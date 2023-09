ESENTIAL Miercuri, 27 Septembrie 2023, 13:43

Fostul ministru al Justiției Monica Macovei a fost trimisă în judecată pentru infracțiunea de vătămare din culpă în legătură cu accidentul în care a fost implicată în octombrie 2022, la intrarea în Mangalia, unde a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit un motociclist, acesta fiind grav rănit.

Monica Macovei Foto: Inquam Photos / George Călin

Monica Macovei a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului Curții de Apel Constanța.

„La data de 27.09.2023, prin rechizitoriul nr. 953/P/2022 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei Macovei Monica-luisa sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, a anunțat miercuri Parchetul Curţii de Apel Constanţa.

Accidentul în care a fost implicată Monica Macovei a avut loc în octombrie 2022, pe DN 39, între municipiul Mangalia şi localitatea 2 Mai.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat că impactul s-a produs între un autoturism condus de o femeie de 63 de ani şi o motocicletă condusă de un bărbat de 56 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a motociclistului. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală”, a transmis atunci IPJ Constanţa.

La volanul autoturismului s-a aflat Monica Macovei, fostul ministru al Justiţiei.

În urma primelor cercetări, poliţiştii au anunţat că într-o curbă șoferița a pătruns pe contrasens şi a intrat în motociclistul care circula din sens opus. Motociclistul a fost grav rănit și supus unor intervenţii chirurgicale în urma fracturilor suferite în accident.

Monica Macovei a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook la câteva ore după producerea accidentului.

„Mulţumesc tuturor celor care v-aţi gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de şoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea şi nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a maşinii, moment in care airbags s-au declanşat, cauciucul din stânga faţă s-a spart. Nu am pierdut controlul maşinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga faţă, maşina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetaţie. Sper ca motociclistul sa îşi revină, de câteva ore încerc sa obţin informaţii despre starea lui”, a scris Monica Macovei atunci pe Facebook.