FILM Luni, 27 Mai 2024, 10:32

0

„Furiosa: A Mad Max Saga”, unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, nu a reușit să își adjudece clar prima poziție la box office-ul nord-american în weekendul său de debut, unul cu încasări catastrofale pentru cinematografele din Statele Unite, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Actrita Anya Taylor-Joy este protagonista noului film „Mad Max” Foto: LMK / IPA / Profimedia Images

Acest al cincilea lungmetraj al francizei Mad Max, care a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, a fost în weekendul de debut în cinematografe într-o cursă strânsă cu filmul de animație The Garfield Movie de la Sony pentru primul loc în box-office-ul nord-american în weekendul de Memorial Day.

Fiecare film a generat aproximativ 25 de milioane de dolari în weekend şi aproximativ 31 de milioane de dolari până luni. Este o situație extrem de neobișnuită ca două filme să obțină încasări aproximativ egale în weekendul de debut și ambele studiouri anunţă că propriul film s-a clasat pe locul 1.

„Imperator Furiosa s-a luptat cu răpitori cruzi, atacuri ale bandiților nomazi și căpetenii de război maniace în timp ce traversează un tărâm pustiu nelegiuit. Și cu toate acestea, cel puțin astăzi, cel mai aprig adversar al său pare să fie o pisică leneșă care iubește lasagna”, comentează situația cei de la Variety.

Indiferent care dintre cele două filme își va adjudeca până diseară prima poziție la box office-ul nord-american, acesta va consemna cel mai prost debut de Memorial Day din ultimele aproape 3 decenii. Memorial Day este sărbătoarea federală din SUA în pentru comemorarea militarilor americani căzuți în război.

Fimul „Furiosa”, încasări sub precedentul film „Mad Max” în weekendul de debut

Ziua de luni este zi liberă în SUA, deci americanii se bucură de un weekend prelungit, motiv pentru care studiourile de film aleg de multe ori să își lanseze cele mai așteptate lungmetraje de Memorial Day.

În schimb, Furiosa a mai încasat 33,3 milioane de dolari în box office-ul internaţional, pentru un total global de 58,9 milioane de dolari în weekendul său de debut. La începutul weekendului Furiosa părea că va ajunge la vânzări de bilete între 40 şi 45 de milioane de dolari pe plan intern. Bugetul său de producție a fost de 168 de milioane de dolari.

Predecesorul film din franciză, Mad Max: Fury Road din 2015, a obţinut 45 de milioane de dolari în trei zile şi a avut încasări de 380 de milioane de dolari la nivel global.

Tom Hardy şi Charlize Theron au fost protagoniștii din Fury Road, care a fost lansat la 26 de ani după Mad Max original şi a fost apreciat drept unul dintre cele mai bune filme de acţiune din toate timpurile. Anya Taylor-Joy şi Chris Hemsworth sunt actorii principali din Furiosa, pentru care recenziile sunt în general stelare, consensul fiind însă că nu e chiar la nivelul Fury Road.

Noua peliculă, care a fost prezentată la Festivalul de Film de la Cannes în afară competiției, se concentrează pe originile personajului Furiosa, şoferiţa fără o mână care conduce un camion de mare tonaj.

Lungmetrajul de animație „Garfield”, debut peste „A Mad Max Saga” la nivel mondial

Filmul de animaţie The Garfield Movie, căruia îi împrumută vocile Chris Pratt şi Samuel L. Jackson, a avut în schimb un buget de 60 de milioane de dolari. A obținut deja încasări de 66,3 milioane de dolari în afara pieței nord-americane, ajungând la un total de 91,1 milioane de dolari la nivel mondial.

Criticii nu au fost deloc impresionați de filmul de animație, care are în prezent o rată a aprobării de doar 38% din partea lor pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Însă procentul este de 83% din partea publicului, The Garfield Movie arătând încă o dată diferențele de opinie între criticii de film și publicul larg. Acest film de animație apare la 20 de ani după lungmetrajul live-action Garfield: The Movie, care a dezamăgit însă atât criticii de film, cât și publicul larg.

Ce filme au mai atras spectatorii în cinematografe într-un weekend altfel slab

IF de la Paramount, un alt film de animație cu o distribuție stelară, a coborât pe poziția a treia la box office-ul nord-american.

IF, care a ocupat primul loc în box office la sfârşitul săptămânii trecute, a mai obținut încasări de 16,1 milioane de dolari între vineri şi duminică şi aproximativ 21 de milioane de dolari până luni, ajungând la 63,5 milioane de dolari pe plan intern şi 103 milioane de dolari pe plan mondial.

Deocamdată nu poate fi considerat un succes financiar întrucât a costat 110 milioane de dolari pentru a fi produs și multe alte milioane pentru a fi comercializat.

Pe locul al patrulea, Kingdom of the Planet of the Apes a strâns 13,4 milioane de dolari în weekend şi în jur de 17,1 milioane de dolari până luni.

Până în prezent, cel de-al zecelea film al francizei Planeta Maimuțelor și al patrulea din seria „reboot” de la Disney şi 20th Century a avut încasări de 126 de milioane de dolari pe plan intern şi 294 de milioane de dolari la nivel global, după trei weekenduri de la lansare, la un buget de producție de 160 de milioane de dolari.

În condițiile în care analiștii din industrie estimează că un film de tip „blockbuster” are nevoie de încasări de cel puțin 2,5 ori mai mari decât bugetul de producție pentru a fi considerat un succes financiar, Kingdom of the Planet of the Apes a trecut pe verde.

The Fall Guy, o comedie de acţiune de la studioul Universal cu Ryan Gosling şi Emily Blunt, a completat topul primelor cinci filme la box office, cu 5,9 milioane de dolari în weekend şi o estimare de 7,6 milioane de dolari până luni.

După patru weekenduri pe marile ecrane, filmul cu un buget de 140 de milioane de dolari stagnează cu încasări de doar 73,8 milioane de dolari în America de Nord şi 143 de milioane de dolari în întreaga lume.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: