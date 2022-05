FILM Luni, 02 Mai 2022, 11:47

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Filmul de animaţie The Bad Guys, lansat în Statele Unite şi Canada pe 22 aprilie, s-a menţinut pe prima poziţie a box-office-ului nord-american, potrivit cifrelor preliminare publicate duminică de firma de specialitate Exhibitor Relations, relatează AFP și Agerpres.

The Bad Guys Foto: DreamWorks Animation-Universal / AFP / Profimedia Images

Noul lungmetraj de la DreamWorks Animation, în care o bandă de animale aflate în afara legii încearcă din răsputeri să se îndrepte, a obţinut încasări de 16,1 milioane de dolari în al doilea weekend de proiecţii în Canada şi Statele Unite.

Pe locul al doilea s-a clasat comedia live-action Sonic the Hedgehog 2 cu încasări de 11,4 milioane de dolari. În această continuare a aventurilor ariciului albastru, Jim Carrey îşi reia rolul maleficului Dr. Robotnik, care vrea pur şi simplu să distrugă omenirea, dacă Sonic nu-l opreşte.

Lungmetrajul Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, cel de-al treilea film din franciza Fantastic Beasts, se află pe locul treilea pentru a doua săptămână consecutiv.

Noul lungmetraj din această serie cinematografică derivată din universul francizei Harry Potter, centrat pe lupta dintre Albus Dumbledore (interpretat de Jude Law) şi maleficul Gellert Grindelwald (jucat de Mads Mikkelsen, care l-a înlocuit pe Johnny Depp), a obţinut încasări de 8 milioane de dolari.

Pe locul al patrulea, filmul de aventuri The Northman, în regia lui Robert Eggers, a obţinut încasări de 6 milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare. Lungmetrajul, avându-i în distribuţie pe Alexander Skarsgard şi Nicole Kidman, spune povestea unui prinţ viking care încearcă să răzbune moartea tatălui său.

Primele cinci poziţii ale box-office-ului sunt completate de Everything Everywhere All at Once, un lungmetraj ştiinţifico-fantastic al duo-ului „Daniels” (Dan Kwan şi Daniel Scheinert), care a urcat din nou în partea superioară clasamentului în cea de-a şasea săptămână de proiecţii, cu încasări de 5,5 milioane de dolari.

