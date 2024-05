FILM Miercuri, 29 Mai 2024, 10:44

Scriitorul american George R.R. Martin, autorul seriei de cărți „Cântec de gheață și foc” pe care se bazează popularul serial „Game of Thrones” produs de HBO, afirmă că în 999 de cazuri din 1.000 adaptările unor cărți celebre în filme și seriale nu se ridică la nivelul operei originale, relatează Deadline.

George R.R. Martin Foto: Chris Pizzello / Associated Press / Profimedia Images

El a făcut comentariul într-o postare publicată recent pe blogul său, relatând în aceasta o întâlnire cu scriitorul britanic Neil Gaiman pentru o discuție cu public ce a avut loc la New York în 2022. Deși nu a făcut referire directă la serialulThe Sandman lansat de Netflix în anul respectiv și bazat pe seria de romane grafice omonimă a lui Gaiman, R.R. Martin a spus că „foarte puține s-au schimbat de atunci”.

„Mai degrabă, dacă s-a schimbat ceva, lucrurile s-au înrăutățit. Peste tot unde te uiți sunt tot mai mulți scenariști și producători nerăbdători să ia povești grozave și să 'le facă a lor'”, a scris el.

„Nu contează dacă materialul sursă a fost scris de Stan Lee, Charles Dickens, Ian Fleming, Roald Dahl, Ursula K. Le Guin, J.R.R. Tolkien, Mark Twain, Raymond Chandler, Jane Austen, sau, ei bine, oricine. Nu contează cât de important este un scriitor, nu contează cât de grozavă este cartea, mereu pare să fie cineva la îndemână care crede că el poate mai bine, nerăbdător să ia o poveste și să o 'îmbunătățească'”, a continuat R.R. Martin.

„'Cartea este cartea iar filmul este filmul', îți vor spune ei, de parcă ar spune ceva profund. Apoi își însușesc povestea. Însă niciodată nu o fac mai bună. În 999 de cazuri din 1.000 o fac mai slabă”, și-a exprimat el convingerea.

Totuși, e cel puțin curioasă decizia sa de a-și începe postarea critică la adresa scenariștilor și producătorilor de la Hollywood cu o referință la întâlnirea cu Neil Gaiman din moment ce scriitorul britanic a fost unul dintre producătorii serialului de pe Netflix și s-a declarat încântat de rezultatul final. Din postarea lui R.R. Martin nu reiese clar dacă a vrut, dimpotrivă, să se refere la The Sandman ca un exemplu pozitiv de adaptare cinematografică.

Cert este că R.R. Martin nu se referă, evident, nici la serialele produse de HBO pe baza cărților sale în condițiile în care el lucrează îndeaproape cu televiziunea americană la adaptarea lor.

Pe noua platformă de streaming Max lansată mai devreme în cursul acestei luni cap de afiș la secțiunea de seriale este Casa Dragonului, serialul spin-off bazat pe Urzeala Tronurilor („Game of Thrones”), care a stabilit un record de audiență pentru HBO și HBO Max la premiera sa cu doi ani în urmă.

HBO va produce un al treilea serial „Game of Thrones” bazat pe scrierile lui George R.R. Martin

HBO intenționează să dezvolte puternic franciza Game of Thrones, având în lucru mai multe proiecte de seriale la care lucrează împreună cuR.R. Martin. David Zaslav, CEO-ul Warner Bros. Discovery, a confirmat oficial în luna februarie că un al treilea serial bazat pe scrierile lui R.R. Martin a primit unda verde și că acesta va avea premiera cândva înspre sfârșitul anului viitor.

Acest al treilea serial al HBO bazat pe scrierile sale va adapta seria de nuvele Tales of Dunk and Egg ce aparține universului mai larg din romanele Cântec de gheață și foc.

„Cu un secol înainte de evenimentele din Game of Thrones, doi eroi improbabili au hoinărit prin Westeros... un cavaler tânăr, naiv, dar curajos, Ser Duncan cel Înalt, și scutierul său diminutiv, Egg. Într-o epocă în care dinastia Targaryen încă ocupă Tronul de Fier și amintirile despre ultimul dragon nu au fost încă date uitării, mari destine, adversari puternici și aventuri periculoase îi așteaptă pe acești prieteni improbabili și incomparabili”, afirmă descrierea oficială a viitorului serial.

R.R. Martin laudă noul serial „Shogun” produs de Disney

În categoria acelor 1 din 1.000 filme și seriale care reușesc să adapteze o carte la valoarea sa, R.R. Martin menționează în postarea de pe blog noul serial Shogun lansat de televiziunea americană FX și în streaming pe Disney+ în luna februarie.

De altfel, creatorii seriei au declarat într-un interviu exclusiv acordat HotNews înainte de premiera serialului că romanul lui James Clavell a fost „steaua noastră călăuzitoare”.

„Din când în când avem parte de o adaptare cu adevărat bună a unei cărți cu adevărat bune, iar când se întâmplă acest lucru, el merită aplauze. Am dat recent peste unul din aceste exemple, când m-am uitat pe nerăsuflate la noua versiune a FX a SHOGUN”, a relatat scriitorul american în postarea sa.

„Trebuie să mărturisesc, am avut dubii când am auzit prima oară că ei fac o altă versiune a romanului lui Clavell. A trecut mult timp, mult MULT timp, dar am citit cartea când a apărut înspre sfârșitul anilor 1970 și am fost profund impresionat”, a continuat el, descriind miniseria Shogun produsă de Paramount în 1980 cu Richard Chamberlain și legenda cinematografiei japoneze Toshiro Mifune în rolurile principale drept un „reper” în istoria televiziunii.

„Noul SHOGUN este superb. Mai bun decât versiunea lui Chamberlain, întrebați? Hmmm, nu știu. Nu m-am uitat la miniseria din 1980 din, ei bine 1980. Și aceea a fost grozavă”, a mai scris R.R. Martin.

