-se în ultima perioadă despre ideea de sustenabilitate, iar 2 din 3 dintre aceștia se declară pro sustenabilitate, ceea ce sugerează dezirabilitatea acestui tip de comportament la nivel social. Familia este factorul cheie care influențează comportamentul sustenabil, iar aproape 3 din 4 români confirmă nevoia de informare, respondenții indicând drept factori stimulatori pentru un comportament pro sustenabil informația, implicarea, exemplele de bună practică sau implicarea companiilor private. Acestea sunt rezultatele celui mai recent studiu IRES, “Comportamente de sustenabilitate ale Românilor”, realizat în cadrul campaniei BAT România “Alege Asumat un Oraș Curat”.

Jumătate dintre români au auzit vorbindu-se recent despre ideea de sustenabilitate, iar 2 din 3 români se declară pro sustenabilitate, ceea ce arată că românii își doresc un comportament social responsabil.



Familia este factorul - cheie de influențare a comportamentului sustenabil, peste 53% dintre cei care își autoevaluează deprinderile drept sustenabile declarând că au fost influențați în adoptarea acestora de către familie.

Românii asociază sustenabilitatea cu susținerea financiară, utilizarea eficientă a resurselor, durabilitate, protecția mediului, utilizarea resurselor regenerabile, reciclare și preocupare pentru viitor.

BAT construiește un viitor mai bun, (A Better Tomorrow™), în care sustenabilitatea este în centrul întregii sale activități.

Potrivit studiului, între cele mai frecvent evidențiate comportamente sustenabile se numără colectarea și reciclarea selectivă (98%), achiziția de electrocasnice cu consum redus de energie (97%), participarea la acțiuni de ecologizare, împădurire, stoparea defrișării (96%), utilizarea de pungi biodegradabile sau ambalaje reciclabile (95%), izolarea termică a locuințelor (95%), reducerea deșeurilor în urma consumului de alimente (95%) sauutilizarea becurilor de tip led (94%).

Familia este un factor cheie care influențează comportamentul sustenabil, peste jumătate (53%) dintre cei care își autoevaluează deprinderile drept sustenabile declarând că au fost influențați în adoptarea acestora de către familie. De asemenea, factorii pe care românii îî consideră stimulatori pentru un comportament pro sustenabil sunt informația, implicarea, exemplele de bună practică sau implicarea companiilor private. Nevoia de informare privind sustenabilitatea este confirmată de aproape 3 din 4 români.

“Un viitor mai bun începe cu fiecare dintre noi și cu fiecare gest pe care îl facem, la nivel individual. Ne bucurăm ca, prin acest studiu, să oferim un reper important de informare, așa cum au indicat și respondenții, pentru a încuraja comportamentul responsabil la nivel de societate. Sustenabilitatea este în centrul afacerii BAT și, alături de o strategie foarte clară la nivel de grup și parametri de evaluare specifici, credem în acțiuni concrete și exemple de bună practică care pot să contribuie, în mod real, la un viitor mai bun pentru generațiile următoare”, a declarat Ileana Dumitru,Director juridic și afaceri externe, Aria Europa de Sud – Est din cadrul BAT.

“Ne bucurăm să fim alături de BAT in acest efort de înțelegere și sprijnire a ideii de sustenabilitate în România. Deși aparent e un concept de import, sustenabilitatea operaționalizată, cuantificată și măsurată se regăsește în mentalitatea românească fie sub influența tradițiilor dinainte de 1989 pentru generația X, fie sub formă de atitudini formate sau transmise sub influența familiei, a rețelelor de socializare și a televiziunii pentru generațiile Y și Z. Una dintre concluziile cheie ale studiului este că sustenabilitatea este un concept acceptat social, cu un rol sintetic de orientare atitidinală și de modelare a unor comportamente proactive privind colectarea și reciclarea selectivă, consumul redus de energie, grija față de mediu și preocupare pentru viitor. Este de subliniat aici și așteptarea românilor privind implicarea și bunele practici ale companiilor private privind sustenabilitatea,” precizează Dan Jurcan, sociolog, director de cercetare IRES.

La nivelul celor 3 entități din România, BAT organizează continuu ample acțiuni de protejare și conștientizare a reducerii consumului de resurse sau de donare pentru reciclare și reutilizare. BAT organizează permanent în România campanii de colectare selectivă a versiunilor anterioare ale dispozitivelor sale electronice, în peste 360 de puncte de colectare din țară, iar echipa locală a companiei a participat la plantarea a peste 2.000 de copaci doar în 2023. Totodată, fabrica BAT din Ploiești a obținut anul trecut certificarea AWS (Alliance for Water Stewardship), confirmând angajamentul companiei pentru protejarea resurselor de apă.

