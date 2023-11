ESENTIAL Miercuri, 15 Noiembrie 2023, 08:32

HotNews.ro

Primele trageri reale cu sistemul Patriot intrat în dotarea Forţelor Aeriene Române în anul 2020 au loc în poligonul Capu Midia, în cadrul exerciţiului PATRIOT SPARK 23. Acesta a fost programat în urmă cu un an şi are rolul de a valida şi verifica funcţionarea sistemului, potrivit News.ro. Miercuri, are loc evenimentul „Ziua Distinşilor Vizitatori”, la care şi-au anunţat prezenţa premierul Marcel Ciolacu şi preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă.

Primul Patriot romanesc Foto: Hotnews

Ministerul Apărării a anunţat că, în perioada 2-17 noiembrie, are loc, în poligonul din Capu Midia, exerciţiul PATRIOT SPARK 23 în cadrul căruia se derulează primele trageri reale cu sistemul Patriot intrat în dotarea Forţelor Aeriene Române în anul 2020.

„Sistemul de rachete sol-aer Patriot este utilizat pentru combaterea ameninţărilor, prin identificarea, urmărirea şi neutralizarea ţintelor aeriene. În cadrul exerciţiului ţintele aeriene sunt simulate de tipuri diferite de drone şi vor fi combătute cu rachete tip PAC-2 ATM”, au transmis oficialii Ministerului Apărării.

Potrivit sursei citate, acest exerciţiu are ca scop „validarea şi verificarea funcţionării primului sistem de rachete sol-aer PATRIOT intrat în dotarea Forţelor Aeriene Române în anul 2020, precum şi pregătirea în vederea creşterii capacităţii operaţionale”.

„Exerciţiul a fost planificat cu un an înainte de execuţie şi este inclus în Planul cu principalele activităţi al Statului Major al Forţelor Aeriene”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Miercuri, începând cu ora 11.00, are loc „Ziua Distinşilor Vizitatori” a exerciţiului tactic cu trupe şi trageri reale PATRIOT SPARK 23, în poligonul de trageri sol-aer Capu Midia.

Programul cuprinde desfăşurarea unui exerciţiu de combatere a ameninţărilor aeriene, prin identificarea, urmărirea şi neutralizarea de către sistemul de rachete sol-aer PATRIOT a ţintelor aeriene.

La eveniment şi-au anunţat prezenţa premierul Marcel Ciolacu, care va face declaraţii de presă la ora 11.40, dar şi preşedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciucă.