ESENTIAL Miercuri, 01 Noiembrie 2023, 10:12

0

Aproape 90% din românii chestionați de institutl de sondare a opiniei publice IRSOP condamnă atacul Hamas din 7 octombrie, iar peste jumătate din populație crede că războiul din Orientul Mijlociu ar putea determina acţiuni teroriste care pun în pericol securitatea populaţiei din România. În același timp, aproape o treime dintre români nu sunt de acord ca România să primească evreii din Israel care vor să fugă din calea războiului

Oameni pe strada in Bucuresti Foto: lcv / Alamy / Alamy / Profimedia

La 7 octombrie, organizaţia Hamas s-a infiltrat în Israel, a omorât peste 1400 de oameni şi a luat ostatici pe care i-a târât în Gaza. Condamnaţi acest atac ?

Da 86%

Nu 7%

Nu ştiu 7%

Israel a anunţat că are dreptul să se apere şi va lupta până va distruge Hamas în totalitate, dar că armata va respecta dreptul internaţional privind protejarea populaţiei civile, cât se va putea. Consideraţi că Israelul are sau nu are dreptul să atace militanţii Hamas din Gaza ?

Are dreptul 66%

Nu are dreptul 20%

Nu ştiu 14%

Războiul între Israel şi Hamas a creat o situaţie critică pentru viaţa populaţiei civile din Gaza. Sunteţi de acord sau nu sunteţi de acord ca România să acorde imediat ajutor umanitar populaţiei civile din Fâşia Gaza?

De acord 78%

Nu sunt de acord 20%

Nu ştiu 2%

Consideraţi că războiul din Orientul Mijlociu ar putea determina acţiuni teroriste care pun în pericol securitatea populaţiei din România ?

Da 56%

Nu 38%

Nu ştiu 6%

Aţi fi de acord total, parţial sau nu aţi fi de acord ca România să fie deschisă şi să primească evreii din Israel care vor să fugă din calea războiului şi ar dori să se refugieze la noi ?

Total de acord 29%

Parţial de acord 38%

Nu sunt de acord 31%

Nu ştiu 2%

Populaţia palestiniană îşi doreşte un stat propriu în Orientul Mijlociu. Sunteţi pentru sau împotrivă ca în Orientul Mijlociu, pe lângă statul Israel să existe şi un stat palestinian ?

Pentru 56%

Împotrivă 18%

Nu ştiu 26%

Preşedintele Biden a spus că „lumea a ajuns la un punct de inflexiune în istorie”, adică un moment în care lumea îşi schimbă direcţia de mers. Consideraţi că America este destul de puternică sau nu este destul de puternică să stabilizeze lumea ?

Este destul de puternică 49%

Nu este destul de puternică 43%

Nu ştiu 8%

Pe dumneavoastră personal vă îngrijorează mai mult conflictul din Ucraina sau conflictul din Orientul Apropiat ?

Ucraina 36%

Orientul Apropiat 17%

Amândouă la fel 35%

Niciunul 11%

Nu ştiu 1%

După părerea dvs. România face prea mult, prea puţin sau exact cât trebuie ca să ajute Ucraina ?

Prea mult 46%

Prea puţin 8%

Exact cât trebuie 40%

Nu ştiu 6%

Consideraţi că în prezent, din cauza războiului din Ucraina, riscurile militare pentru România sunt mai mari decât la

începutul conflictului, mai mici sau la fel ?

Mai mari 42%

Mai mici 5%

La fel 47%

Nu ştiu 6%

Câtă încredere aveţi că în cazul unui pericol armat, Guvernul României are capacitatea să protejeze siguranţa populaţiei. Încredere foarte mare, mare, mică sau foarte mică ?

Foarte mare 2%

Mare 17%

Mică 35%

Foarte mică 44%

Nu ştiu 2%