Anya Taylor-Joy, una dintre cele mai în vogă actrițe de la Hollywood, a povestit cum i-a confruntat pe regizorii unora dintre filmele sale, considerând în special că aceștia au avut idei nepotrivite când vine vorba de prezentarea emoțiilor femeilor, relatează Variety.

Anya Taylor-Joy in „The Queen's Gambit” Foto: Netflix / Planet / Profimedia Images

Mai exact, ea a explicat într-un amplu acordat ediției britanice a revistei GQ că a fost nevoită adesea să ceară ca personajele pe care le-a interpretat să exprime furie pe marele ecran, când scenariul filmului prevedea ca ele să plângă.

Ea a povestit că s-a confruntat cu această situație în chiar primul ei lungmetraj, filmul The Witch din 2015 al regizorului american Robert Eggers, un maestru al genului horror/fantasy cu accente psihologice puternice.

Scenariul prevedea ca personajul ei, Thomasin, să plângă în timpul unei scene în care este târâtă prin ferma familiei sale după ce este acuzată că este o prezență malefică în căminul familiei. Taylor-Joy spune că n-a reușit să plângă în niciuna dintre duble.

„În cele din urmă am spus: 'Ea este furioasă, ea este nervoasă. Ea a fost acuzată din nou și din nou și ea nu face nimic [în privința asta]. Trebuie să încetăm cu plânsul”, a relatat actrița că i-a zis lui Eggers. Acesta i-a dat dreptate.

„Pe ce planetă trăim?”, a reacționat Taylor-Joy când a citit scenariul pentru filmul „The Menu”

Taylor-Joy a mai povestit o întâmplare asemănătoare în timpul filmărilor la filmul The Menu lansat în 2022, o comedie horror în care a jucat alături de Ralph Fiennes și Nicholas Hoult.

Scenariul prevedea ca personajului ei să îi curgă o singură lacrimă pe obraz când descoperă că bărbatul cu care a ieșit la o întâlnire a invitat-o la o cină privată extravagantă doar pentru ca ea să fie ucisă.

„Pe ce planetă trăim?”, a reacționat ea când a aflat că trebuie să plângă în timpul scenei respective.

„Am fost ceva de genul: 'Lăsați-mă să vă explic: Voi sări peste masă și voi încerca și reuși să îl ucid cu mâinile goale”, a relatat ea acum în noul interviu. Regizorul Mark Mylod și Nicholas Hoult au fost de acord cu ea.

Actrița în vârstă de 28 de ani, o colaboratoare favorită a regizorului Robert Eggers

În timpul filmărilor pentru The Northman, un alt lungmetraj apărut în cinematografe cu doi ani în urmă și o nouă colaborare a ei cu Eggers, regizorul a fost la fel de dispus să facă modificări la sugestia actriței.

„A fost un scenă în care personajul lui Taylor-Joy trebuie să descurajeze un bărbat din a o atinge împotriva voinței sale. A fost ideea Anyei ca Olga să își îmbibe mâne în propriul sânge menstrual înainte să îl pleznească pe Fjölnir peste față”, a dezvălit Eggers în același material publicat de GQ.

Cu toate acestea, Anya Taylor-Joy spune că în viața reală ea nu este o persoană furioasă.

„Am dezvoltat un pic o reputație că lupt pentru furia feminină, ceea ce este un lucru ciudat, deoarece eu nu promovez violența, dar promovez ca femeile să fie văzute ca oameni. Avem reacții care nu sunt mereu delicate sau ordonate”, a mai spus ea.

Noul film al Anyei Taylor-Joy, „Furiosa”, a apărut în cinematografe

În ceea ce privește ultimul său film, Furiosa: A Mad Max Saga, Taylor-Joy a povestit că a militat ca personajul ei să poată țipa în timpul filmării unei scene în condițiile în care Furiosa rămâne tăcută aproape tot lungmetrajul.

Ea a explicat într-un interviu separat acordat The New York Times că regizorul australian George Miller „a avut o idee foarte, foarte strictă cu privire la cum arată fața de război a Furiosei, iar asta mi-a lăsat doar ochii pentru o mare parte a filmului. A fost foarte mult 'gura închisă, fără emoții, vorbește cu ochii tăi'. Asta e, doar asta ai”, a relatat Taylor-Joy, care a devenit una dintre cele mai căutate actrițe de la Hollywood după succesul fulminant de care s-a bucurat serialul The Queen's Gambit lansat de Netflix în 2020.

În afară de noul film Mad Max, ea a apărut deja și într-un alt lungmetraj „blockbuster” de anul acesta: Dune: Part Two al regizorului Denis Villeneuve. În Furiosa: A Mad Max Saga ea este însă personajul principal.

Acest al cincilea film al francizei create de George Miller a avut premiera în cinematografele din România vinerea trecută, după ce mai devreme în cursul lunii mai a avut avanpremiera la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde Taylor-Joy a făcut furori pe covorul roșu.

Noul Mad Max a avut premiera în cinematografele din România concomitent cu cele din Statele Unite, unde a provocat un șoc la box office în weekendul recent încheiat, nereușind să își adjudece clar prima poziție în clasament.

