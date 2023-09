ESENTIAL Joi, 28 Septembrie 2023, 11:44

​Cunoscutul chitarist american Al Di Meola a făcut infarct în timpul concertului pe care l-a susținut miercuri seară la București, conform unor surse medicale citate de Digi 24. Artistul este internat la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, scrie Agerpres.

Artistul american, în vârstă de 69 de ani, a susținut un concert miercuri seară la Arenele Romane.

În timpul concertului, chitaristul a făcut infarct și a fost dus de urgență la Spitalul Bagdasar Arseni, potrivit unor surse medicale citate de Digi 24.

„Confirm faptul că Al Di Meola este internat de aseară la cardiologie pe garda de STEMI, stabil în momentul de faţă", a precizat purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Florin Bica, potrivt Agerpres.

Chitaristul american de jazz de origine italiană Al Di Meola, pe numele adevărat Al Laurence Dimeola, a adus în lumea muzicii un stil original, tehnic, introspectiv şi inovator. De peste patru decenii fascinează prin sinteza ritmică complexă, combinată cu melodii lirice provocatoare şi armonie sofisticată.

A lansat până în prezent peste 20 de albume de studio, dar şi numeroase produse live şi discuri realizate alături de Fusion Return to Forever (cu Chick Corea, Stanley Clarke şi Lenny White), trioul Ritual de Strings (cu basistul Clarke şi violonistul Jean-Luc Ponty) sau de John McLaughlin şi Paco de Lucia, acrie Agerpres, citând aldimeola.com.

Al Di Meola s-a născut la 22 iulie 1954, în New Jersey. În 1972, s-a înscris la Berklee College of Music din Boston. În timpul studenţiei, a cântat cu Chick Corea.

Din 1976 şi-a început cariera ca artist solo. Printre cele mai cunoscute compoziţii ale sale se numără „Meditarranean Sundance”, „Libertango”, „Race With The Devil In Spanish Highway”, „Land Of The Midnigh Sun” şi ”Elegant Gypsy Suit”.

Artistul a colaborat cu nume mari precum Paco de Lucia, Carlos Santana, John McLaughlin, Jimmy Page, Stevie Wonder, Jean Luc Ponty, Luciano Pavarotti, Phil Collins, Herbie Hancock, Les Paul, Steve Vai sau Frank Zappa.

Cu o carieră marcată de numeroase înregistrări şi turnee mondiale, Al Di Meola a câştigat de cinci ori titlul de cel mai bun chitarist de jazz la Guitar Player Magazine's Reader Poll, iar în 2015 i s-a acordat Miles Davis Award în cadrul Montreaux Jazz Festival, distincţie ce recunoaşte întreaga activitate a unui artist de jazz celebru la nivel internaţional