Potrivit studiului IRES, 54% dintre români spun că în gospodăria lor, adulții sunt preocupați în cea mai mare măsură de economisirea energiei electrice, a apei, colectare selectivă sau alte acțiuni sustenabile.

Sustenabilitatea este asociată cu susținerea financiară, utilizarea eficientă a resurselor, durabilitate, protecția mediului, utilizarea resurselor regenerabile, reciclare și preocupare pentru viitor. Rugați să definească conceptul, cei mai mulți intervievați au menționat „susținerea financiară a unei idei sau a unui proiect” (18%), iar 15% au precizat că sustenabilitatea se referă la utilizarea eficientă a resurselor, conservarea acestora; mai sunt amintite frecvent și continuitatea sau durabilitatea (11%), responsabilitatea financiară (7%) sau activități benefice pentru mediu și omenire (6%).

Principalele surse de informare cu privire la acțiuni sustenabile sunt reprezentate de televiziune (6 din 10 respondenți), site-uri de internet (aproximativ jumătate dintre intervievați), rețelele de socializare (3 din 10 participanți la cercetare), precum și radio (aproape o cincime dintre respondenți).

Studiul a fost realizat de IRES în cadrul campaniei BAT România – Alege Asumat un Oraș Curat, iar concluziile sale se bazează pe percepțiile unui eșantion reprezentativ de 1101 respondenți adulți. Studiul a fost realizat de IRES în perioada 28 iulie – 4 august 2023, iar echipa de cercetare a folosit metoda de colectare CATI (interviu telefonic asistat de calculator).

Despre BAT în România

BAT, cel mai mare jucător de pe piața tutunului din România, a generat un impact de peste 125 de miliarde de euro în economie în primii 25 de ani de prezență pe piața locală. Din această sumă, circa 24 de miliarde de euro reprezintă contribuție directă la bugetul de stat, sub formă de taxe și accize.

BAT este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat al României. La nivelul anilor 2020 și 2021, BAT a avut o contribuție de peste 20 de miliarde lei la bugetul statului, în cei doi ani, sub formă de taxe și accize.

BAT are peste 3.000 de angajați și creează alte 30.000 de locuri de muncă pe lanțul de distribuție și aprovizionare.

BAT a lansat în România în 2019 campania Alege Asumat un Oraș Curat, o campanie de informare a consumatorilor privind gestionarea responsabilă a deșeurilor și utilizarea responsabilă a resurselor, cu scopul de a atrage atenția asupra gesturilor simple pe care fiecare dintre noi le poate face pentru protejarea mediului și a comunității.

Despre BAT la nivel global

BAT este o companie de top cu o gamă variată de bunuri de larg consum, al cărei obiectiv strategic este construirea unui viitor mai bun – A Better Tomorrow™ - și reducerea impactului asupra sănătății prin asigurarea unor opțiuni variate de produse plăcute cu risc redus destinate consumatorilor adulți.

Compania susține clar că țigările cauzează riscuri majore la adresa sănătății și că singura modalitate prin care acestea pot fi evitate este renunțarea la fumat. BAT îi încurajează pe cei care continuă să fumeze să facă trecerea complet la alternative cu risc redus* dovedit științific. Pentru a realiza acest lucru, BAT se transformă într-o afacere cu multiple categorii de bunuri de larg consum, centrată cu adevărat pe consumatori.

Obiectivul BAT este ca 50 de milioane de consumatori să aleagă produsele sale care nu implică arderea tutunului până în 2030 și de a genera venituri de 5 miliarde de lire sterline din noile categorii până în 2024. BAT și-a stabilit o serie de obiective ambițioase de sustenabilitate, precum neutralitatea emisiilor de carbon pentru Scopurile 1 și 2 până în 2030, eliminarea utilizării plasticului de unică folosință non-necesar și realizarea tuturor ambalajelor din plastic reutilizabil, reciclabil sau compostabil până în 2025.

BAT are peste 50.000 de angajați. Grupul BAT a generat venituri de 27,65 miliarde de lire sterline în 2022 și un profit din operațiuni de 10,5 miliarde lire sterline.

Portofoliul strategic al companiei include mărcile sale globale de țigarete și o categorie tot mai largă de produse cu risc redus* din tutun și nicotină, precum și produse tradiționale din tutun care nu implică ardere. Portofoliul include produse precum țigări electronice, produse de încălzire a tutunului, produse moderne pentru uz oral, inclusiv produse cu nicotină pentru uz oral fără tutun, precum și produse orale tradiționale precum snus și snuff umed. În prima jumătate a anului 2023, 24 de milioane de consumatori au ales noile categorii de produse BAT care nu implică arderea tutunului, o creștere de 1,5 milioane față de anul 2022.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

